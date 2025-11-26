Doliu în mass-media din Basarabia. O cunoscută jurnalistă a pierdut lupta cu cancerul, după 20 de ani

Republica Moldova. O cunoscută jurnalistă din Republica Moldova a murit miercuri după o luptă îndelungată cu cancerul. Valentina Basiul, a trăit 43 de ani, dintre care aproape jumătate a luptat cu boala nemiloasă.

În timp ce lupta pentru viaţă, Valentina a reuşit o carieră impresionantă în mass-media de pe ambele maluri ale Prutului, mai fiind şi autoare de cărţi.

Valentina Basiul a absolvit Facultatea de jurnalism a Universităţii din București în 2005. De-a lungul anilor, a colaborat cu numeroase instituții și organizații de presă din Republica Moldova și România. Şi-a început cariera la publicațiile „Timpul” și „Adevărul Moldova”, unde a fost reporter politic, editor și redactor-șef adjunct.

Valentina Basiul a fost reporter la Radio Europa Liberă, unde s-a remarcat prin profesionalism, empatie și subiecte profunde. A obținut mai multe premii pentru activitatea jurnalistică. În 2016, a publicat cartea „Prin ochii presei. Moldova. Un sfert de secol”

Un capitol important din activitatea ei l-au reprezentat documentarea și analiza subiectelor legate de problema transnistreană și de Războiul de la Nistru din 1992, domenii în care a avut contribuții remarcabile.

Breasla jurnalistică dintre Nistru şi Prut a rămas şocată de noutatea tristă. Majoritatea celor care au cunoscut-o pe Valentina şi-au făcut impresia ca de o fiinţă veselă, sociabilă, profesionistă şi foarte muncitoare. Şi puţini au ştiut despre lupta pe care jurnalista a dus-o cu boala cruntă mai bine de 20 de ani.

„Valentina Basiul a fost pe cât de curajoasă, pe atât de discretă. Tocmai de aceea a ales să-și ducă marea sa luptă - una de aproape 20 de ani - în tăcere, fără a ne împovăra cu durerea ei.

Am știut puțini, ne-am implicat (probabil) și mai puțini… iar ea s-a împărțit între chin și dăruire profesională, așa încât noi îi vedeam doar strălucirea și credeam-speram că durerea i-a rămas în urmă. Să-ți fie somnul lin, Valentina, și fără durere.

Ce păcat că nu pot să te îmbrățișez, pentru ultima dată, și să-ți spun ce puternică ești. Ca acum aproape 20 de ani…”, a scris jurnalista Sorina Ştefârţă, fosta comunicatoare a preşedintei Maia Sandu.