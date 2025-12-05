Ioan Mihai Roșca, fost director general al Agerpres, a murit. O carieră de peste patru decenii în presa românească

Ioan Mihai Roșca, fost director general al Agenției Naționale de Presă Agerpres, a încetat din viață. Ar fi împlinit 78 de ani pe 12 decembrie. Familia a anunțat că înmormântarea va avea loc duminică, la Cimitirul Bellu din Capitală, loc de odihnă al multor personalități ale culturii și vieții publice românești.

Dispariția lui Ioan Mihai Roșca marchează sfârșitul unei cariere întinse pe mai mult de patru decenii, perioadă în care a fost martor, participant și analist al transformărilor prin care a trecut presa românească.

Născut la 12 decembrie 1947, Ioan Mihai Roșca a urmat Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie Generală, pe care a absolvit-o în 1972. În același an a finalizat și cursurile postuniversitare de ziaristică ale Academiei „Ștefan Gheorghiu”. Formarea sa îmbina astfel pregătirea economică și rigoarea jurnalismului, un profil care avea să-i definească ulterior activitatea.

Tot în 1972 a primit repartiție guvernamentală la Agenția Română de Presă – AGERPRES, instituție în care avea să lucreze neîntrerupt până în mai 1990. A fost redactor la Departamentul Știri Interne și, ulterior, la Emisia pentru Străinătate, activitate care i-a deschis accesul la teme sensibile ale epocii și la mecanismele instituționale ale comunicării oficiale.

Între 1978 și 1989, Ioan Mihai Roșca a deținut o rubrică permanentă în revista „Flacăra”, una dintre publicațiile de referință ale vremii. În paralel, a colaborat cu numeroase alte publicații, între care „Scînteia Tineretului”, „Magazin”, „Femeia”, „Actualitatea românească”, precum și cu Radio România.

Rubricile și analizele sale abordau teme sociale, culturale și economice, iar stilul său sobru, articulat și orientat spre explicație a atras un public constant.

După schimbările politice din decembrie 1989 și reorganizarea presei de stat, Roșca a fost numit expert guvernamental la Departamentul de Informații Publice din cadrul Guvernului, funcție pe care a ocupat-o între mai și octombrie 1990.

Ulterior, a trecut în presa scrisă, devenind publicist-comentator la „Curierul Național” între octombrie 1990 și septembrie 1993. Perioada a coincis cu eforturile presei românești de a se reforma, de a se desprinde de vechile structuri și de a adopta standarde profesionale compatibile cu presa occidentală.

În septembrie 1993, Ioan Mihai Roșca a fost desemnat purtător de cuvânt al Guvernului condus de Nicolae Văcăroiu. A ocupat această funcție până în decembrie 1996, gestionând comunicarea executivului într-o perioadă politică marcată de tranziție economică, presiune socială și redefinirea rolului instituțiilor în spațiul public.

În 2001, Ioan Mihai Roșca a fost numit director general al Agenției Naționale de Presă AGERPRES, funcție pe care a exercitat-o până în februarie 2013. Mandatul său a coincis cu o perioadă de modernizare tehnologică a agenției, cu tranziția spre mediul digital și cu adaptarea fluxurilor editoriale la noile standarde de rapiditate și acuratețe impuse de media.

A condus instituția într-o etapă plină de transformări, atât interne, cât și externe, marcate de consolidarea agențiilor internaționale, de explozia televiziunilor de știri și de apariția platformelor online. În această perioadă, AGERPRES a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de conținut informațional pentru presa românească și instituțiile publice.