Cine apelează cel mai des la injecțiile pentru pierderea în greutate și ce spun noile cercetări

Tot mai multe persoane aleg injecțiile pentru slăbit ca metodă rapidă de a pierde kilogramele în exces, însă cercetările recente arată că pentru mulți pacienți tratamentul nu este unul de scurtă durată, ci poate deveni o soluție pe termen nedefinit, informează sky.com.

Medicamente precum Ozempic sau Wegovy, dezvoltate inițial pentru tratarea diabetului de tip 2, sunt utilizate tot mai frecvent și în controlul greutății corporale. Substanța activă din aceste terapii, semaglutida, acționează asupra centrilor foamei din creier, reducând pofta de mâncare și contribuind la scăderea aportului caloric.

Studiile indică faptul că persoanele cu obezitate sau cu un indice de masă corporală ridicat sunt cele care recurg cel mai des la acest tip de tratament. În multe cazuri, pacienții obțin rezultate semnificative în primele luni, pierzând un procent considerabil din greutatea corporală.

Cu toate acestea, datele arată că întreruperea tratamentului duce frecvent la recâștigarea kilogramelor pierdute. Organismul revine la mecanismele anterioare de reglare a apetitului, iar senzația de foame se intensifică. Din acest motiv, specialiștii susțin că, pentru menținerea rezultatelor, terapia ar putea trebui continuată pe termen lung, uneori chiar pe viață.

Femeile și persoanele din clasa de mijloc conduc detașat în topul utilizatorilor de tratamente injectabile pentru slăbit, potrivit unor date recente din Marea Britanie, care evidențiază și diferențe sociale semnificative în accesul la aceste terapii.

De exemplu, cei mai mulți dintre britanicii care apelează la aceste injecții le obțin pe cont propriu, prin sistem privat, ceea ce presupune costuri considerabile. Un sondaj realizat de The Health Foundation arată că aproape 80% dintre rețetele eliberate în regim privat pentru astfel de medicamente sunt destinate femeilor. În ceea ce privește distribuția pe vârste, cea mai ridicată rată de utilizare, atât în rândul femeilor, cât și al bărbaților, se înregistrează în categoria 30–49 de ani.

Datele mai scot la iveală o discrepanță socială importantă: persoanele care locuiesc în cele mai defavorizate zone au cu aproximativ o treime mai puține șanse să beneficieze de aceste tratamente comparativ cu cele din zonele prospere. Aceasta în condițiile în care nivelul obezității este semnificativ mai ridicat în comunitățile cu venituri reduse.

Un număr de 113.630 de persoane au apelat la medicamente pentru slăbit în regim privat între noiembrie 2024 și octombrie 2025, potrivit unor date recente care evidențiază amploarea fenomenului în afara sistemului public de sănătate.

Situația apare în contextul în care NHS pregătește o introducere treptată a tratamentului cu Mounjaro, proces estimat să se desfășoare pe parcursul a 12 ani. În primii trei ani, aproximativ 220.000 de pacienți vor avea prioritate la tratament prin sistemul public. Sunt vizați în special cei cu un indice de masă corporală de peste 40 și afecțiuni asociate, precum hipertensiunea arterială și diabetul de tip 2.

În prezent, însă, cei mai mulți britanici care utilizează astfel de injecții pentru controlul greutății le obțin pe cont propriu, suportând costurile din buzunar. Studii recente indică faptul că tratamentul ar putea deveni unul de lungă durată, posibil chiar pe tot parcursul vieții pentru unii pacienți.

Samantha Field, reprezentantă a The Health Foundation, atrage atenția asupra discrepanțelor din sistem. „În condițiile în care aproximativ 2,4 milioane de persoane din Marea Britanie au deja prescrise medicamente pentru slăbit, constatările noastre scot la iveală o diferență semnificativă”.