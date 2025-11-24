Doctorița antivaccinistă Flavia Groșan a fost înmormântată. Șoșoacă ar fi vrut „doliu național”

Flavia Groșan, medicul pneumolog care a devenit una dintre cele mai controversate figuri publice în perioada pandemiei, a fost condusă pe ultimul drum la Oradea. Decesul său, survenit pe 19 noiembrie 2025, a fost urmat de numeroase reacții, printre care și intervenția Dianei Șoșoacă, prezentă la funeralii, care a lansat critici dure la adresa președintelui României și a altor lideri politici. „Aici ar fi trebuit să vină de la președintele României, așa neconstituțional cum e, până la toți liderii de partid și toți medicii din România, inclusiv Colegiul Medicilor”, a spus Diana Șoșoacă în ziua înmormântării.

Flavia Groșan a murit miercuri, 19 noiembrie, după mai mulți ani în care s-a confruntat cu cancer pulmonar. Cu o lună înainte, fusese internată la secția ATI a Spitalului Județean Oradea, în comă profundă, fiind găsită inconștientă în locuința sa de către soț. Medicului îi fuseseră descoperite metastaze multiple — cerebrale, hepatice și suprarenale — iar boala a evoluat rapid. Groșan, care avea 59 de ani, a fost înmormântată duminică, 23 noiembrie, în Cimitirul Rulikowski din Oradea, unde aproximativ 150 de persoane au participat la ceremonie. La capela municipală s-au strâns membri ai familiei, prieteni și multe alte persoane venite să îi aducă un ultim omagiu.

La funeralii a fost prezentă și Diana Șoșoacă, liderul partidului S.O.S., care a făcut declarații ample, reproșând faptul că autoritățile de rang înalt nu au participat. Aceasta a afirmat că, în opinia ei, la înmormântare ar fi trebuit să fie inclusiv președintele României, Nicușor Dan, și chiar a spus că se aștepta la o perioadă de doliu național.

„Am venit pentru a o conduce pe ultimul drum în lumea noastră pe unul dintre cei mai mari eroi naționali ai timpurilor noastre contemporane, doctorița Flavia Groșan. Aici ar fi trebuit să vină de la președintele României, așa neconstituțional cum e, până la toți liderii de partid și toți medicii din România, inclusiv Colegiul Medicilor. Inclusiv medicii care au luptat alături de ea în pandemie aveau obligația morală să vină aici și să-i aducă un ultim omagiu, nu să trimită un reprezentant.

Sincer, nu m-am așteptat să fiu singurul lider politic aici, pentru că Flavia Groșan a salvat o țară întreagă prin tratamentele pe care dânsa le-a dat oamenilor pentru a se salva de pneumonii și de virozele acelea cu care băgaseră lumea într-o totală debandadă, într-o frică cumplită. I-a adus de fapt pacea în sufletele oamenilor și a spus: «Stați liniștiți, este doar o gripă pe care o putem trata»”, a declarat Diana Șoșoacă într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

Liderul politic a insistat că s-ar fi așteptat la „o săptămână de doliu național pentru cel mai mare erou al medicilor” și a adăugat că Groșan ar fi fost bolnavă de cancer „cu mult înainte de 2020”, susținând că „deși nu avea voie nici măcar o oră să muncească, ea muncea 20-22 de ore”.

Flavia Groșan a devenit cunoscută în pandemie datorită declarațiilor sale privind virusul SARS-CoV-2 și vaccinurile, promovând idei care au fost catalogate drept conspiraționiste de către experți. Ea sugera frecvent că nici virusul, nici vaccinurile nu reprezentau riscurile prezentate de autorități.

Medicul și-a prezentat public propria schemă de tratament pentru formele ușoare de COVID, bazată pe antibiotice și soluții inhalatorii. Una dintre cele mai controversate afirmații ale sale, publicată pe 24 august 2025, susținea că o persoană nevaccinată ar putea „înceta să respire brusc” după contact cu o persoană vaccinată anti-COVID.

„Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică — fluide corporale, orice — la această femeie vaccinată. Evident, persoanele vaccinate au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike (…) A fost expus la proteinele spike provenite de la această femeie. El nu le producea, ci doar le-a primit în sistemul său”, scria Groșan pe Facebook.

Ulterior, medicul recunoștea tot pe Facebook că această teorie fusese „copiată de la altcineva”.