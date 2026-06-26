Aeroporturile din Roma se pregătesc să suspende temporar aplicarea noului sistem biometric de control la frontieră al Uniunii Europene din cauza numărului foarte mare de turiști așteptat în această vară, potrivit Travel and Tour World.

Marco Troncone, directorul general al Aeroporti di Roma, compania care operează aeroporturile Fiumicino și Ciampino, a avertizat că fără o soluție rapidă riscul de blocaje majore este iminent. Potrivit acestuia, singura soluție viabilă ar putea fi permiterea pasagerilor să treacă fără înregistrarea completă în sistemul Entry-Exit System (EES).

„Suntem foarte îngrijorați pentru vară”, a declarat Troncone pentru Financial Times, evaluând nivelul de preocupare la „opt sau nouă” pe o scară de la unu la zece. El a precizat că actualul proces este „incompatibil” cu volumele mari de pasageri care urmează să tranziteze aeroporturile.

Noul sistem Entry-Exit System (EES) obligă cetățenii din afara Uniunii Europene să își înregistreze amprentele digitale și fotografiile faciale la prima intrare în spațiul Schengen. Scopul este consolidarea securității frontierelor externe ale UE, însă implementarea sa a fost marcată de întârzieri, probleme tehnice și cozi lungi în mai multe aeroporturi europene.

Operatorii aeroportuari semnalează că terminalele automate nu funcționează corespunzător, iar pasagerii care au trecut deja prin sistem sunt uneori obligați să repete întreaga procedură. Aceste disfuncționalități generează aglomerări suplimentare și întârzieri semnificative.

Olivier Jankovec, directorul general al ACI Europe, a subliniat că problema principală ține de gradul de automatizare. „Procesele trebuie să funcționeze mai bine”, a spus acesta, cerând posibilitatea ca aeroporturile să poată suspenda complet înregistrările EES în lunile de vârf ale sezonului estival.

În unele aeroporturi europene, pasagerii au așteptat deja ore întregi la controlul de frontieră. Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) a avertizat că timpii de așteptare ar putea ajunge până la șase ore în cele mai afectate aeroporturi odată cu creșterea fluxului de turiști din afara UE, inclusiv din Regatul Unit.

Întârzierile ar putea afecta întregul trafic aerian european, inclusiv aeroporturi importante din afara UE, precum cele din Londra și Istanbul.

Comisia Europeană susține că sistemul EES este „pe deplin operațional” în toate țările Schengen și funcționează bine. Executivul european precizează că regulile permit flexibilitate pentru menținerea fluidității traficului, inclusiv prin suspendarea temporară a verificărilor biometrice, acolo unde este necesar. Decizia finală revine însă statelor membre.