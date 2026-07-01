Guvernul Franței a stabilit calendarul alegerilor prezidențiale din 2027, primul tur urmând să aibă loc pe 18 aprilie, iar al doilea pe 2 mai, potrivit publicației Politico.

Decizia marchează începutul unei perioade politice intense, în care principalele formațiuni își pregătesc strategiile pentru desemnarea candidatului care va încerca să ajungă la Palatul Élysée.

Actualul președinte, Emmanuel Macron, nu mai poate candida pentru un nou mandat consecutiv, întrucât Constituția Franței limitează numărul mandatelor prezidențiale consecutive la două.

În aceste condiții, atenția se îndreaptă către mai multe personalități politice care sunt considerate, în acest moment, potențiali candidați sau pretendenți la funcția supremă în stat.

Deși multe nume sunt deja vehiculate în spațiul public, campania electorală propriu-zisă și depunerea oficială a candidaturilor vor avea loc ulterior.

Fost prim-ministru al Franței în perioada 2017-2020, Édouard Philippe este considerat unul dintre cei mai bine poziționați politicieni pentru a intra în cursa prezidențială.

Lider al formațiunii Horizons și fost apropiat al lui Emmanuel Macron, Philippe și-a construit în ultimii ani o identitate politică proprie, încercând să atragă electoratul de centru și de centru-dreapta.

În numeroase sondaje publicate în ultimele luni, Philippe figurează constant printre politicienii cu cel mai ridicat nivel de încredere.

Experiența acumulată în fruntea Guvernului în timpul unor momente dificile, inclusiv gestionarea începutului pandemiei de COVID-19, reprezintă unul dintre principalele argumente invocate de susținătorii săi.

Discursul său pune accent pe stabilitate instituțională, competitivitate economică și consolidarea poziției Franței în cadrul Uniunii Europene.

În același timp, încearcă să se diferențieze atât de moștenirea politică a lui Macron, cât și de formațiunile radicale aflate în ascensiune.

Deși și-a exprimat în repetate rânduri interesul pentru scrutinul din 2027, candidatura sa urmează să fie oficializată potrivit calendarului electoral francez.

Gabriel Attal rămâne una dintre cele mai cunoscute figuri ale generației tinere din politica franceză. Fost prim-ministru și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Emmanuel Macron, Attal este văzut de mulți observatori drept politicianul care ar putea încerca să păstreze electoratul centrist construit în ultimii ani.

Ajuns în prim-planul vieții politice la o vârstă relativ tânără, Attal a ocupat mai multe funcții guvernamentale înainte de a deveni șef al Guvernului. Stilul său direct de comunicare și prezența constantă în dezbaterile publice i-au adus o notorietate importantă în rândul alegătorilor.

Principalele teme asociate cu activitatea sa sunt reforma educației, competitivitatea economiei franceze, investițiile în tehnologie și menținerea unui rol activ al Franței în Uniunea Europeană și în NATO.

În prezent, Gabriel Attal este considerat unul dintre potențialii pretendenți la Palatul Élysée, însă o candidatură oficială urmează să fie confirmată în perioada premergătoare alegerilor.

Jean-Luc Mélenchon este una dintre cele mai influente figuri ale stângii franceze și fondatorul formațiunii La France Insoumise. După mai multe candidaturi la alegerile prezidențiale, el continuă să fie asociat cu posibilitatea unei noi participări la scrutinul din 2027.

Politicianul promovează un program axat pe extinderea serviciilor publice, redistribuirea veniturilor, creșterea investițiilor sociale și o politică externă mai independentă.

În același timp, discursul său critic la adresa reformelor economice liberale și a politicilor promovate în ultimii ani îl transformă într-un reper pentru o parte a electoratului de stânga.

Susținătorii îl apreciază pentru consecvența mesajului politic și pentru pozițiile ferme privind inegalitățile sociale, în timp ce criticii îl acuză de promovarea unor măsuri economice greu de aplicat și de o retorică polarizantă.

Până în prezent, Jean-Luc Mélenchon este privit drept unul dintre potențialii candidați, fără ca participarea sa la scrutin să fie oficial confirmată.

Marine Le Pen rămâne una dintre cele mai importante personalități ale dreptei naționaliste franceze, însă posibilitatea unei noi candidaturi depinde de evoluția situației sale juridice.

Lidera istorică a Adunării Naționale a fost condamnată în primă instanță într-un dosar privind folosirea fondurilor Parlamentului European, iar sentința include și o interdicție de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de cinci ani.

Decizia este atacată în apel, iar verdictul definitiv va influența direct posibilitatea sa de a participa la scrutinul prezidențial.

În ultimele trei alegeri prezidențiale, Marine Le Pen a reușit să ajungă în turul al doilea, consolidând poziția formațiunii sale în politica franceză. Programul politic al partidului pune accent pe controlul imigrației, securitate, protejarea industriei franceze și reformarea relației cu instituțiile europene.

În lipsa unei hotărâri definitive a instanței, candidatura sa pentru alegerile din 2027 rămâne incertă.

Jordan Bardella este considerat succesorul politic al lui Marine Le Pen și una dintre cele mai vizibile figuri ale noii generații din cadrul Adunării Naționale. În ultimii ani, el a devenit președintele partidului și unul dintre cei mai populari reprezentanți ai formațiunii în sondajele de opinie.

Dacă Marine Le Pen nu va putea candida, Bardella este văzut de numeroși analiști drept principala opțiune a partidului pentru alegerile prezidențiale.

Popularitatea sa în rândul electoratului de dreapta a crescut constant, iar sondajele îl plasează frecvent printre favoriții unui eventual prim tur.

Mesajul său politic urmărește în mare măsură liniile promovate de Adunarea Națională: limitarea imigrației, întărirea securității interne, susținerea puterii de cumpărare și accent pe suveranitatea națională.

Până la clarificarea situației juridice a lui Marine Le Pen, partidul nu și-a desemnat oficial candidatul, astfel că Jordan Bardella rămâne, în acest moment, principalul pretendent din partea formațiunii.

Alegerile prezidențiale din Franța din 2027 se anunță printre cele mai deschise din ultimele decenii. Retragerea obligatorie a lui Emmanuel Macron după două mandate consecutive deschide competiția pentru o nouă generație de lideri politici, în timp ce principalele partide încearcă să-și definitiveze strategiile și candidații.

Până la validarea oficială a candidaturilor, toate numele aflate în atenția opiniei publice trebuie considerate potențiali pretendenți, iar configurația finală a scrutinului poate suferi modificări semnificative.