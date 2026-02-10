Serena Williams, ținta criticilor după o reclamă difuzată la Super Bowl

Serena Williams, una dintre cele mai emblematice jucătoare de tenis din istorie, s-a trezit în mijlocul unui val de critici după ce a apărut într-o reclamă difuzată în timpul Super Bowl LX, cel mai vizionat eveniment sportiv din Statele Unite ale Americii, informează Metro.

Reclama, difuzată în prima repriză a partidei dintre New England Patriots și Seattle Seahawks, a prezentat-o pe Serena Williams, în vârstă de 44 de ani, folosind un medicament din clasa GLP-1 oferit de platforma de telesănătate Ro.

În spot, fosta mare campioană apare în timp ce își administrează tratamentul și, ulterior, plasează o nouă comandă prin aplicația Ro, lăsând să se înțeleagă că ar putea urma și o variantă sub formă de pastile.

Williams a susținut că medicamentul a contribuit la reducerea presiunii asupra articulațiilor genunchilor, la stabilizarea nivelului glicemiei și la scăderea colesterolului, prezentând tratamentul drept o soluție complexă pentru îmbunătățirea stării generale de sănătate.

Pentru o parte importantă a fanilor, aceste explicații nu au fost suficiente. Criticile au apărut rapid, alimentate de sentimentul de dezamăgire față de faptul că o personalitate care a întruchipat ani la rând puterea și acceptarea propriului corp, pare să se conformeze unor standarde culturale care continuă să promoveze „corpul subțire ca ideal absolut”.

Criticile din partea fanilor au apărut aproape imediat după difuzarea reclamei. Unii internauți și-au exprimat public nemulțumirea, subliniind că Serena Williams ar fi putut folosi influența de care se bucură pentru „a susține sportul feminin sau mesajele de acceptare a propriului corp, în loc să promoveze un medicament destinat pierderii în greutate” într-o etapă post-carieră.

Alți utilizatori au atras atenția asupra contextului în care a fost difuzat spotul, considerând nepotrivită promovarea injecțiilor pentru slăbit de către companii farmaceutice în timpul unui eveniment urmărit de milioane de copii și adolescenți. O parte dintre comentarii au fost și mai tranșante, catalogând apariția Serenei Williams în reclamă drept „dezamăgitoare”.

Fosta campioană a devenit ambasador al platformei Ro anul trecut și a declarat în repetate rânduri că a apelat la un medicament din clasa GLP-1 după retragerea din tenisul profesionist, discutând deschis despre experiența sa.

Serena Williams endorses a Weight loss Drug in her latest Super Bowl commercial. So sad that Serena is part of this…there are tons of natural ways to reduce weight.. Pushing weight loss injections while millions and children watch is so bad. pic.twitter.com/wgmqfsUNaD — SK (@Djoko_UTD) February 9, 2026

Serena a spus că a slăbit peste 14 kilograme într-un an, un rezultat pe care l-a prezentat ca fiind atât eliberator, cât și obținut cu greu. Într-un interviu din august 2025 acordat revistei People , ea a explicat că decizia a venit după o perioadă frustrantă după nașterea celui de-al doilea copil al ei, Adira River Ohanian, în august 2023.

„N-am reușit niciodată să ajung la greutatea de care aveam nevoie, indiferent ce făceam, indiferent cât de mult mă antrenam. A fost o nebunie pentru că nu mai fusesem niciodată în astfel de situație în viața mea, în care să muncesc atât de mult, să mănânc atât de sănătos și să nu pot ajunge niciodată acolo unde aveam nevoie”, declarase Williams.

Totuși, criticii susțin că este potențial dăunător pentru oameni să o vadă pe Williams promovând medicamente pentru slăbit pe o scenă de aploarea Super Bowl, în special GLP-1, care au devenit puncte de conflict într-o dezbatere culturală mai amplă despre imaginea corporală.

Implicarea lui Williams este deosebit de încărcată, având în vedere trecutul ei: o femeie de culoare al cărei fizic musculos a fost cândva ridiculizat, care acum susține un produs care promite să o ajute să fie mai slabă.

Lucrurile sunt și mai complicate de implicarea în afaceri. Soțul lui Williams, Alexis Ohanian, este investitor al platformei Ro și face parte din consiliul de administrație. Deși nu este ascunsă, legătura a stârnit neîncredere cu privire la această promovare.