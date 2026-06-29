Producătorii de apă de izvor și apă de masă ar putea fi obligați să afișeze pe etichetele produselor localitatea și județul în care este situată sursa de captare a apei, potrivit unui proiect de lege aflat în procedură legislativă.

Inițiativa introduce reguli noi privind informarea consumatorilor și urmărește creșterea transparenței în privința originii apei îmbuteliate și a tratamentelor aplicate înainte de comercializare.

Noile prevederi s-ar aplica tuturor produselor din această categorie comercializate în România, indiferent dacă sunt fabricate în țară sau provin din alte state membre ale Uniunii Europene.

Dacă proiectul va fi adoptat, consumatorii vor avea acces la informații suplimentare care le-ar putea facilita compararea produselor și luarea unei decizii de cumpărare în cunoștință de cauză.

Potrivit proiectului de lege, etichetele apei de izvor și ale apei de masă vor trebui să conțină în mod obligatoriu categoria produsului – „apă de izvor” sau „apă de masă” – precum și denumirea localității și a județului în care se află sursa de captare utilizată pentru fabricarea produsului.

În plus, dacă asupra apei au fost aplicate tratamente care, potrivit legislației în vigoare, trebuie aduse la cunoștința consumatorilor, acestea vor trebui menționate explicit pe etichetă. În situația în care produsul nu a fost supus unor astfel de tratamente, producătorii vor putea înscrie o mențiune clară care să informeze cumpărătorii despre acest aspect.

Inițiatorii proiectului susțin că modificările sunt necesare pentru a asigura un nivel mai ridicat de transparență și pentru a consolida protecția consumatorilor.

În expunerea de motive se arată că informațiile privind proveniența apei și tratamentele aplicate nu sunt prezentate în prezent într-un mod uniform și suficient de clar. Din acest motiv, consumatorii întâmpină dificultăți atunci când încearcă să compare produsele disponibile pe piață.

Noile cerințe de etichetare ar contribui la o informare mai completă și ar permite cumpărătorilor să cunoască mai ușor originea produsului înainte de achiziție.

Proiectul de lege nu modifică reglementările privind apa minerală naturală și nici standardele referitoare la calitatea apei destinate consumului uman.

Schimbările propuse vizează exclusiv apa de izvor și apa de masă și se referă doar la informațiile care trebuie înscrise pe etichetele produselor.

Astfel, obligațiile suplimentare privesc exclusiv modul de informare a consumatorilor, fără a introduce noi cerințe privind procesul de producție sau caracteristicile de calitate ale apei.

Respectarea noilor obligații ar urma să fie verificată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), instituția responsabilă cu supravegherea modului în care operatorii economici respectă legislația privind protecția consumatorilor.

Proiectul stabilește amenzi cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei pentru producătorii sau distribuitorii care nu vor respecta noile reguli de etichetare.

Totodată, prevederile nu ar intra în vigoare imediat. Proiectul prevede o perioadă de tranziție de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, astfel încât operatorii economici să își poată adapta etichetele și procesele de producție.

Produsele introduse pe piață înainte de expirarea acestui termen vor putea fi comercializate până la epuizarea stocurilor, însă nu mai târziu de 18 luni de la intrarea în vigoare a actului normativ.

În prezent, proiectul se află în etapa de avizare, iar Consiliul Legislativ are termen până la 15 iulie 2026 pentru a formula un punct de vedere. Ulterior, documentul va parcurge etapele procedurii parlamentare înainte de a putea fi adoptat și promulgat.

Dacă va deveni lege, noile reguli vor introduce cerințe suplimentare de etichetare pentru apa de izvor și apa de masă, cu scopul de a oferi consumatorilor informații mai clare despre originea produselor și eventualele tratamente aplicate înainte de îmbuteliere.