Mai multe petroliere iraniene încărcate cu milioane de barili de țiței au părăsit zona din Golful Persic aflată sub supravegherea și controlul forțelor navale americane, potrivit platformei de monitorizare maritimă TankerTrackers.

Evenimentul marchează reluarea exporturilor semnificative de petrol iranian după aproximativ două luni de restricții și perturbări ale traficului maritim din regiune.

Datele publicate miercuri de TankerTrackers indică faptul că cel puțin două superpetroliere ale National Iranian Tanker Company (NITC), DIONA și HERO2, au traversat perimetrul blocadei transportând împreună aproximativ 3,8 milioane de barili de țiței iranian.

Platforma specializată în monitorizarea transporturilor și stocurilor de petrol a transmis că informațiile sunt bazate pe date digitale de urmărire a navelor și imagini satelitare.

„Cel puțin două superpetroliere VLCC ale National Iranian Tanker Company (NITC), DIONA (9569695) și HERO2 (9362073), au ieșit din perimetrul blocadei impuse de Marina SUA, transportând împreună un total de 3,8 milioane de barili de țiței iranian”, a transmis TankerTrackers într-o postare publicată pe rețeaua X.

Ulterior, compania a precizat că un al treilea petrolier NITC a trecut de aceeași zonă de control.

„Un al treilea petrolier NITC a ieșit din linia blocadei cu aproximativ un milion de barili de țiței iranian la bord”, a adăugat sursa citată.

În total, volumele raportate depășesc 4,8 milioane de barili de petrol brut.

În ultimele luni, exporturile iraniene de petrol au fost afectate de măsurile impuse de Statele Unite și de tensiunile militare din zona Golfului Persic și a Strâmtorii Ormuz. Date publicate anterior de firme de analiză maritimă au arătat că numeroase petroliere încărcate cu țiței iranian au rămas blocate sau au fost nevoite să își modifice rutele comerciale.

În aprilie, compania de analiză Kpler a raportat că trei petroliere iraniene — Deep Sea, Sonia I și Diona — au devenit primele nave încărcate cu petrol care au traversat Strâmtoarea Ormuz după instituirea blocadei americane asupra porturilor iraniene. Potrivit datelor companiei, cele trei nave transportau aproximativ cinci milioane de barili de țiței.

BREAKING: CRUDE OIL DEPARTS IRAN FOLLOWING A TWO MONTH LONG NAVY BLOCKADE According to AIS data which we corroborated yesterday (2026-06-15) by satellite imagery, at least two National Iranian Tanker Company (NITC) VLCC supertankers named DIONA (9569695) and HERO2 (9362073) have… pic.twitter.com/tSesQTcC6K — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) June 16, 2026

Experții din domeniul energiei urmăresc cu atenție aceste transporturi deoarece exporturile de petrol reprezintă una dintre principalele surse de venit pentru economia iraniană.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul energiei la nivel mondial. O parte semnificativă a exporturilor globale de petrol tranzitează această zonă, ceea ce face ca orice restricție, blocadă sau incident militar să fie urmărit îndeaproape de piețele internaționale.

În ultimele săptămâni, monitorizarea traficului petrolier din regiune s-a intensificat, iar imaginile satelitare și datele AIS au devenit instrumente esențiale pentru urmărirea mișcărilor navelor comerciale.

Deocamdată nu este clar care vor fi destinațiile finale ale petrolierelor care au părăsit zona blocadei. Totuși, datele istorice privind exporturile iraniene arată că o parte importantă a cargourilor ajunge în Asia, inclusiv prin transferuri între nave efectuate în apropierea Singaporelui înainte de livrarea către cumpărători finali.

Reluarea transporturilor la scară mare sugerează că Iranul continuă să găsească modalități de a-și menține exporturile de petrol, în pofida restricțiilor și a presiunilor internaționale asupra sectorului energetic.