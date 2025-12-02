Scandalul Energoatom. Fost partener de afaceri al lui Zelenski, arestat în lipsă pentru o fraudă de 100 de milioane de dolari

Într-o mișcare care vizează zonele superioare ale puterii din Ucraina, Înalta Curte Anticorupție a decis, pe 1 decembrie, arestarea preventivă a omului de afaceri Timur Mindich. Decizia a fost luată în lipsă, Mindich fiind acuzat de orchestrarea unei vaste scheme de corupție în valoare de 100 de milioane de dolari, scrie Kyiv Independent.

Cazul este cu atât mai exploziv cu cât Mindich nu este doar un simplu afacerist, ci un fost partener apropiat al președintelui Volodimir Zelenski, alături de care a deținut celebra companie de producție Kvartal 95, rampă de lansare a carierei politice a actualului lider ucrainean.

Potrivit anchetatorilor de la Biroul Național Anticorupție (NABU), Mindich a fugit din Ucraina înainte ca instanța să poată judeca decizia de arestare. Procurorii susțin că acesta a fost „creierul” din spatele unei rețele complexe de mită și deturnare de fonduri care a parazitat gigantul nuclear de stat, Energoatom.

Scandalul a izbucnit public pe 11 noiembrie, când NABU a pus sub acuzare opt persoane pentru luare de mită, abuz în serviciu și îmbogățire ilicită. Probele cheie includ înregistrări audio devastatoare, în care suspecții discută deschis despre comisioane ilegale legate de contractele agenției nucleare.

Procurorii au dezvăluit că Mindich coordona schema folosind limbaj criptat și nume de cod pentru a direcționa plățile printr-o rețea de spălare a banilor administrată de un alt om de afaceri, Oleksandr Tsukerman. Se estimează că „back-office-ul” acestei operațiuni a rulat aproximativ 100 de milioane de dolari.

Dosarul s-a extins dincolo de sectorul energetic, atingând direct securitatea națională în timp de război. Procurorii au prezentat dovezi conform cărora Mindich ar fi încercat să exercite presiuni asupra lui Rustem Umerov, la acea vreme ministru al Apărării, iar în prezent secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare.

Presiunile vizau achiziția de către Ministerul Apărării a unor veste antiglonț. Umerov a confirmat anchetatorilor că a avut discuții cu Mindich pe acest subiect, dar a precizat că ministerul a anulat contractul, deoarece vestele nu îndeplineau standardele de protecție necesare. Această dezvăluire din anchetă subliniază riscurile enorme pe care corupția le pune asupra capacității de luptă a armatei ucrainene. Umerov a fost audiat oficial de procurorii anticorupție pe 26 noiembrie.

Deoarece Mindich este de negăsit, instanța i-a numit un avocat din oficiu. Procurorii au declarat că decizia de arestare în lipsă permite trimiterea cazului către Interpol, ceea ce face posibilă o reținere a acestuia dacă încearcă să treacă vreo frontieră.

Locația sa actuală este necunoscută. Întrebați dacă Mindich s-ar putea ascunde în Israel, procurorii au precizat că orice acțiune depinde de cooperarea autorităților israeliene cu Interpol, scrie Kyiv Independent.

Această anchetă reprezintă cel mai mare test anticorupție din mandatul lui Zelenski. Într-un moment în care Ucraina depinde vital de ajutorul financiar și militar occidental, Kievul este sub o presiune imensă de a demonstra că poate curăța sistemul, chiar dacă asta înseamnă arestarea foștilor prieteni ai președintelui.