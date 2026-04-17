Tarom respinge scenariile privind criza de kerosen și închiderea companiei: Nu vor exista anulări de zboruri

Compania TAROM își desfășoară activitatea în condiții normale, în ciuda informațiilor apărute recent despre o posibilă criză de carburant, anulări de zboruri sau chiar închiderea operatorului aerian, potrivit reprezentanților operatorului aerian. Potrivit acestora, speculațiile vehiculate în ultimele zile ar fi afectat activitatea comercială.

Oficialii companiei arată că nu există o problemă de aprovizionare cu kerosen în România și că operațiunile se desfășoară conform planului. În plus, reprezentanții TAROM afirmă că necesarul de combustibil pentru perioada următoare este asigurat.

„În România nu avem o criză de aprovizionare cu kerosen, impactul resimțit la nivel de industrie provine din volatilitatea prețului țițeiului pe termen mediu și lung. În aceste condiții de piață, niciunul dintre scenariile TAROM nu prevede anulări de zboruri peste următoarele 90 de zile pe motivul penuriei de carburant. Compania Națională de Transport Aerian are asigurate cantitățile necesare de kerosen, reconfirmate cu furnizorii săi și va continua să ofere zboruri sigure, coordonate profesionist, în regim normal”, au anunțat reprezentanții TAROM.

În același timp, aceștia au respins ferm informațiile potrivit cărora Guvernul ar lua în calcul închiderea operatorului aerian, calificând aceste afirmații drept false și dăunătoare.

„Referitor la titlurile de presă tip „Guvernul României va decide în două săptămâni dacă închide TAROM”. Aceste informații sunt false și generatoare de acțiuni ce prejudiciază comercial compania, dacă ținem cont de simplu fapt că sute de bilete B2B și contracte pentru curse charter ce urmau a fi achiziționate de parteneri au fost puse în stand by în mai puțin de 24h de la aparițiile de presă, până la finalul lunii aprilie”, adaugă aceștia.

Reprezentanții operatorului mai spun că acest este menționat în raportul CNR9 făcut public recent, document care arată că statul român intenționează să se implice în analiza direcției strategice a Companiei Naționale de Transport Aerian, fără a interveni în activitățile operaționale curente. Reprezentanții companiei atrag atenția că activitatea continuă în regim normal, iar variantele comunicate presei în data de 16 aprilie, aflate încă în evaluare, pot conduce la stabilirea unor linii directoare și la decizii viitoare privind forma strategiei, nu la măsuri imediate care să vizeze fondul operațiunilor zilnice.

Reprezentanții companiei atrag atenția că informațiile apărute în spațiul public au avut deja consecințe directe, mai ales în relația cu partenerii comerciali, unde unele contracte au fost amânate sau suspendate temporar. În acest context, cei de la TAROM subliniază că activitatea zilnică nu este afectată și că zborurile se desfășoară conform programului stabilit.