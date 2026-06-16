Jordan Bardella, liderul partidului francez Rassemblement National, a prezentat o serie de poziții ferme privind viitorul Franței în Uniunea Europeană, NATO și relația cu Statele Unite, într-un interviu acordat publicației Politico înaintea unei vizite oficiale în Polonia.

Considerat unul dintre favoriții cursei pentru alegerile prezidențiale franceze din 2027, Bardella a transmis că nu intenționează să adopte o abordare mai moderată decât cea promovată de Marine Le Pen.

Declarațiile sale sugerează că o eventuală administrație condusă de Rassemblement National ar putea provoca schimbări majore în raporturile dintre Paris și Bruxelles.

Una dintre cele mai importante propuneri prezentate de liderul francez vizează diminuarea drastică a contribuției Franței la bugetul Uniunii Europene.

„Le vom da francezilor banii înapoi”, a declarat Bardella.

Propunerea depășește semnificativ pozițiile anterioare ale partidului și ar putea genera tensiuni majore cu instituțiile europene dacă Raliul Național va ajunge la putere.

Bardella a criticat și negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, considerând că procesul actual nu oferă suficientă legitimitate democratică.

„Viitorul executiv francez, indiferent cine va fi, trebuie să aibă un cuvânt de spus în acest buget, deoarece acesta va angaja Franța și viitorul poporului francez pentru anii următori”, a afirmat liderul formațiunii.

Acesta a adăugat că, dacă va fi necesar, parlamentul francez ar trebui să intervină pentru a reduce contribuțiile financiare către Bruxelles.

Deși în trecut a avut declarații favorabile fostului președinte american Donald Trump, Bardella a adoptat acum un ton mult mai rezervat.

„Al doilea mandat al președintelui Trump este foarte diferit de primul”, a spus politicianul francez.

El a descris acțiunile liderului american drept „nu doar neregulate, ci și extrem de instabile și în continuă schimbare”.

Potrivit lui Bardella, Washingtonul își proiectează tot mai mult influența ca o mare putere globală, ceea ce poate genera incertitudine pentru statele europene preocupate de reducerea angajamentului american în domeniul securității.

Liderul Rassemblement National a respins și ideea unei eventuale susțineri electorale din partea lui Trump.

„Sprijinul pe care îl căutăm cu Marine Le Pen este cel al poporului francez. Nu trebuie să deschidem ușa niciunei forme de interferență”, a declarat acesta.

În domeniul apărării, Bardella a încercat să transmită un mesaj mai moderat către partenerii Franței.

Deși partidul său continuă să susțină retragerea Franței din structura militară integrată a NATO, liderul formațiunii a precizat că o astfel de decizie nu ar fi luată în timpul războiului din Ucraina.

„Nu redefinim cadrul tratatelor în timp de război”, a explicat el.

Bardella a susținut că prioritatea ar trebui să fie obținerea unei încetări a focului și stabilirea unor garanții de securitate care să permită Ucrainei să își protejeze frontierele.

În același timp, politicianul francez s-a declarat favorabil majorării cheltuielilor pentru apărare la 3% din PIB în perioada 2030-2035.

El a precizat că Franța și-ar respecta angajamentele asumate față de aliații de pe flancul estic al NATO, inclusiv România și statele baltice.

Vizita lui Bardella în Polonia face parte dintr-o strategie mai amplă de consolidare a cooperării cu partidele conservatoare și eurosceptice din Europa.

Liderul francez urmează să se întâlnească cu reprezentanți ai partidului Lege și Justiție (PiS), una dintre principalele formațiuni de opoziție din Polonia.

Totodată, Bardella a evidențiat relația apropiată cu premierul italian Giorgia Meloni, una dintre figurile centrale ale dreptei europene.

„Ambiția noastră este să gândim la scară mare și să construim această nouă arhitectură europeană pe care ne-o imaginăm”, a afirmat el.

Declarația sugerează intenția Rassemblement National de a forma o alianță mai puternică între partidele naționaliste din Uniunea Europeană, cu scopul de a influența direcția politică a blocului comunitar.

Interviul a inclus și referiri la relația lui Bardella cu Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, prințesă italiană și personalitate cunoscută în mediul online, potrivit Evenimentul Zilei.

Relația celor doi a atras atenția presei franceze și a devenit subiect de atacuri politice din partea adversarilor.

Întrebat dacă partenera sa îl va însoți în deplasările politice, Bardella a răspuns că aceasta nu este implicată în activitatea sa politică.

„Este alături de mine și este o femeie extraordinară. Sunt extrem de fericit și extrem de îndrăgostit”, a declarat liderul Rassemblement National.

Interviul acordat Politico arată că Jordan Bardella nu intenționează să îndepărteze Rassemblement National de direcția politică stabilită de Marine Le Pen.

Dimpotrivă, liderul formațiunii promovează o reducere semnificativă a contribuției Franței la Uniunea Europeană, consolidarea cooperării cu partidele naționaliste europene și o redefinire a raporturilor dintre Paris și Bruxelles.

În contextul apropierii alegerilor prezidențiale din 2027, pozițiile sale oferă indicii importante despre agenda politică pe care extrema dreaptă franceză ar putea încerca să o implementeze dacă va ajunge la putere