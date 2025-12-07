International

Macron se va întâlni, luni, cu Zelenski și alți doi lideri europeni. Unde au loc discuțiile

Comentează știrea
Macron se va întâlni, luni, cu Zelenski și alți doi lideri europeni. Unde au loc discuțiileEmmanuel Macron. Sursa foto: Captură video Facebook
Din cuprinsul articolului

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat că luni va merge la Londra pentru a se întâlni cu Volodimir Zelenski şi cu liderii din Germania şi Marea Britanie, unde vor discuta situaţia din Ucraina şi negocierile aflate în desfăşurare. „Ucraina poate conta pe sprijinul nostru neclintit”, a scris Macron, într-o postare pe X.

Macron: „Ucraina poate conta pe sprijinul nostru neclintit”

Macron a scris, într-o postare pe X, că Ucraina poate conta pe sprijinul lor „neclintit” și că acesta reprezintă obiectivul eforturilor depuse în Coaliția de Voință.

„Vom continua aceste eforturi alături de americani pentru a oferi Ucrainei garanţii de securitate, fără de care nu poate exista o pace solidă şi durabilă. Pentru că ceea ce este în joc în Ucraina este şi securitatea Europei în ansamblu”, a mai spus acesta.

Preşedintele francez a criticat „în termenii cei mai fermi” atacurile din noaptea trecută asupra Ucrainei, care au vizat infrastructura energetică și feroviară a țării. „Rusia este blocată într-o abordare agresivă şi nu caută pacea... Trebuie să continuăm să exercităm presiuni asupra Rusiei pentru a o forţa să facă pace”, a mai spus Macron.

Sărbători fără alergătură: strategii simple ca să nu pierzi timpul
Sărbători fără alergătură: strategii simple ca să nu pierzi timpul
Alegeri locale parțiale în 12 localități din țară. În Buzău se va alege noul președinte al Consiliului Județean
Alegeri locale parțiale în 12 localități din țară. În Buzău se va alege noul președinte al Consiliului Județean

Peste 600 de drone au lovit mai multe regiuni din Ucraina

Activităţile militare din timpul nopţii au afectat reţeaua electrică a Ucrainei, iar centralele nucleare aflate în funcţiune au fost nevoite să reducă producţia, a anunţat sâmbătă Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică.

Armata ucraineană a anunţat că, în timpul nopţii, au fost lansate 653 de drone şi 51 de rachete asupra ţării.

„Principalele ţinte ale acestor atacuri au fost, încă o dată, instalaţiile energetice. Obiectivul Rusiei este de a provoca suferinţe pentru milioane de ucraineni”, a scris Zelenski, pe X.

Clădirea principală a gării din Fastiv, lovită

Preşedintele ucrainean a afirmat că dronele au lovit şi „au incendiat clădirea principală a gării din Fastiv”, oraş aflat la aproximativ 70 de kilometri sud-vest de Kiev.

„Nu au existat victime, dar traficul feroviar din suburbii este perturbat”, a anunțat Ukrzaliznitsia, compania feroviară naţională ucraineană.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:12 - Atac cu drone asupra unei grădinițe. Cel puțin 50 de morți, dintre care 33 de copii, în Sudan
08:01 - Sărbători fără alergătură: strategii simple ca să nu pierzi timpul
07:52 - Vreme aspră în ultima zi a weekendului în Republica Moldova. Valorile termice, tot mai scăzute
07:43 - Alegeri locale parțiale în 12 localități din țară. În Buzău se va alege noul președinte al Consiliului Județean
07:32 - Patru zodii vor avea parte de iubire neașteptată chiar înainte de Revelion
07:23 - Soarta României s-a decis în Malta, în decembrie 1989

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale