International

Scandalul Energoatom. Fost partener de afaceri al lui Zelenski, arestat în lipsă pentru o fraudă de 100 de milioane de dolari

Comentează știrea
Scandalul Energoatom. Fost partener de afaceri al lui Zelenski, arestat în lipsă pentru o fraudă de 100 de milioane de dolariTimur Mindich, partener Zelenski. sursa: captura YT
Din cuprinsul articolului

Într-o mișcare care vizează zonele superioare ale puterii din Ucraina, Înalta Curte Anticorupție a decis, pe 1 decembrie, arestarea preventivă a omului de afaceri Timur Mindich. Decizia a fost luată în lipsă, Mindich fiind acuzat de orchestrarea unei vaste scheme de corupție în valoare de 100 de milioane de dolari, scrie Kyiv Independent.

Cazul este cu atât mai exploziv cu cât Mindich nu este doar un simplu afacerist, ci un fost partener apropiat al președintelui Volodimir Zelenski, alături de care a deținut celebra companie de producție Kvartal 95, rampă de lansare a carierei politice a actualului lider ucrainean.

Rețeaua Energoatom. Bani, coduri și spălare de bani

Potrivit anchetatorilor de la Biroul Național Anticorupție (NABU), Mindich a fugit din Ucraina înainte ca instanța să poată judeca decizia de arestare. Procurorii susțin că acesta a fost „creierul” din spatele unei rețele complexe de mită și deturnare de fonduri care a parazitat gigantul nuclear de stat, Energoatom.

Scandalul a izbucnit public pe 11 noiembrie, când NABU a pus sub acuzare opt persoane pentru luare de mită, abuz în serviciu și îmbogățire ilicită. Probele cheie includ înregistrări audio devastatoare, în care suspecții discută deschis despre comisioane ilegale legate de contractele agenției nucleare.

Capcanele rezervărilor pentru Crăciun și Revelion. Semnele care îți arată că anunțurile de cazare sunt false
Capcanele rezervărilor pentru Crăciun și Revelion. Semnele care îți arată că anunțurile de cazare sunt false
Trump, evaluare imagistică amplă la 79 de ani. Rezultatul, „perfect normal”
Trump, evaluare imagistică amplă la 79 de ani. Rezultatul, „perfect normal”

Procurorii au dezvăluit că Mindich coordona schema folosind limbaj criptat și nume de cod pentru a direcționa plățile printr-o rețea de spălare a banilor administrată de un alt om de afaceri, Oleksandr Tsukerman. Se estimează că „back-office-ul” acestei operațiuni a rulat aproximativ 100 de milioane de dolari.

Ramificații în apărare. Presiuni asupra ministrului Umerov

Dosarul s-a extins dincolo de sectorul energetic, atingând direct securitatea națională în timp de război. Procurorii au prezentat dovezi conform cărora Mindich ar fi încercat să exercite presiuni asupra lui Rustem Umerov, la acea vreme ministru al Apărării, iar în prezent secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare.

Presiunile vizau achiziția de către Ministerul Apărării a unor veste antiglonț. Umerov a confirmat anchetatorilor că a avut discuții cu Mindich pe acest subiect, dar a precizat că ministerul a anulat contractul, deoarece vestele nu îndeplineau standardele de protecție necesare. Această dezvăluire din anchetă subliniază riscurile enorme pe care corupția le pune asupra capacității de luptă a armatei ucrainene. Umerov a fost audiat oficial de procurorii anticorupție pe 26 noiembrie.

Cum s-a desfășurat procesul

Deoarece Mindich este de negăsit, instanța i-a numit un avocat din oficiu. Procurorii au declarat că decizia de arestare în lipsă permite trimiterea cazului către Interpol, ceea ce face posibilă o reținere a acestuia dacă încearcă să treacă vreo frontieră.

Locația sa actuală este necunoscută. Întrebați dacă Mindich s-ar putea ascunde în Israel, procurorii au precizat că orice acțiune depinde de cooperarea autorităților israeliene cu Interpol, scrie Kyiv Independent.

Această anchetă reprezintă cel mai mare test anticorupție din mandatul lui Zelenski. Într-un moment în care Ucraina depinde vital de ajutorul financiar și militar occidental, Kievul este sub o presiune imensă de a demonstra că poate curăța sistemul, chiar dacă asta înseamnă arestarea foștilor prieteni ai președintelui.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:15 - Guvernul îşi asumă răspunderea pe legea pensiilor speciale ale magistraţilor
09:04 - Dezlegare la pește pe 2 Decembrie. Cum pregătești salata de icre de crap în 10 minute
08:58 - Witkoff și Kushner, o nouă încercare de a aduce pacea. Vizită neașteptată la Moscova
08:51 - Campania lui Drulă, gaură în buget pentru USR. Candidatul la Primăria Capitalei, susținut în cursă cu bani împrumutați
08:46 - Parteneriatul Moscova-Beijing: fațadă strălucitoare, fisuri adânci
08:35 - Capcanele rezervărilor pentru Crăciun și Revelion. Semnele care îți arată că anunțurile de cazare sunt false

HAI România!

Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false

Proiecte speciale