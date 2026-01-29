Exclusiv. Ozempic nu e magie. Ce sunt, de fapt, injecțiile pentru slăbit care au cucerit internetul

În ultimele luni, injecțiile de tip Ozempic, Wegovy sau alte medicamente din clasa GLP-1 au devenit unele dintre cele mai discutate „soluții” pentru slăbit. Promovate intens pe rețelele sociale, asociate cu vedete internaționale și prezentate adesea ca o metodă rapidă, aproape lipsită de efort, aceste terapii au ajuns din cabinetele de diabetologie direct în feed-urile de TikTok și Instagram.

Însă, dincolo de rezultate spectaculoase și transformări virale, realitatea medicală este mult mai nuanțată. „Vorbim despre medicamente valoroase, cu beneficii demonstrate, dar care vin cu limite clare, riscuri și condiții stricte de utilizare”, avertizează Dr. Viorel Dejeu, medic primar chirurg, specializat în tratamentul obezității și bolilor metabolice, în cadrul unui nterviu pentru Evenimentul Zilei.

Din punct de vedere medical, Ozempic (semaglutid) și celelalte medicamente din aceeași clasă nu au fost create inițial ca soluții de slăbit, ci ca terapii pentru diabetul de tip 2. Ele imită acțiunea hormonului GLP-1, produs natural în intestin.

„Acest hormon stimulează secreția de insulină, reduce secreția de glucagon, încetinește golirea gastrică și crește senzația de sațietate la nivel central”, explică Dr. Dejeu. Efectul este un control glicemic mai bun, iar reducerea apetitului apare ca un rezultat secundar, dar important.

Tocmai această combinație, scădere a apetitului și pierdere ponderală, a transformat rapid aceste medicamente într-un simbol al „slăbirii fără efort”, chiar dacă scopul lor medical este mult mai precis.

Eficiența lor în diabet nu este întâmplătoare. „Acționează exact pe mecanismele fiziopatologice ale diabetului de tip 2: rezistența la insulină, secreția inadecvată de insulină și excesul de glucagon”, spune specialistul.

Studiile clinice au demonstrat nu doar un control glicemic superior, ci și beneficii cardiovasculare, extrem de importante pentru pacienții cu diabet și obezitate.

Scăderea în greutate, subliniază medicul, este un beneficiu terapeutic adițional, nu scopul principal al tratamentului.

„Strict medical vorbind, nu sunt medicamente de slăbit în sens cosmetic, ci tratamente metabolice”, punctează Dr. Dejeu. În anumite cazuri, ele pot fi prescrise și persoanelor fără diabet, dar cu obezitate sau sindrom metabolic, în cadrul unui protocol clar.

Problema apare atunci când granița medicală este depășită de presiunea socială și de așteptările estetice.

În ultimii 2–3 ani, cererea pentru aceste injecții a crescut accelerat. „Popularizarea lor a fost mai degrabă susținută de interesul din zona non-medicală decât de indicațiile clasice”, explică medicul.

Tot mai des, în cabinete ajung persoane fără indicație medicală clară. „Mulți pacienți solicită explicit injecțiile «pentru că funcționează» sau «pentru că le-au văzut pe TikTok».” În aceste cazuri, rolul medicului devine esențial: „nu orice cerere este o indicație medicală”.

Utilizarea excesivă și necritică a avut deja efecte colaterale. „În anumite perioade au existat sincope de aprovizionare, iar pacienții cu diabet, cei pentru care medicamentul este important, au fost puși în dificultate”, spune Dr. Dejeu. Este una dintre consecințele directe ale transformării unui tratament medical într-un produs de lifestyle.

Rețelele sociale prezintă, de regulă, doar rezultatele spectaculoase. „Nu arată ce se întâmplă după oprirea tratamentului, nu vorbesc despre efecte adverse, abandon sau recâștig ponderal”, avertizează medicul.

Realitatea este că nu toți pacienții răspund la fel, iar mulți renunță din cauza intoleranței. Mai mult, „după întreruperea tratamentului, majoritatea recâștigă o mare parte din greutatea pierdută”. Studiile arată că, în 1,5–2 ani, greutatea poate ajunge aproape de nivelul inițial.

Când injecțiile sunt văzute ca o „scurtătură”, fără schimbări reale de stil de viață, eșecul este aproape garantat. „Fără ajustări alimentare, fără aport adecvat de proteine și vitamine, fără mișcare și somn suficient, masa musculară se pierde”, explică Dr. Dejeu. La oprirea tratamentului, apare un rebound metabolic, iar medicamentul devine doar o „cârjă temporară”.

Iar cele mai frecvente reacții sunt gastrointestinale. Specialistul vorbește despre „greața, refluxul, balonarea, constipația sau diareea”, care reprezintă și principalele motive de abandon. Există și riscuri mai rare, dar serioase, iar efectele pe termen foarte lung sunt încă în evaluare, având în vedere utilizarea lor relativ recentă la scară largă.

„Nu sunt sigure pentru toată lumea”, subliniază medicul. Există contraindicații clare, iar evaluarea medicală este obligatorie.

„Injecțiile de tip GLP-1 reprezintă un progres serios în tratamentul obezității și diabetului, dar nu sunt o soluție universală și nici una rapidă”, concluzionează Dr. Viorel Dejeu. Ele trebuie integrate într-un tratament medical complex, coordonat de specialiști, cu monitorizare atentă și schimbări reale de stil de viață.

Entuziasmul este de înțeles, mai ales într-o societate obsedată de rezultate rapide. Dar, în medicină, realismul și moderația rămân cele mai sigure ingrediente pentru rezultate durabile.