Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a acuzat vineri Iranul că a încălcat acordul de încetare a focului convenit recent între cele două părți, susținând că forțele iraniene au lansat cel puțin patru drone de atac asupra unor nave comerciale aflate în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit The Times of Israel.

Potrivit liderului de la Casa Albă, una dintre drone a lovit o navă cargo, provocând pagube materiale, însă fără a împiedica continuarea voiajului.

Declarațiile au fost publicate pe platforma Truth Social și vin într-un moment în care acordul de armistițiu dintre Washington și Teheran este deja pus la încercare de incidente repetate în una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial.

Deocamdată, administrația americană nu a anunțat măsuri de răspuns, iar autoritățile iraniene nu au reacționat oficial la acuzațiile formulate de Donald Trump.

În mesajul publicat pe Truth Social, Donald Trump a afirmat că Iranul a lansat „cel puțin patru drone de atac cu sens unic” asupra unor nave care traversau Strâmtoarea Ormuz.

„Una dintre drone a lovit în plin puntea superioară a unei nave cargo foarte mari și foarte valoroase. Au fost produse pagube, însă nava și-a putut continua drumul. Am doborât celelalte trei drone”, a transmis președintele american.

Trump a calificat incidentul drept „o încălcare nechibzuită a acordului nostru de încetare a focului”, fără să precizeze dacă Statele Unite vor adopta măsuri suplimentare împotriva Iranului.

Acuzațiile liderului american apar la doar o zi după ce agenția britanică UK Maritime Trade Operations (UKMTO), care monitorizează securitatea maritimă în regiune, a raportat că o navă comercială a fost lovită de un proiectil în apropierea coastelor Omanului, la aproximativ 7,5 mile marine de portul Dahit.

Potrivit informațiilor comunicate de UKMTO, nava a suferit avarii la suprastructură, însă nu au fost înregistrate victime în rândul echipajului. Ulterior, doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că proiectilul care a lovit cargoul a fost lansat de Iran.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante căi maritime de transport energetic din lume, fiind tranzitată zilnic de un volum semnificativ din exporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Orice incident militar în această zonă este urmărit cu atenție de piețele internaționale, deoarece poate afecta transportul maritim, costurile asigurărilor și evoluția prețului petrolului.

Chiar dacă traficul comercial a început să fie reluat treptat în ultimele zile, autoritățile maritime și companiile de shipping continuă să monitorizeze cu atenție situația de securitate.

Statele Unite și Iranul au convenit recent asupra unui memorandum de înțelegere destinat reducerii tensiunilor și reluării negocierilor privind un acord mai amplu.

Incidentul din Strâmtoarea Ormuz este însă considerat primul atac asupra unei nave comerciale raportat după intrarea în vigoare a înțelegerii.

În paralel, Teheranul continuă să susțină că are dreptul de a controla traficul maritim din zonă, în timp ce Washingtonul și aliații săi insistă asupra libertății de navigație prin acest coridor strategic.

Divergențele dintre cele două părți mențin incertitudinea privind viitorul negocierilor și stabilitatea regională.