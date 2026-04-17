Orlando Nicoară explică plecarea lui Sebastian Zachmann de la Prima TV și Cotidianul: „Acum e supărat”

Sebastian Zachmann. Sursă foto: captură video
Sebastian Zachmann a plecat din grupul Clever și din funcția de redactor-șef al publicației Cotidianul, iar Orlando Nicoară a anunțat oficial despărțirea printr-o postare pe Facebook, la o zi după ce jurnalistul a anunțat schimbăriîn activitatea sa profesională.

Orlando Nicoară a anunțat despărțirea de jurnalist

Orlando Nicoară i-a urat succes lui Sebastian Zachmann.

„Am „oficializat” ieri despărțirea grupului nostru de Sebastian Zachmann. Îi mulțumim pentru tot ce a făcut în cei 6 ani și îi mulțumesc pentru cum a pus pe „picioare” Cotidianul în ultimele luni. Sebastian e un jurnalist nu bun, ci foarte bun. Cu potențial de a deveni cel mai bun. Îi urez succes în ce va face.

PS. Acum e supărat, dar în zilele următoare poate se uită la prestația de aseară în paralel cu primele emisiuni Insider Politic de la Prima TV. Ceea ce e azi, ceea ce a devenit, se datorează, într-o oarecare măsură, și emisiunii de la Prima și celor care au avut încredere și l-au susținut atunci, la începuturile lui în TV. Spor!”, a anunțat Orlando Nicoară.

Postarea vine la o zi după ce jurnalistul a indicat că urmează schimbări în cariera sa, fără a oferi detalii complete despre direcția viitoare.

Orlando Nicoară

Orlando Nicoară. Sursă foto: captură video

Sebastian Zachmann a confirmat plecarea și schimbările profesionale

Sebastian Zachmann a confirmat că a demisionat atât din funcția de redactor-șef al Cotidianul, cât și din proiectele realizate la Prima TV. Decizia marchează o schimbare importantă în parcursul său profesional din zona jurnalismului politic. Jurnalistul a precizat că va continua colaborarea cu Europa FM, unde realizează săptămânal emisiunea „Piața Victoriei”, un proiect dedicat actualității politice. De asemenea, el a sugerat că ar putea păstra o formă de colaborare cu echipa de la Cotidianul, invocând o responsabilitate profesională față de redacție.

Plecarea din grupul Clever a fost confirmată chiar în ziua în care jurnalistul avea programat un interviu cu președintele României, Nicușor Dan, la Europa FM. În aceeași zi, Sebastian Zachmann a anunțat public desfășurarea interviului.

Cu două săptămâni înainte, acesta realizase și un interviu cu premierul Ilie Bolojan, consolidându-și prezența în zona interviurilor politice de prim-plan.

Sebastian Zachmann are o experiență de peste 15 ani în presă

Absolvent al Facultății de Filosofie, acesta a intrat în presă după o bursă în Spania, revenind în România în 2011, când a început colaborarea cu ziarul Adevărul. În 2013, a ajuns să conducă secția de politică a publicației.

În 2020, a plecat de la publicația Adevărul și a trecut la Prima TV, unde a lucrat inițial ca reporter de politică, ulterior devenind realizator al emisiunii „Insider Politic”.

În septembrie 2025, a preluat conducerea editorială a publicației Cotidianul, într-un context de reorganizare, după preluarea acesteia de către grupul Clever de la Cornel Nistorescu.

