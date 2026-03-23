Fraudă uriașă în sistemul medical din SUA. Azer, acuzat că a vizat peste 90 de milioane de dolari

Autoritățile federale din Statele Unite au anunțat punerea sub acuzare a unui cetățean azer într-un dosar de fraudă în domeniul sănătății, după o anchetă care vizează un presupus mecanism prin care s-ar fi încercat obținerea a peste 90 de milioane de dolari din fonduri federale distribuite prin programul Medicare Advantage.

Potrivit Departamentului de Justiție, bărbatul, identificat drept Anar Rustamov, în vârstă de 38 de ani, a fost inculpat de un mare juriu federal în Districtul de Nord al statului California.

Conform informațiilor transmise de procurorii federali, Rustamov, fost rezident în Sunnyvale, California, este cetățean al Azerbaidjanului și ar fi putut intra ilegal în Statele Unite.

Acesta este acuzat de fraudă în domeniul sănătății, într-un dosar care are în centru mii de cereri false de rambursare pentru echipamente medicale.

Potrivit actului de inculpare, schema investigată ar fi funcționat în perioada octombrie 2024 – iunie 2025. Anchetatorii susțin că Anar Rustamov ar fi folosit o companie creată de el, Dublin Helping Hand, pentru a transmite un volum mare de cereri către organizații Medicare Advantage, care administrează planuri de beneficii în cadrul Medicare Part C.

În documentele citate de procurori se arată că solicitările vizau rambursări pentru echipamente medicale precum monitoare pentru glicemie și orteze. Valoarea totală urmărită prin aceste cereri ar fi depășit 90 de milioane de dolari. Potrivit acuzațiilor, echipamentele respective fie nu au fost furnizate, fie nu erau necesare pacienților, fie nu au fost autorizate de un cadru medical.

De asemenea, anchetatorii susțin că persoanele trecute în documente nu știau că datele lor erau folosite pentru depunerea acestor cereri. În același timp, furnizorul medical indicat în formularele trimise nu ar fi aprobat respectivele solicitări.

Autoritățile federale au precizat că Anar Rustamov este în prezent căutat și nu se află în custodia autorităților. Departamentul de Justiție a transmis că inculpatul rămâne în libertate în acest moment, în timp ce ancheta continuă.

Cazul a fost prezentat public de Biroul Procurorului SUA pentru Districtul de Nord al Californiei, care a descris dosarul drept unul ce vizează un presupus atac asupra unor fonduri publice destinate serviciilor medicale.

Într-o declarație oficială, procurorul federal Craig H. Missakian a afirmat:

„Când administrația a declarat un război împotriva fraudei, s-a referit exact la acest tip de conduită. Rustamov a participat la o schemă prin care s-a încercat furtul a aproape 100 de milioane de dolari din banii contribuabililor, dintr-un program destinat să îi ajute pe cei care au cu adevărat nevoie de îngrijire medicală.”

Acesta a adăugat că instituțiile implicate vor continua anchetele în astfel de cazuri. „Oricine crede că poate face bani ușor fraudând astfel de programe trebuie să știe că vom continua să lucrăm împreună cu partenerii noștri din aplicarea legii pentru a identifica, investiga și trimite în judecată astfel de fraude și abuzuri”, a mai spus Craig H. Missakian.

Programul Medicare Advantage reprezintă o componentă a sistemului federal de asigurări de sănătate din Statele Unite, iar fondurile distribuite prin acest mecanism sunt destinate acoperirii unor servicii și produse medicale pentru beneficiari eligibili.

Potrivit procurorilor, presupusa schemă ar fi exploatat exact acest circuit de rambursare, prin transmiterea unui număr mare de cereri considerate false.

În anunțul oficial al Departamentului de Justiție se arată că ancheta vizează modul în care au fost depuse aceste solicitări și identitatea persoanelor în numele cărora au fost făcute cererile.

Autoritățile nu au anunțat, până în prezent, existența unei condamnări în acest dosar, iar acuzațiile formulate împotriva lui Rustamov fac parte din procedura penală aflată în desfășurare.

Dacă va fi găsit vinovat, inculpatul ar putea fi condamnat la o pedeapsă semnificativă, conform legislației federale americane privind frauda în domeniul sănătății. Pentru moment, autoritățile mențin că investigația este activă, iar suspectul este în continuare căutat.