Rata de vaccinare în Europa, in declin. România, afectată de rujeola și lipsa de încredere în vaccinuri

În Europa, rata de vaccinare a scăzut în ultimii ani după pandemia de COVID-19 în rândul adulților și al copiilor. În 2023, 47,1% dintre persoanele cu vârsta de 65 de ani sau peste din UE au fost vaccinate împotriva gripei, în scădere de la 48,4% în 2022, potrivit unui raport Eurostat. Un raport UNICEF arată că 67 de milioane de copii din întreaga lume nu au primit una sau mai multe vaccinări în ultimii trei ani din cauza scăderii încrederii în vaccinuri. Europa se confruntă, totodată, cu cel mai grav val de rujeolă din 25 de ani, România fiind cea mai afectată țară, cu 13.000 de cazuri raportate între iunie 2024 și mai 2025.

În Uniunea Europeană, Danemarca a raportat cea mai ridicată rată de vaccinare împotriva gripei în rândul persoanelor de 65 de ani sau peste, în 2023 77,5%, urmată de Irlanda cu 75,7% și Portugalia cu 71,8%. La polul opus, Polonia a înregistrat 9,6%, Slovacia 11,7% și Bulgaria 15,2%. Bulgaria a înregistrat cea mai mare creștere față de 2022, 46,2%, urmată de Lituania cu 12,1% și Polonia cu 11,6%. În schimb, Cipru a avut o scădere de 30,1%, Suedia de 10,0% și Estonia de 9,5%.

„La apogeul pandemiei, oamenii de știință au dezvoltat rapid vaccinuri care au salvat nenumărate vieți. Însă, în ciuda acestei realizări istorice, frica și dezinformarea despre toate tipurile de vaccinuri s-au răspândit la fel de mult ca virusul însuși”, a declarat Catherine Russell, director executiv UNICEF.

În România, încrederea în vaccinuri a scăzut în rândul tinerilor după pandemia de COVID-19, 13,4% de tineri sub 35 de ani manifestând încredere în vaccinuri. În cazul bărbaților, scăderea a fost de 14,6%, iar în rândul femeilor de 5,7%. Potrivit unui raport UNICEF, percepția asupra importanței vaccinurilor pentru copii a scăzut în 52 din 55 de țări studiate.

România a raportat 13.000 de cazuri de rujeolă între iunie 2024 și mai 2025, cea mai mare parte a celor 18.000 de cazuri din Spațiul Economic European. Țara are cea mai scăzută rată de vaccinare din UE, 62%, comparativ cu 95% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. Opt persoane au murit din cauza rujeolei în aceeași perioadă, iar cazuri grave au fost raportate și în Marea Britanie și Statele Unite.

”Campaniile de dezinformare sunt extrem de sofisticate” a declarat epidemiologul Daniela Gafita pentru AFP.

Sistemul de sănătate a trecut prin perioade cu resurse insuficiente și lipsă temporară de vaccinuri, iar încrederea în autoritățile române a scăzut. În timpul pandemiei de COVID-19, campaniile antivaccin s-au intensificat, iar rata persoanelor nevaccinate a crescut alarmant.

Într-un sat cu 7.500 de locuitori din județul Neamț o femeie a declarat pentru AFP că a refuzat să-și vaccineze cel mai mic copil împotriva rujeolei după ce a citit online despre o legătură între vaccin și autism. Oamenii de știință au respins această informație, însă temerile persistă printre părinți.

Atitudinea față de vaccinare variază în fiecare țară europeană în funcție de contextele culturale, istorice și politice. În Statele Unite, factorii rasiali influențează percepția, în timp ce în Regatul Unit scepticismul a fost legat de problema privind autismul. În Europa Centrală și de Est, încrederea în instituții și participarea politică sunt mai scăzute, ceea ce afectează nivelul de acceptare a vaccinurilor. Populismul și dezinformarea au contribuit suplimentar la creșterea reticenței în fața vaccinării.

Țările din Europa Centrală și de Est au mai puțini medici și asistente, alocă un procent mai mic din PIB pentru sănătate și se confruntă cu inegalități socioeconomice în sănătate. După 1989, reformele sistemelor medicale au redus calitatea îngrijirii primare și au crescut plățile directe ale pacienților. În timpul pandemiei, nivelul de încredere în sistemele de sănătate a rămas mai scăzut în aceste regiuni, iar ratele de mortalitate în exces au fost cele mai mari din Europa.

Potrivit unui sondaj realizat de Research Gate, în Europa de Vest, cetățenii care au votat pentru partide non-populiste au raportat o rată de vaccinare COVID-19 de 94%, în timp ce susținătorii partidelor populiste au avut o rată de 85,7%. Analiza a arătat că cei care nu au votat se comportă similar cu susținătorii partidelor populiste în ceea ce privește refuzul vaccinării.

Acceptarea vaccinării a fost mai ridicată printre cei care au exprimat încredere în instituții, inclusiv parlament, sistemul judiciar și alte instituții internaționale. Respondentii care au exprimat neîncredere în instituții au fost mai reticenți, cu 11,4% refuzând vaccinarea, față de 95,9% dintre cei cu încredere ridicată. Refuzul vaccinării a fost mai frecvent în țări precum Austria, Elveția, Germania, Marea Britanie și Grecia.