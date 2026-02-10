International

Nestle, vizată într-un un nou scandal pe piața apelor minerale. Șir de acuzații legate de calitatea produselor

Nestle, vizată într-un un nou scandal pe piața apelor minerale. Șir de acuzații legate de calitatea produselorapa minerală. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Compania Bonneval Emergence a atacat în instanță trei ordine prefecturale care autorizează Nestlé Waters să filtreze apele minerale prezentate ca fiind „naturale”. Reprezentanții firmei susțin că aceste proceduri induc consumatorii în eroare, deoarece nu mai pot face diferența clar între apa minerală naturală și cea tratată industrial, potrivit Lesechos.fr.

Nestle, în fața unui scandal de proporții. Ce acuzații i se aduc

Controversele legate de aceste practici au început în 2024, când anchetele Le Monde și Radio France au arătat că Source Alma și Nestlé Waters foloseau metode de filtrare cu ultraviolete și cărbune, care sunt interzise pentru apele minerale.

Conform comisiei de anchetă a Senatului, branduri precum Perrier, Contrex sau Cristalline vindeau astfel apă filtrată drept apă minerală naturală, la prețuri de sute de ori mai mari decât apa de la robinet.

fabrica

Fabrica. Sursa foto: Freepik

Ce schimbări a făcut compania

Nestlé Waters a înlocuit filtrarea interzisă cu microfiltrarea la 0,2 microni, însă această metodă este contestată, deoarece legea nu permite ca apa minerală naturală să fie tratată în moduri care îi schimbă proprietățile inițiale.

România riscă să ajungă în recesiune tehnică. Băsescu: Există o altă bătălie despre care nu vorbește nimeni
Se circulă în condiții de iarnă pe unele drumuri din țară. Șoferii, sfătuiți să evite manevrele periculoase
Singura excepție legală vizează eliminarea fierului sau manganului, substanțe considerate dăunătoare. În opinia Bonneval Emergence, faptul că ordinele prefecturale aprobă folosirea microfiltrării face posibilă vânzarea apei tratate drept „apă minerală naturală”, chiar dacă este filtrată industrial, la prețuri de până la 150 de ori mai mari decât apa obișnuită.

Nestle a anunțat că va contesta acuzațiile

Conflictul dintre cele două companii a început din octombrie 2025, când Bonneval Emergence a dat în judecată Nestlé Waters la tribunalul din Nanterre pentru concurență neloială, solicitând daune de peste 1,3 miliarde de euro, care ajung la 1,6 miliarde cu dobânzile.

Nestlé Waters a declarat că va contesta acuzațiile, pe care le consideră „total nefondate”, și că își va apăra poziția cu fermitate.

În prezent, disputa se concentrează asupra transparenței față de consumatori și asupra legalității microfiltrării, aspecte esențiale pentru industria apelor minerale naturale.

