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Tot mai puține bancnote false, în circulație în România. Care a fost cel mai des falsificată

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Tot mai puține bancnote false, în circulație în România. Care a fost cel mai des falsificatăBancnote. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Banca Națională a României (BNR) a expertizat 1.356 de bancnote false în anul 2025, cu 33,79% mai puține decât în 2024, potrivit Raportului anual 2025, publicat vineri.

Datele arată o diminuare a numărului de falsuri, în condițiile în care o parte importantă dintre acestea au fost interceptate de autorități înainte de a ajunge în circulație.

Din totalul bancnotelor false, 709 au fost capturate de Poliția Română în cadrul unor acțiuni specifice, înainte de a fi puse în circulație, iar alte 647 au fost descoperite după ce ajunseseră deja în circuitul economic.

Evoluția indică un nivel redus al fenomenului raportat la volumul bancnotelor autentice aflate în circulație.

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Bancnota de 100 de lei, cea mai vizată de falsificatori

Potrivit raportului BNR, bancnota de 100 de lei a fost cea mai frecvent falsificată în 2025, fiind identificate 1.163 de exemplare. Dintre acestea, 708 au fost confiscate de poliție înainte de a intra în circulație.

Pe următoarele locuri s-au situat bancnota de 10 lei, cu 173 de falsuri, și bancnota de 200 de lei, pentru care au fost identificate 11 exemplare contrafăcute.

Tot mai puține falsuri raportate la bancnotele aflate în circulație

BNR arată că numărul falsurilor raportat la un milion de bancnote autentice aflate în circulație în România a fost de 0,63 în 2025, în scădere față de nivelul de 0,97 înregistrat în anul precedent.

BNR

BNR. Sursă foto: Inquam /Octav Ganea

Indicatorul reflectă o reducere a incidenței bancnotelor contrafăcute în economia românească și menține România printre statele cu un nivel foarte redus al falsificării monedei naționale.

Peste două miliarde de bancnote, în circulație la finalul anului

La sfârșitul anului 2025, în afara sistemului bancar din România circulau aproximativ 2,007 miliarde de bancnote și 6,104 miliarde de monede.

Comparativ cu anul anterior, valoarea bancnotelor aflate în circulație a crescut cu 9,5%, iar valoarea monedelor a înregistrat un avans de 5,8%, potrivit datelor prezentate de Banca Națională a României.

 

Raportul anual al BNR indică o reducere semnificativă a numărului de bancnote false identificate în România în 2025. În același timp, datele arată că autoritățile au reușit să intercepteze peste jumătate dintre falsuri înainte ca acestea să ajungă în circulație, în contextul unei creșteri continue a numerarului aflat în economie.

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