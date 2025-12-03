Discuții cruciale între Ucraina și UE. Ce pregătește Rustem Umerov înainte de vizita în SUA

Negociatorul ucrainean Rustem Umerov urmează să desfășoare miercuri discuții la Bruxelles cu consilierii pentru securitate națională ai liderilor europeni, după care va vizita Statele Unite, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

Declarația a fost făcută după ce trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, împreună cu ginerele acestuia, Jared Kushner, s-au întâlnit marți cu președintele rus Vladimir Putin pentru discuții.

Kremlinul a anunțat miercuri că nu s-a ajuns la un compromis privind un posibil acord de pace pentru încheierea războiului din Ucraina.

Pe Telegram, președintele Zelenski a declarat:

„Reprezentanții ucraineni își vor informa colegii din Europa despre ceea ce se știe după contactele de ieri ale părții americane la Moscova și vor discuta, de asemenea, componenta europeană a arhitecturii de securitate necesare”.

După vizita de la Bruxelles, Umerov și Andrii Hnatov, șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, vor începe pregătirile pentru o întâlnire cu trimișii lui Trump în SUA, a adăugat Zelenski.

„Aceasta este coordonarea noastră continuă cu partenerii și ne asigurăm că procesul de negocieri este complet activ”, a subliniat Zelenski.

Săptămâna trecută, a apărut un set de 28 de propuneri de pace provizorii din partea Statelor Unite, care a stârnit îngrijorarea oficialilor ucraineni și europeni.

Aceștia au considerat că documentul favorizează cerințele principale ale Moscovei privind NATO, controlul rus asupra unei părți semnificative din Ucraina și restricții asupra armatei ucrainene.

Cei care au făcut publice documentele au atras atenția asupra faptului că acestea ar putea influența negocierile viitoare și discuțiile internaționale privind securitatea și suveranitatea Ucrainei.

Vizita lui Umerov la Bruxelles și ulterior în Statele Unite reprezintă o continuare a eforturilor diplomatice ale Ucrainei de a coordona acțiunile cu partenerii internaționali și de a asigura o arhitectură de securitate care să includă atât sprijin european, cât și cooperare transatlantică.

Acțiunile diplomatice vin într-un context în care eforturile pentru un acord de pace rămân complexe, cu puține progrese în negocierile directe dintre Rusia și SUA.

În paralel, Ucraina urmărește să-și clarifice pozițiile și să ofere partenerilor internaționali informații actualizate privind situația de pe teren și perspectivele de securitate.