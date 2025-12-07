Macron se va întâlni, luni, cu Zelenski și alți doi lideri europeni. Unde au loc discuțiile

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat că luni va merge la Londra pentru a se întâlni cu Volodimir Zelenski şi cu liderii din Germania şi Marea Britanie, unde vor discuta situaţia din Ucraina şi negocierile aflate în desfăşurare. „Ucraina poate conta pe sprijinul nostru neclintit”, a scris Macron, într-o postare pe X.

Macron a scris, într-o postare pe X, că Ucraina poate conta pe sprijinul lor „neclintit” și că acesta reprezintă obiectivul eforturilor depuse în Coaliția de Voință.

„Vom continua aceste eforturi alături de americani pentru a oferi Ucrainei garanţii de securitate, fără de care nu poate exista o pace solidă şi durabilă. Pentru că ceea ce este în joc în Ucraina este şi securitatea Europei în ansamblu”, a mai spus acesta.

Preşedintele francez a criticat „în termenii cei mai fermi” atacurile din noaptea trecută asupra Ucrainei, care au vizat infrastructura energetică și feroviară a țării. „Rusia este blocată într-o abordare agresivă şi nu caută pacea... Trebuie să continuăm să exercităm presiuni asupra Rusiei pentru a o forţa să facă pace”, a mai spus Macron.

Russia is locking itself into an escalatory path and is not seeking peace. I firmly condemn the massive strikes that targeted Ukraine last night, particularly its energy and railway infrastructure. We must continue to exert pressure on Russia to compel it to choose peace.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 6, 2025

Activităţile militare din timpul nopţii au afectat reţeaua electrică a Ucrainei, iar centralele nucleare aflate în funcţiune au fost nevoite să reducă producţia, a anunţat sâmbătă Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică.

Armata ucraineană a anunţat că, în timpul nopţii, au fost lansate 653 de drone şi 51 de rachete asupra ţării.

„Principalele ţinte ale acestor atacuri au fost, încă o dată, instalaţiile energetice. Obiectivul Rusiei este de a provoca suferinţe pentru milioane de ucraineni”, a scris Zelenski, pe X.

In many regions, recovery efforts are now underway following last night’s Russian strikes on civilian infrastructure. Unfortunately, there is some destruction. A drone strike burned down the main railway station building in Fastiv. The attack was meaningless from a military point… pic.twitter.com/pSvMOaPtA5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2025

Preşedintele ucrainean a afirmat că dronele au lovit şi „au incendiat clădirea principală a gării din Fastiv”, oraş aflat la aproximativ 70 de kilometri sud-vest de Kiev.

„Nu au existat victime, dar traficul feroviar din suburbii este perturbat”, a anunțat Ukrzaliznitsia, compania feroviară naţională ucraineană.