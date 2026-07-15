Fanii care prind o minge trimisă în tribune la Cupa Mondială din 2026 nu o pot păstra ca suvenir. Regulile aplicate la meciurile turneului prevăd ca balonul să fie returnat rapid pe teren, iar personalul aflat la marginea gazonului urmărește recuperarea mingilor ajunse la spectatori, potrivit informațiilor furmizate de Associated Press.

Situația a atras atenția în timpul Mondialului găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic, mai ales în rândul fanilor obișnuiți cu tradițiile din sporturile americane.

La baseball, de exemplu, spectatorii pot păstra de multe ori mingile ajunse în tribune. În fotbal, lucrurile funcționează diferit, iar tehnologia folosită la actuala Cupă Mondială oferă o explicație suplimentară.

Trionda, mingea oficială a Cupei Mondiale din 2026, este una dintre cele mai avansate tehnologic folosite până acum într-o competiție FIFA.

În interiorul balonului se află un senzor de mișcare de 500 Hz. Acesta colectează date de 500 de ori pe secundă și urmărește accelerația și mișcările mingii în trei dimensiuni.

Informațiile sunt transmise în timp real către sistemele folosite de arbitri și contribuie la analizarea fazelor controversate. Datele furnizate de minge sunt utilizate inclusiv în procesul de stabilire a pozițiilor de ofsaid și pentru identificarea momentului exact în care un jucător atinge balonul.

Potrivit FIFA, tehnologia conectată permite colectarea unor date extrem de precise despre mișcarea mingii.

Senzorul din Trionda funcționează împreună cu sistemele de monitorizare instalate pe stadioane. Datele despre minge sunt corelate cu imaginile camerelor și cu informațiile privind poziția jucătorilor.

Profesorul Manos Tentzeris, de la Georgia Tech, a declarat pentru Associated Press că tehnologia poate funcționa cu o precizie de 99,99%.

Sistemul poate ajuta la stabilirea poziției exacte a elementelor aflate pe teren până la detalii foarte mici, importante în special în cazul fazelor de ofsaid.

Mingea conține și transmițătoare de radiofrecvență, precum și accelerometre care permit analizarea forței și mișcării balonului.

Tehnologia din interior are nevoie de energie. Mingile utilizate în timpul partidelor trebuie încărcate înainte de meci printr-un sistem wireless, asemănător celui folosit pentru unele ceasuri inteligente.

În afara stadionului, însă, senzorul nu îi oferă unui eventual proprietar acces la datele colectate în timpul jocului. Sistemul depinde de infrastructura tehnică instalată în arenă pentru a comunica și a transmite informațiile către oficialii meciului.

Prin urmare, o minge luată acasă nu s-ar transforma într-un dispozitiv de urmărire sau într-un gadget funcțional pentru un suporter.

Senzorii moderni nu reprezintă singurul motiv pentru care mingile sunt returnate pe teren. Istoricul sportiv Charles Cutton a explicat pentru Associated Press că fotbalul are o tradiție îndelungată privind recuperarea baloanelor ajunse în tribune.

În trecut, la unele partide exista o singură minge disponibilă. Dacă aceasta ajungea la spectatori, jocul nu putea continua până când balonul nu era recuperat.

În prezent, mai multe mingi sunt amplasate în jurul terenului, însă practica returnării lor a rămas. Evoluția tehnologică a balonului a oferit FIFA motive suplimentare pentru a se asigura că mingile oficiale revin rapid în zona de joc.

Pentru spectatori, o minge folosită într-un meci de Cupă Mondială ar putea deveni un suvenir valoros. Unii dintre cei care reușesc să prindă balonul în tribune profită de cele câteva secunde pentru a face o fotografie înainte de a-l returna.

Deocamdată, însă, mingile de joc ale Mondialului trebuie să revină pe teren. Iar tehnologia integrată în Trionda arată cât de mult s-a schimbat un obiect care, la prima vedere, pare doar o simplă minge de fotbal.