Franța privește cu încredere spre viitoarea reuniune la vârf a Alianței Nord-Atlantice, programată să se desfășoare în Turcia, în perioada 7-8 iulie. Administrația de la Paris consideră că summitul NATO de la Ankara poate reprezenta un moment de cotitură pentru consolidarea legăturilor transatlantice, anunță EFE.

Oficialii francezi mizează pe oportunitatea de a face pași importanți în procesul de rearmonizare dintre Europa și Statele Unite, o tendință pozitivă care s-a manifestat deja în cadrul reuniunii G7 de la Evian, desfășurată sub președinția rotativă a Franței.

Încrederea afișată de Palatul Elysée se bazează pe o serie de gesturi diplomatice recente. Un optimism justificat, în opinia Parisului, de participarea prelungită a președintelui american Donald Trump la summitul G7 din acest an. Spre deosebire de reuniunea din 2025 găzduită de Canada, când liderul de la Washington a ales să părăsească evenimentul înainte de final, de această dată prezența sa a fost mult mai extinsă. Un rol important în detensionarea discuțiilor l-a avut și dineul ulterior oferit de omologul său francez, Emmanuel Macron, la palatul Versailles, un cadru propice pentru dialog direct și aprofundat.

Surse diplomatice din cadrul Președinției franceze au subliniat importanța rezultatelor obținute la Evian, unde statele membre au reușit să emită pentru prima dată un comunicat puternic despre războiul din Ucraina. Acest succes diplomatic stabilește premisele pentru discuțiile de la Ankara, unde conflictul declanșat de Rusia va ocupa un loc central. Totuși, perspectivele optimiste ale Franței sunt nuanțate de o serie de poziții dure exprimate recent de liderul de la Casa Albă. Donald Trump i-a calificat pe aliații europeni ca fiind teribili pentru că nu l-au susținut în războiul cu Iranul și a ținut să precizeze că va participa la întâlnire doar din respect pentru președintele turc Recep Tayyip Erdogan.

O altă temă sensibilă în relațiile transatlantice este reprezentată de intenția Washingtonului de a-și reduce prezența militară pe continentul european. Deși Statele Unite amenință cu o retragere a trupelor, Parisul nuanțează această evoluție, amintind că o astfel de viziune nu aparține în exclusivitate strategiei actualei administrații Trump, ci are rădăcini mai vechi în politica externă americană. Pentru guvernul francez, elementul esențial în gestionarea acestei situații este ca întregul proces de reconfigurare militară să se desfășoare în mod transparent și în coordonare cu europenii.

În contextul acestor transformări geopolitice, delegația franceză va folosi tribuna de la Ankara pentru a promova conceptul de autonomie strategică. Franța va profita de întâlnirea de la Ankara pentru a întări mesajul său că Europa trebuie să se reînarmeze și să își asume propria securitate. Oficialii de la Paris atrag atenția că acest demers implică măsuri complexe, care depășesc simpla alocare bugetară. Transformarea presupune nu doar creșterea cheltuielilor pentru apărare, deja asumată de aliații, ci și creșterea capacităților industriale din sectorul militar.

Poziția Franței față de conflictul din estul continentului rămâne fermă, în ciuda presiunilor militare tot mai mari exercitate de Moscova. Guvernul francez va veni la Ankara din nou cu mesajul că sprijinul acordat Kievului este fundamental pentru securitatea și stabilitatea Europei. În contextul intensificării atacurilor ruse din ultima perioadă, care au vizat inclusiv capitala Ucrainei, Parisul stabilește linii roșii clare pentru viitorul diplomatic al regiunii.

Mesajul central este că eventualele negocieri de pace trebuie să aibă ca punct de plecare linia de contact a conflictului, iar marile decizii nu pot fi luate peste capul continentului, aceste discuții neputând avea loc fără prezența europenilor la masă negocierilor. Dialogul de la Ankara se anunță esențial, mai ales că are loc cu doar câteva zile înaintea unei alte reuniuni cruciale, respectiv întâlnirea de la Paris a aliaților Ucrainei, programată pentru data de 13 iulie.