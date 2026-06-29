Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat luni că o nouă întâlnire între reprezentanții Washingtonului și ai Teheranului va avea loc marți, la Doha, în Qatar, într-un mesaj postat pe Truth Social.

Anunțul vine într-un moment de tensiune ridicată în regiune, după schimburile de atacuri din ultimele zile care au pus sub semnul întrebării armistițiul convenit în urmă cu aproape două săptămâni.

Șeful de la Casa Albă a transmis că Iranul a solicitat organizarea întâlnirii, fără a oferi detalii suplimentare despre agenda discuțiilor.

La scurt timp după mesajul lui Trump, administrația americană a confirmat că delegația SUA va fi condusă de emisarul special Steve Witkoff și de Jared Kushner.

Donald Trump a declarat că întâlnirea dintre cele două delegații va avea loc marți în capitala Qatarului. Potrivit președintelui american, inițiativa organizării discuțiilor a venit din partea Iranului.

Anunțul reprezintă primul semnal oficial privind reluarea dialogului direct dintre cele două state după incidentele militare produse în ultimele zile în zona Golfului Persic.

Casa Albă nu a oferit, deocamdată, informații suplimentare despre participanții din partea Iranului sau despre subiectele care vor fi abordate în cadrul negocierilor.

La scurt timp după mesajul publicat de Donald Trump, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat pentru Fox News că Steve Witkoff și Jared Kushner vor reprezenta Statele Unite la negocierile din Doha.

Potrivit acesteia, pe lângă întâlnirile politice la nivel înalt, vor continua și discuțiile tehnice privind implementarea memorandumului de înțelegere convenit între Washington și Teheran.

„Emisarul special Steve Witkoff și Jared Kushner vor merge la Doha pentru întâlniri la nivel înalt în această săptămână, în timp ce continuăm discuțiile privind memorandumul de înțelegere. În paralel cu aceste reuniuni vor avea loc și discuțiile tehnice”, a declarat Karoline Leavitt.

Oficialul american a subliniat că administrația Trump consideră că și-a respectat obligațiile asumate prin armistițiu.

„Din punctul nostru de vedere, ne respectăm partea din încetarea focului. Violența va primi un răspuns pe măsură”, a afirmat aceasta.

Statele Unite și Iranul au semnat pe 17 iunie un memorandum de înțelegere format din 14 puncte, document care urmărește încheierea conflictului dintre cele două state și reluarea traficului comercial prin Strâmtoarea Ormuz.

Zona este una dintre cele mai importante rute maritime din lume, fiind tranzitată de aproximativ 20% din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

În ultimele zile însă, acordul a fost pus la încercare după ce un proiectil iranian a lovit joi o navă comercială aflată în Strâmtoarea Ormuz. Incidentul a fost urmat de noi atacuri și contraatacuri, iar Washingtonul și Teheranul s-au acuzat reciproc de încălcarea armistițiului.

Karoline Leavitt a declarat că răspunsurile militare ale Statelor Unite au avut ca obiectiv protejarea navelor comerciale care tranzitează zona.

„Au existat atacuri asupra navelor comerciale, iar Statele Unite, la ordinul președintelui, au răspuns. Acest lucru va continua dacă va fi necesar, însă sperăm să nu mai fie nevoie. Președintele dorește ca procesul de pace să continue”, a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Întâlnirea programată marți la Doha este urmărită cu atenție de comunitatea internațională, în condițiile în care stabilitatea din Golful Persic influențează direct piețele energetice și transportul maritim internațional.

Rezultatul negocierilor ar putea clarifica dacă armistițiul dintre Statele Unite și Iran poate fi menținut și dacă dialogul diplomatic va continua în perioada următoare