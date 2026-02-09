Economie

Un nou brand de apă minerală ajunge în supermarketuri. O sticlă va fi doar 1,50 lei

Un nou brand de apă minerală ajunge în supermarketuri. O sticlă va fi doar 1,50 leiApă minerală. Sursa foto iStock
Un nou brand de apă minerală, denumit „Dacia”, urmează să fie lansat de Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM), într-un proiect care combină competitivitatea pe piață cu impactul social în comunitățile rurale.

Sursele de apă vor fi captate din vestul țării, dar și din zone precum Miercurea Ciuc și Vatra Dornei, iar fabrica de distribuție va fi construită la Deva, a explicat Laurențiu Zainea, director economic al SNAM.

„Sunt niște izvoare la 50 de kilometri de Deva care sunt foarte bune ca debit și calitativ. Avem și la Miercurea Ciuc, aici în Ardeal, avem și Vatra Dornei la fel.

Toate izvoarele astea pe care le găsim sunt în zonele rurale, unde șomajul e 80%, cred. Vreo 20-25 de locuri de muncă tot vor fi într-o zonă rurală”, a spus Zainea, evidențiind faptul că noile fabrici ar putea oferi locuri de muncă în comunități cu șomaj ridicat.

Prețul estimativ pentru o sticlă de apă Dacia va fi de 1,50 lei, ceea ce ar plasa produsul într-un raport calitate-preț competitiv. Oficialii SNAM speră ca apa să fie apreciată și pe piețele externe, având în vedere recunoașterea internațională a calității apei românești.

„La nivel global, ar putea să ne ajute cei din ambasade, din consulate să avem contacte cu toată lumea, să putem duce apă de calitate. Hai să fim serioși, suntem pe locul 3 în lume la calitatea apei”, a adăugat Zainea.

Proiectul se află sub coordonarea Ministerului Economiei, condus de Irineu Darău, care analizează mai multe variante de implementare: de la construirea unei fabrici noi de stat, la parteneriate public–private sau achiziția unei unități existente. Ministrul a declarat că scopul principal este obținerea unui profit real și consolidarea competitivității pe piața apei îmbuteliate.

„Această idee este utilă și nu este deloc absurdă. Se poate vorbi nu doar de stat 100%, ci și de parteneriate public-private… Concurențial, să fii mai bun decât alții care îmbuteliază și vând apă, nu e un lucru ușor. Trebuie să fim indubitabil convinși că se va realiza profit”, a explicat Darău.

Dacă planul va fi aprobat și implementat, apa minerală Dacia ar putea ajunge în supermarketuri în termen de doi-trei ani, aducând o alternativă românească pe piață și sprijinind dezvoltarea economică în zonele rurale.

