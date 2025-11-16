Motivul pentru care Nicușor Dan l-a numit consilier pe Vlad Voiculescu, urmărit penal în „Dosarul vaccinurilor”

Președintele Nicușor Dan a explicat motivele pentru care l-a numit pe europarlamentarul USR Vlad Voiculescu consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană, în condițiile în care este urmărit penal în „Dosarul vaccinurilor”, cu un prejudiciu de un miliard de euro.

„Înainte de a face această numire mi-am luat toate informațiile. Este aici, ca în multe alte cazuri- eu nu o să spun că procurorul are sau n-are dreptate- ce pot să spun este că e un dosar care a fost deschis acum mulți ani și care nu avansează.

Ceea ce cred că este legitim, mai ales în cazul unor oameni expuși politic, europarlamentari sau persoane cu funcții de reprezentare a statului român, Parchetul poate să facă un efort pentru a tranșa aceste cazuri, în sensul de a le clasa sau de a merge mai departe. Dacă se pune în mișcare urmărirea penală, atunci trebuie să luăm distanță. Pentru moment, este un dosar vechi și fără niciun progres”, a declarat președintele la România TV.

Nicușor Dan a făcut o paralelă cu experiența sa ca primar general al Capitalei, când a fost acuzat de incompatibilitate de către Agenția Națională de Integritate: „Eram primarul Capitalei și am fost acuzat de ANI că am făcut fel de fel de lucruri, iar procesul a durat vreo patru ani până când Curtea de Apel și Înalta Curte au decis că nu am făcut nimic care să fie incompatibilitate.

În tot acest timp, de câte ori, în numele primăriei, discutam cu o bancă de la care ne împrumutam, trebuia să dau explicații. Când e vorba de o persoană expusă public, trebuie să se rezolve rapid situațiile de acest fel, pentru că e vorba chiar de imaginea României”.

Președintele a vorbit despre creșterea eficienței actului de justiție, mai ales în cazul persoanelor care reprezintă statul român. „Eu cred că trebuie să ajungem la un context administrativ în care suspiciunile acestea să se rezolve foarte repede. Avem vreo 2.500–3.000 de procurori, dintre care unii lucrează foarte mult, alții destul de puțin, în locuri unde nu prea se întâmplă nimic. Sunt multe lucruri de discutat despre eficiența actului de justiție, inclusiv a cercetării penale”, a mai spus Nicușor Dan.

Vlad Voiculescu a fost numit, pe 13 noiembrie, consilier onorific al preşedintelui pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană.