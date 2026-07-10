Un nou trend promovat pe TikTok ridică semne de alarmă în rândul medicilor dermatologi. Tot mai mulți influenceri prezintă melanotan II drept o soluție rapidă pentru obținerea unui bronz intens, însă specialiștii avertizează că substanța injectabilă, neaprobată pentru astfel de utilizări, poate duce la apariția unor alunițe noi sau la modificarea celor existente. Medicii spun că aceste schimbări pot complica depistarea melanomului, considerat cea mai agresivă formă de cancer de piele, potrivit Science Alert.

Melanotan II nu este autorizat ca produs cosmetic în mai multe țări, printre care Statele Unite, Marea Britanie, Australia și Danemarca, unde vânzarea sa pentru bronzare este interzisă.

În ciuda restricțiilor, substanța continuă să fie comercializată pe internet sub formă de injecții sau spray-uri nazale.

Promovarea intensă pe TikTok îi îngrijorează pe experți, mai ales pentru că riscurile sunt rareori explicate utilizatorilor.

„Postările de pe rețelele sociale sunt cu adevărat îngrijorătoare, deoarece creatorii de conținut menționează foarte rar riscurile reale”, avertizează Simone Goldinger, cercetător în dermatologie la Universitatea din Queensland, într-un interviu pentru ScienceAlert.

Aceasta atrage atenția că produsul este prezentat online într-un mod înșelător.

Potrivit acesteia, produsul este promovat drept „o metodă rapidă și sigură de bronzare”, însă realitatea este diferită: este vorba despre „o substanță neaprobată, care nu ar trebui utilizată fără supraveghere medicală, fără control al calității și adesea fără ca utilizatorii să știe ce conține, de fapt, flaconul”.

Melanotan II a fost creat în anii ’80, în urma unor cercetări realizate de Universitatea din Arizona pentru dezvoltarea unor metode de bronzare fără expunere la soare.

Substanța reproduce efectele hormonului alfa-MSH, care stimulează melanocitele, celulele responsabile pentru producerea pigmentului pielii. În acest fel, pielea se poate închide la culoare chiar și fără contact direct cu radiațiile ultraviolete.

În timp, cercetătorii au observat că produsul poate avea și alte efecte asupra organismului. Printre acestea au fost raportate cazuri de priapism, adică erecții prelungite și dureroase. Un raport medical din 2021 descrie situația unui bărbat de 55 de ani care a avut nevoie de operație după ce efectul produs de injectarea substanței a persistat timp de 30 de ore.

Cea mai mare preocupare a specialiștilor este legată de impactul pe care melanotan II îl poate avea asupra alunițelor.

„Din punct de vedere dermatologic, cea mai mare îngrijorare este efectul asupra alunițelor. Există raportări de cazuri în care melanomul s-a dezvoltat la persoane care utilizau melanotan, ceea ce are sens din punct de vedere biologic, deoarece substanța stimulează permanent proliferarea celulelor pigmentare”, explică cercetătorii.

Substanța poate favoriza apariția unor alunițe noi, dar poate modifica și aspectul celor deja existente, făcând mai dificilă observarea unor schimbări care ar putea indica un melanom.

Cu toate acestea, experții subliniază că, deși există cazuri raportate și studii care indică o posibilă legătură, nu s-a demonstrat până acum că melanotan II provoacă direct melanom. Apariția cancerului de piele este influențată de mai mulți factori și se dezvoltă, de obicei, pe o perioadă lungă.

Specialiștii avertizează și asupra unei informații false răspândite pe rețelele sociale: ideea că bronzul obținut cu melanotan II ar proteja pielea împotriva cancerului.

Unele postări susțin în mod eronat că această substanță oferă protecție împotriva efectelor nocive ale soarelui.

„Nu protejează pielea de radiațiile UV. Este un mit foarte răspândit. Mulți cred că bronzul îi apără de arsuri solare sau de cancer de piele, dar acest lucru nu este adevărat. Crema cu protecție solară rămâne esențială”, spun cercetătorii.