Șoseaua făcută de chinezi în România, doi ani și jumătate de întârziere și multe probleme

Fostul ministru al Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat că începe recepția lucrărilor pe Centura Zalău, un drum de 5,5 kilometri cu o bandă pe sens. Este primul șantier chinezesc din România, demarat în 2020, iar finalizarea lucrărilor era prevăzută pentru martie 2023.

Tronsonul de 5,5 kilometri completează actuala șosea de centură a Zalăului, care măsoară aproximativ 8 kilometri, dar care are o utilitate limitată fără segmentul dintre Aghireș și DN 1F, urcarea pe dealul Meseș. CNAIR a confirmat că inaugurarea va avea loc pe 3 decembrie.

Contractul, în valoare de 186 milioane de lei, a fost atribuit în vara lui 2020 companiei Sinohydro Corporation Limited (China) prin SC Good Prod SRL. Lucrările au început în aprilie 2021 și trebuiau finalizate în martie 2023. CNAIR a precizat că termenul inițial de finalizare a fost 25 martie 2023, iar noul termen de dare în trafic este 3 decembrie 2025.

Lucrarea executată de asocierea Sinohydro Corporation și Good Prod include cinci viaducte și două poduri. Până acum au fost finalizate trasarea, decaparea, terasamentele, consolidările și zidurile de sprijin.

Drumul va avea o lățime de 10 metri, cu 7 metri carosabil și trei benzi de circulație în zonele cu pantă accentuată. Varianta ocolitoare va asigura legătura între DN 1F și DJ 191 C, completând astfel centura incompletă a Zalăului.

CNAIR a precizat pentru Hotnews că antreprenorul a fost penalizat cu 8.390.000 de lei pentru neîndeplinirea obligațiilor privind mobilizarea personalului și a utilajelor. Revendicarea privind depășirea duratei de execuție va fi închisă la finalizarea lucrărilor, atunci când se va efectua recepția finală și se va putea cuantifica exact.

În august 2025, Asociația Pro Infrastructură a transmis că Sinohydro „se chinuie” pe mini-varianta de ocolire a Zalăului de aproape patru ani și jumătate, deși șantierul trebuia să dureze doi ani. Reprezentanții organizației au precizat că stadiul fizic este de 90%, însă plata a fost efectuată doar pentru 60% din lucrări, iar chinezii au realizat o treime din centură pe banii lor.

Organizația a mai semnalat că lipsesc giratoriul din capătul estic, stratul final de asfalt, rigolele și alte finisaje, iar CNAIR nu a luat încă o decizie privind asfaltul de uzură de pe poduri, deși pe alte proiecte similare, cum este Autostrada A7 Ploiești–Focșani, decizia a fost luată rapid.