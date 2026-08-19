Un turist italian aflat în vacanță la Nisa a plătit 8 euro pentru o sticlă de apă plată de 500 de mililitri, după ce familia sa a intrat într-un bar pe care l-a considerat unul obișnuit. Prețul apei a fost mai mare decât cel al omletei comandate la aceeași masă, potrivit FanPage.

Incidentul a fost relatat de Davide pentru publicația italiană Fanpage.it, în contextul vacanței petrecute în orașul francez.

Nota totală pentru patru produse s-a ridicat la 25,50 de euro: 8 euro pentru apa minerală, 6 euro pentru un cappuccino, 4,50 euro pentru o cafea americană și 7 euro pentru o omletă simplă.

Potrivit relatării turistului, mama sa a ales omleta după ce a văzut prețul afișat în exteriorul localului și a considerat că este mai accesibil decât în alte cafenele din zonă.

Familia nu s-ar fi așteptat însă ca apa îmbuteliată să coste atât de mult. După ce a primit nota, Davide a verificat meniul pentru a vedea de unde provenea suma.

Prețul era, de fapt, menționat în lista localului. La categoria apelor minerale apărea tariful de 8 euro pentru 50 de centilitri. Și prețurile cafelelor erau afișate.

„Intram într-un bar absolut obișnuit, nu într-un restaurant cu stele”, a declarat turistul, potrivit relatării preluate de Fanpage.it.

În Franța, comercianții își pot stabili liber prețurile, însă acestea trebuie comunicate clar consumatorilor înainte de cumpărare.

Ministerul francez al Economiei precizează că prețurile trebuie afișate în euro, cu toate taxele incluse, iar consumatorul trebuie să fie informat înainte de încheierea vânzării.

Pentru restaurante și baruri există reguli specifice. Prețurile băuturilor trebuie să fie afișate în interior, iar anumite tarife, inclusiv cel pentru apa minerală, trebuie să fie vizibile și din exteriorul localului, împreună cu volumul băuturii.

Prin urmare, un preț ridicat pentru o sticlă de apă nu este, în sine, interzis dacă tariful este comunicat în mod corespunzător clientului.

Există însă o diferență importantă între apa îmbuteliată și apa de la robinet. Restaurantele și barurile din Franța trebuie să permită clienților să solicite gratuit apă potabilă, rece sau la temperatura camerei.

În cazul turistului italian, suma totală nu a depășit 26 de euro, însă apa a reprezentat aproape o treime din nota finală.

Calculul este următorul:

apă plată, 50 cl – 8 euro;

cappuccino – 6 euro;

cafea americană – 4,50 euro;

omletă simplă – 7 euro;

total – 25,50 euro.

Cazul relatat de turist ilustrează diferența care poate exista între prețurile produselor într-o destinație turistică și așteptările unui client care intră într-un local fără să verifice toate tarifele înainte de comandă.

Pentru turiști, autoritățile franceze recomandă verificarea meniului și a prețurilor afișate înainte de comandă, în special în zonele foarte frecventate și în unitățile cu servicii la masă.