Sport

Serena Williams nu exclude revenirea în competiții, la aproape trei ani de la retragerea sa

Comentează știrea
Serena Williams nu exclude revenirea în competiții, la aproape trei ani de la retragerea saSursă foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Serena Williams a refuzat să excludă o revenire în tenisul profesionist, după ce a depus recent documentele necesare în acest sens, informează BBC. Sportiva americană, câștigătoare a 23 de titluri de Grand Slam la simplu, s-a retras din activitate după US Open 2022.

Serena Williams, reînregistrată pentru testarea antidoping

Williams, câștigătoare a 23 de titluri de Grand Slam la simplu, s-a retras din activitatea competițională după US Open 2022. În decembrie, Agenția Internațională pentru Integritatea în Tenis a confirmat pentru BBC Sport că sportiva americană, în vârstă de 44 de ani, a revenit pe lista jucătorilor înregistrați pentru testarea antidoping.

La momentul respectiv, Serena Williams declara că „nu se va întoarce”. Totuși, într-un interviu acordat miercuri emisiunii Today Show, ea nu a exclus posibilitatea unei reveniri pe teren.

Sportiva a evitat un răspuns clar privind revenirea sa

Întrebată despre o eventuală revenire, sportiva a declarat: „Nu ştiu, o să văd ce se întâmplă”. După ce realizatoarea Savannah Guthrie a afirmat că acest răspuns înseamnă „un poate”, Williams a replicat: „Nu este un poate”, fără a oferi alte clarificări.

Eu tre’ să vorbesc cu Nicușor și cu Ilie. E și varianta Voineag. Stenograme din dosarul avocatei Georgescu
Eu tre’ să vorbesc cu Nicușor și cu Ilie. E și varianta Voineag. Stenograme din dosarul avocatei Georgescu
România a anulat peste 160.000 de cărți de identitate. Două treimi aparțin românilor născuți în Republica Moldova
România a anulat peste 160.000 de cărți de identitate. Două treimi aparțin românilor născuți în Republica Moldova
Serena Williams, jucătoare de tenis

Serena Williams, mamă pentru a doua oară / Sursă foto: arhivă EVZ

Williams, care este  mamă a doi copii, a spus că recent a trecut pe un formular că ocupaţia ei este „mamă casnică şi gospodină”. Întrebată dacă a reintrat în programul de testare antidoping, sportiva a afirmat că nu ştie dacă a ieşit din acesta și a refuzat să discute subiectul, precizând că jucătorii pot reveni în competiţie doar după șase luni petrecute în programul de testare.

Numele lui Williams apare într-un document oficial

Numele lui Williams a apărut într-un document publicat de Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis pe 6 octombrie. Documentul face referire la jucătorii supuși procedurilor de verificare în afara competițiilor oficiale.

Toți jucătorii activi sunt supuși testării în afara competiției, iar cei incluși într-o categorie specială, care cuprinde în principal jucători din top 100 la simplu, dublu și tenis în scaun cu rotile, precum și sportivi care revin în activitate, trebuie să comunice zilnic unde se află timp de o oră.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:39 - Eu tre’ să vorbesc cu Nicușor și cu Ilie. E și varianta Voineag. Stenograme din dosarul avocatei Georgescu
19:30 - Cine este Alexander Adarich, bancherul ucrainean cu cetățenie română, mort în condiții suspecte în Italia
19:24 - Credite acordate în numele statului, subiectul unui nou scandal. Eximbank și Guvernul, schimb de acuzații
19:16 - Elias Charlambous, atacat de un fost internațional român. „El chiar are față de papagal”
19:07 - România a anulat peste 160.000 de cărți de identitate. Două treimi aparțin românilor născuți în Republica Moldova
19:01 - Marea Britanie, avertizată să se pregătească pentru război și recrutare obligatorie

HAI România!

Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu
Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate

Proiecte speciale