Serena Williams, despre criticile legate de fizicul ei: Au avut un impact psihologic
- Raluca Dan
- 2 decembrie 2025, 20:31
Serena Williams, celebra sportivă care s-a retras după US Open 2022, a vorbit din nou despre comentariile și criticile legate de fizicul ei, care i-au marcat parcursul sportiv. „Au un impact psihologic. Absolut. Toată viaţa crezi că eşti prea grasă, apoi te uiţi înapoi şi îţi dai seama că erai în formă”, a spus sportiva într-un interviu pentru brandul Net-a-Porter.
Cum au afectat-o criticile
Cu 63 de titluri, dintre care 23 de Grand Slam, și cu peste 300 de săptămâni petrecute pe primul loc mondial, Serena Williams s-a retras din tenisul profesionist la finalul US Open 2022, ca o legendă a sportului.
Deși a dominat circuitul WTA timp de aproape două decenii, aceasta a avut parte, pe lângă numeroase reușite, și de critici care au însoțit întreaga sa carieră.
„A fost dificil pentru că la început – în primii cincisprezece ani – corpul meu era diferit. Aveam sânii mari şi fundul mare. Toate celelalte atlete erau plate, foarte slabe şi frumoase, fiecare în felul ei. Şi, ca atletă, nu ştiam cum să gestionez asta. Au un impact psihologic. Absolut. Toată viaţa crezi că eşti prea grasă, apoi te uiţi înapoi şi îţi dai seama că erai în formă (fizic). Da, aveam muşchi mari. Nu arătam ca celelalte fete, dar nu suntem toate la fel”, a spus aceasta, pentru brandul Net-a-Porter.
Cum a reușit Serena Williams să slăbească 14 kilograme
În vara acestui an, Serena Williams a revenit în atenția publicului din cauza discuțiilor legate de fizicul ei. Deşi a apărut mai în formă ca niciodată, cu 14 kilograme în minus, modul în care a reușit această scădere în greutate a stârnit controverse. Ea a afirmat că a folosit GLP-1, un medicament pentru slăbit care a fost intens disputat și pe care l-a promovat.
„Să creşti ca persoană de culoare în tenisul profesionist vine la pachet cu negativitate. Dacă ai ceva răutăcios de spus, stai la coadă. Trebuie să te întorci mult înapoi, îţi va lua câteva zile să ajungi la capăt. Alătură-te mulţimii. Nu aud aceste remarci. Fiecare are dreptul la propria opinie. Dacă nu mă placi, nu eşti obligat să o faci”, a mai spus aceasta.
Serena Williams: „Oamenii spuneau că sunt ca un bărbat”
Serena Williams spune că este mulţumită să vadă progresele din tenisul feminin, observând o evoluţie clară în parcursul unor jucătoare precum Coco Gauff sau Naomi Osaka.
„Lucrurile s-au schimbat. Nimeni nu mai insulă aceste fete aşa cum mă insulau pe mine. Oamenii spuneau că sunt ca un bărbat şi multe alte lucruri”, a mai spus aceasta.
