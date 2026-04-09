Fraudă în sistemul medical din California. Un bărbat a încasat peste 269 de milioane de dolari ilegal

Fraudă în sistemul medical din SUA. Sursa foto: colaj EVZ
Un bărbat din California a pledat vinovat într-un dosar de fraudă de peste 269 de milioane de dolari care a vizat sistemul Medi-Cal. Autoritățile federale și statale au luat atitudine în condițiile creșterii cazurilor de fraudă, relatează foxnews.com.

Bărbat din California, vinovat într-o fraudă de peste 269 de milioane de dolari din sistemul medical

Un bărbat în vârstă de 66 de ani din Orange, California, a pledat vinovat pentru fraudă informatică într-un dosar care vizează deturnarea unor sume uriașe din sistemul public de sănătate destinat persoanelor cu venituri reduse.

Paul Richard Randall este acuzat că a facturat programului Medi-Cal peste 269 de milioane de dolari, primind efectiv mai mult de 178 de milioane de dolari pentru medicamente considerate fie inutile din punct de vedere medical, fie inexistente.

Asigurare medicală. Sursa foto: AI

Ancheta a arătat cum au fost exploatate modificările temporare din sistemul medical

Potrivit autorităților, schema a devenit posibilă după o modificare temporară a regulilor Medi-Cal, care a eliminat obligația aprobării prealabile pentru anumite medicamente.

Astfek, Randall și complicii săi au utilizat o farmacie pe care o controlau pentru a transmite lunar cereri de decontare pentru medicamente scumpe. Acestea conțineau însă ingrediente generice, cu costuri reduse, iar în unele cazuri nu erau nici necesare pacienților sau nu erau furnizate deloc.

Ulterior, fondurile obținute ilegal au fost direcționate prin intermediari, fiind folosite inclusiv pentru plata unor comisioane ilegale și pentru a ascunde proveniența banilor.

Autoritățile federale au transmis un mesaj ferm privind combaterea fraudelor

Reprezentanții procuraturii federale au arătat gravitatea cazului și impactul asupra contribuabililor.

Acest inculpat a folosit un program public de sănătate ca pe propria pușculiță. Această recunoaștere a vinovăției ar trebui să transmită un mesaj clar că această administrație — în concordanță cu războiul președintelui împotriva fraudelor — nu va închide ochii în timp ce infractorii jefuiesc contribuabilii”, a declarat procurorul adjunct american Bill Essayli.

Randall urmează să fie condamnat în luna august și riscă o pedeapsă maximă de 30 de ani de închisoare.

Mai multe anchete recente indică o creștere a fraudelor în sistemul medical

Cazul apare într-o perioadă dificilă, în care autoritățile federale semnalează o intensificare a tentativelor de fraudă, inclusiv în California.

O inițiativă federală coordonată de JD Vance a evidențiat o creștere semnificativă a numărului de furnizori din domeniul hospice (n.r. îngrijiri paliative) și sănătate suspendați.

În paralel, o operațiune desfășurată în sudul statului, cunoscută sub numele de „Operation Never Say Die”, a dus la opt arestări și la inculparea a 15 persoane într-un dosar separat, legat de o fraudă de aproximativ 60 de milioane de dolari în sistemul Medicare.

