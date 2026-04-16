Jurnalistul Sebastian Zachmann a demisionat de la Prima TV și din funcția de redactor-șef al publicației Cotidianul

Jurnalistul Sebastian Zachmann a părăsit grupul de presă Clever Group, care deține televiziunea Prima TV și publicația Cotidianul, încheind astfel o colaborare de aproximativ șase ani în cadrul trustului media, anunță Paginademedia.ro.

Potrivit informațiilor confirmate de jurnalist, acesta a demisionat atât din funcția de redactor-șef al Cotidianul, cât și din proiectele realizate la Prima TV, marcând o schimbare importantă în traseul său profesional din zona jurnalismului politic.

Demisia survine în contextul unor interviuri politice de mare vizibilitate

Sebastian Zachmann avea o prezență activă în zona interviurilor politice. A confirmat plecarea sa chiar în ziua în care a fost programat un interviu cu președintele României Nicușor Dan la Europa FM.

În aceeași zi cu demisia, jurnalistul a anunțat public desfășurarea interviului.

Cu două săptămâni înainte, Sebastian Zachmann realizase și un interviu cu premierul României Ilie Bolojan, consolidându-și astfel poziția în zona jurnalismului politic de prim-plan.

Sebastian Zachmann își confirmă demisia și anunță schimbări profesionale

Jurnalistul a confirmat în mod direct plecarea sa din grupul Clever, precizând că decizia vizează atât activitatea din televiziune, cât și din presa scrisă.

El a preluat conducerea publicației Cotidianul în septembrie 2025, la scurt timp după preluarea publicației de către grupul Clever de la Cornel Nistorescu, într-o perioadă de reorganizare editorială.

În paralel, Zachmann a continuat să fie implicat în proiecte TV, inclusiv emisiunea „Insider Politic”, difuzată de Prima TV.

Jurnalistul anunță schimbări și continuarea colaborării cu Europa FM

Într-un mesaj public, Sebastian Zachmann a anunțat că urmează schimbări în activitatea sa profesională, fără a oferi încă detalii complete despre direcția viitoare.

El a precizat însă că va continua colaborarea cu Europa FM, unde realizează săptămânal o ediție a emisiunii „Piața Victoriei”, proiect jurnalistic axat pe actualitatea politică.

Jurnalistul a sugerat că intenționează să păstreze o colaborare cu echipa de la Cotidianul, chiar dacă într-o formulă diferită, invocând o responsabilitate profesională față de redacție.

Sebastian Zachmann are o experiență de peste 15 ani în presa politică

Sebastian Zachmann activează în presă de mai bine de 15 ani, cu o carieră construită în principal în zona jurnalismului politic.

Absolvent al Facultății de Filosofie, el a intrat în presă după o bursă în Spania, revenind în România în 2011, când a început colaborarea cu ziarul Adevărul.

În 2013, a ajuns să conducă secția de politică a publicației, consolidându-și poziția în redacție.

În 2020, a părăsit Adevărul și a trecut la Prima TV, unde a activat inițial ca reporter de politică, ulterior devenind realizator al emisiunii „Insider Politic”.

Grupul Clever pierde un jurnalist cu experiență în zona de politică

Plecarea lui Sebastian Zachmann marchează o schimbare importantă pentru grupul Clever Group, în contextul în care jurnalistul avea roluri editoriale atât în televiziune, cât și în presa scrisă.

În ultimele luni, acesta a fost implicat în interviuri cu principalii actori politici din România, consolidând profilul editorial al proiectelor în care era implicat.

