Directorul general al companiei Tarom și-a dat demisia „din motive personale”

Avionul Tarom. Sursă foto: facebook.com/BoardingPass.ro
Costin Iordache, directorul general al companiei Tarom, și-a depus mandatul din motive personale, a anunțat miercuri compania. El va rămâne în funcție până la 15 ianuarie 2026, perioadă în care Consiliul de Administrație al Tarom va identifica și va numi un director general interimar.

Directorul general al companiei Tarom și-a dat demisia

Pe data de 19 decembrie 2025, Costin Iordache a anunțat, potrivit comunicatului, că și-a depus mandatul de director general al companiei Tarom din motive personale.

„La data de 19 decembrie 2025, Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, şi-a depus mandatul, din motive personale, după ce, alături de echipa sa executivă, a reuşit să deruleze cea mai mare parte din acţiunile prevăzute în Planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană”, se arată în comunicat.

Potrivit documentului, Costin Iordache a adus în managementul Tarom o experiență de peste 18 ani acumulată în companii de renume național și internațional. „Conducând o echipă de profesionişti proveniţi din mediul privat a reuşit să obţină aprobarea ajutorului de stat, reducerea datoriilor şi intrarea companiei pe profit”, a mai anunțat compania.

Costin Iordache va rămâne în funcție până la jumătatea lunii ianuarie

Compania arată că, după comunicarea deciziei, Costin Iordache va rămâne în funcție până la 15 ianuarie 2026. Până la acel moment, Consiliul de Administrație al Tarom va identifica și va numi un director general interimar.

Astfel, compania arată că deciziile luate la cel mai înalt nivel de management sunt asigurate în mod constant de directorii generali. Aceștia aplică politica asumată de Tarom, de Consiliul de Administrație și de statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, în calitate de acționar.

Consiliul de Administrație va începe procedura de selecție a unui nou director general

Tarom a anunțat că, în paralel, Consiliul de Administrație va începe procedura de selecție a unui nou director general, prin intermediul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu sprijinul unui consultant extern.

„Obiectivul principal al echipei de management continua să fie finalizarea şi implementarea planului de restructurare, pentru revitalizarea companiei şi transformarea ei într-o organizaţie profitabilă şi modernă”, se mai arată în comunicat.

