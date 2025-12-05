International Breaking news

Mai multe drone au fost observate în apropierea avionului lui Zelenski în zborul către Dublin

Mai multe drone au fost observate în apropierea avionului lui Zelenski în zborul către DublinSursa foto: X.com
O navă a marinei irlandeze a detectat până la cinci drone în apropierea traiectoriei de zbor a avionului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a sosit luni în Irlanda pentru o vizită de stat, potrivit Reuters.

Drone detectate în apropierea traiectoriei avionului lui Zelenski

Dronele au fost observate pentru prima dată la nord-est de Dublin, la aproximativ 20 km de aeroport, ajungând exact pe ruta pe care era de aşteptat să treacă avionul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Informația a fost relatată inițial de The Journal și confirmată de surse citate de Irish Times.

Descoperirea a declanșat o alertă majoră de securitate, în contextul temerilor privind o posibilă interferență cu traiectoria de zbor. Surse anonime au precizat că avionul, care a sosit puțin mai devreme decât era prevăzut, nu a fost pus în pericol.

Vizita delegației ucrainene s-a desfășurat fără incidente

Delegația ucraineană a sosit luni seara târziu și a plecat a doua zi târziu, într-o vizită oficială menită să atragă sprijinul Europei pentru Kiev, în contextul continuării războiului în Ucraina de către Rusia.

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski. Sursa foto: Facebook/Володимир Зеленський

Consilierul lui Zelenski, Dmitro Litvin, a declarat că oficialii ucraineni au fost informați despre drone, dar nu s-a considerat necesară nicio măsură. Litvin a precizat că partea gazdă este responsabilă pentru securitate, iar prezența dronelor nu a afectat vizita.

 Autoritățile au deschis o anchetă pentru a descoperi originea dronelor

Autoritățile irlandeze au demarat anchete pentru a stabili dacă dronele care au operat în apropierea traiectoriei avionului lui Zelenski au decolat de pe uscat sau de pe o navă nedetectată. Forțele de apărare au precizat că nu comentează detalii ale incidentului din motive de securitate operațională.

Un purtător de cuvânt a afirmat că sprijinul forțelor de apărare pentru operațiunea de securitate condusă de An Garda Siochana a fost desfășurat cu succes, asigurând o vizită sigură. Zborurile cu drone, a căror origine rămâne în mare parte necunoscută, au perturbat recent spațiul aerian european.

