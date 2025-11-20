Cine este și cu ce se ocupă fiica doctoriței antivacciniste Flavia Groșan

Doctorița Flavia Groșan, medic pneumolog care a devenit cunoscută în timpul pandemiei de coronavirus pentru tratamentele proprii aplicate pacienților, a murit miercuri, 19 noiembrie, la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor.

Internată în urmă cu o lună, starea ei s-a deteriorat rapid după ce i-au fost descoperite mai multe tumori metastatice, la nivel cerebral, pulmonar, hepatic și suprarenal. Soțul său a sunat la 112 în noaptea de 16 spre 17 octombrie, după ce a găsit-o inconștientă acasă. Doctorița a fost ventilată artificial pentru o perioadă, însă, din păcate, nu a mai putut fi salvată.

Cea mai mare bucurie a Flaviei Groșan a fost fiica sa, Flavia, în vârstă de 29 de ani, care și-a construit o carieră de succes în domeniul tehnologiei, stabilindu-se la Londra.

Fiica doctoriței lucrează în domeniul IT, fiind implicată în dezvoltarea de produse software cu impact global, coordonarea echipelor și optimizarea tehnologiilor digitale. Este căsătorită cu un IT-ist și au împreună un băiețel pe nume Boris.

„Are mama doi IT-isti. De top. Doamne, cât pot să fiu de mândră de ei! Ce copii minunați!”, scria doctorișa în 2021, exprimându-și aprecierea pentru realizările fiicei.

Flavia jr. deține și conduce mai multe companii de tehnologie și software. Una dintre cele mai importante este Take Off Labs SRL, care în 2024 a raportat o cifră de afaceri de 4.470.205 lei, în creștere cu 37% față de anul anterior, și un profit net de 1.644.210 lei. Compania are 13 angajați și un risc comercial scăzut, ceea ce reflectă stabilitatea businessului, potrivit Fanatik.

Alte firme din portofoliul său includ Golf Genius R&D SRL, fondată în 2020 și specializată în soluții software pentru sport și organizarea de evenimente, cu o cifră de afaceri de 31.784.018 lei în 2024 și 72 de angajați, și Binary Tree SRL, axată pe dezvoltare software și servicii IT.

Flavia Groșan a devenit cunoscută în întreaga țară în perioada pandemiei de COVID-19, după ce a declarat că a vindecat 1000 de pacienți urmând propria schemă de tratament. Activitatea sa a atras atât aprecieri, cât și controverse, dar i-a adus notorietatea și recunoașterea publică.