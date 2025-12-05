Mai multe drone au fost observate în apropierea avionului lui Zelenski în zborul către Dublin

O navă a marinei irlandeze a detectat până la cinci drone în apropierea traiectoriei de zbor a avionului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a sosit luni în Irlanda pentru o vizită de stat, potrivit Reuters.

Dronele au fost observate pentru prima dată la nord-est de Dublin, la aproximativ 20 km de aeroport, ajungând exact pe ruta pe care era de aşteptat să treacă avionul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Informația a fost relatată inițial de The Journal și confirmată de surse citate de Irish Times.

Descoperirea a declanșat o alertă majoră de securitate, în contextul temerilor privind o posibilă interferență cu traiectoria de zbor. Surse anonime au precizat că avionul, care a sosit puțin mai devreme decât era prevăzut, nu a fost pus în pericol.

Delegația ucraineană a sosit luni seara târziu și a plecat a doua zi târziu, într-o vizită oficială menită să atragă sprijinul Europei pentru Kiev, în contextul continuării războiului în Ucraina de către Rusia.

Consilierul lui Zelenski, Dmitro Litvin, a declarat că oficialii ucraineni au fost informați despre drone, dar nu s-a considerat necesară nicio măsură. Litvin a precizat că partea gazdă este responsabilă pentru securitate, iar prezența dronelor nu a afectat vizita.

Autoritățile irlandeze au demarat anchete pentru a stabili dacă dronele care au operat în apropierea traiectoriei avionului lui Zelenski au decolat de pe uscat sau de pe o navă nedetectată. Forțele de apărare au precizat că nu comentează detalii ale incidentului din motive de securitate operațională.

Un purtător de cuvânt a afirmat că sprijinul forțelor de apărare pentru operațiunea de securitate condusă de An Garda Siochana a fost desfășurat cu succes, asigurând o vizită sigură. Zborurile cu drone, a căror origine rămâne în mare parte necunoscută, au perturbat recent spațiul aerian european.