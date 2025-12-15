Se inaugurează primul drum realizat de China. Costuri și detalii tehnice

Centura municipiului Zalău urmează să fie deschisă circulației miercuri, potrivit unui anunț făcut luni de Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Proiectul are o semnificație dublă pentru județul Sălaj. Pe de o parte, este vorba despre o investiție așteptată de mai mulți ani de comunitatea locală. Pe de altă parte, este primul drum din România construit de o companie din China, după câștigarea unei licitații publice.

Informația a fost transmisă de oficialul din Ministerul Transporturilor într-un mesaj public, în care acesta a făcut referire atât la parcursul proiectului, cât și la impactul infrastructurii asupra orașului din care provine.

Horațiu Cosma a amintit că lucrările la centura Zalău au fost demarate în urma unor demersuri făcute în anul 2021, pe durata unui mandat anterior la Ministerul Transporturilor. Potrivit acestuia, proiectul ar fi trebuit finalizat în termen de doi ani, însă lucrările au depășit cu mult calendarul inițial.

„În 2021, în scurtul mandat la Ministerul Transporturilor, am pus umărul la soluționarea birocrației și la pornirea șantierului. Deși proiectul trebuia finalizat în următorii doi ani, termenele au fost depășite nepermis de mult. O întârziere de aproape 3 ani, care a generat multă frustrare în comunitate. Acum, odată cu revenirea la Ministerul Transporturilor, trăiesc un sentiment de ușurare și de bucurie să văd cum ocolirea rutieră a Zalăului se transformă în realitate”, a scris Cosma.

Potrivit secretarului de stat, punerea în funcțiune a variantei de ocolire va avea un impact direct asupra circulației din municipiul Zalău. Traficul de tranzit dintre Hereclean, Aghireș și zona Meseș va fi scos din interiorul orașului, ceea ce ar urma să reducă aglomerația și să îmbunătățească siguranța rutieră.

„Orașul va răsufla ușurat: traficul de tranzit între Hereclean, Aghireș și Meseș va ocoli Zalăul, iar circulația din interiorul orașului va deveni mult mai fluentă, aerisită și mai sigură”, a precizat Cosma.

Centura Zalău este gândită ca o soluție pentru descongestionarea traficului urban, într-un municipiu traversat frecvent de fluxuri de tranzit.

Deschiderea centurii este prezentată de oficialii din Transporturi și ca un pas intermediar către integrarea mai bună a județului Sălaj în rețeaua de infrastructură majoră. Horațiu Cosma a făcut referire și la Autostrada Transilvania, unul dintre cele mai importante proiecte rutiere din vestul României.

„Și nu ne oprim aici. După inaugurarea centurii, orizontul se deschide frumos pentru Sălaj: în 2026 facem tot posibilul să dăm în circulație circa 100 km din Autostrada Transilvania, spre Cluj și spre Oradea — o legătură esențială care va ancora și mai puternic județul în rețeaua națională și europeană de mobilitate”, a mai scris secretarul de stat.

Declarația vine în contextul în care Autostrada Transilvania este considerată o infrastructură-cheie pentru dezvoltarea economică regională.

Centura Zalău este primul proiect de infrastructură rutieră din România realizat de o companie din China. Asocierea condusă de SINOHYDRO CORPORATION LIMITED a primit undă verde pentru execuția lucrărilor în martie 2021.

Contractul a fost semnat anterior, la 31 iulie 2020, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Obiectul contractului a fost „Proiectare și execuție Varianta de ocolire a municipiului Zalău între DN 1F, km 79+625 – DJ 191C”.

Ofertantul declarat câștigător a fost Asocierea SINOHYDRO CORPORATION LIMITED – S.C. GOOD PROD S.R.L. Acesta este primul contract de construcție de drum câștigat de o companie din China în România, fapt care a atras atenția la momentul atribuirii.

Valoarea contractului pentru centura Zalău este de 185.538.106,56 lei, fără TVA. Traseul variantei de ocolire are o lungime totală de 5,535 kilometri.

Proiectul este finanțat din Fonduri Europene Nerambursabile, potrivit datelor oficiale comunicate de CNAIR. Drumul a fost conceput pentru a prelua traficul greu și de tranzit, reducând presiunea asupra infrastructurii urbane existente.