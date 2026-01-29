Serena Williams nu exclude revenirea în competiții, la aproape trei ani de la retragerea sa

Serena Williams a refuzat să excludă o revenire în tenisul profesionist, după ce a depus recent documentele necesare în acest sens, informează BBC. Sportiva americană, câștigătoare a 23 de titluri de Grand Slam la simplu, s-a retras din activitate după US Open 2022.

Williams, câștigătoare a 23 de titluri de Grand Slam la simplu, s-a retras din activitatea competițională după US Open 2022. În decembrie, Agenția Internațională pentru Integritatea în Tenis a confirmat pentru BBC Sport că sportiva americană, în vârstă de 44 de ani, a revenit pe lista jucătorilor înregistrați pentru testarea antidoping.

La momentul respectiv, Serena Williams declara că „nu se va întoarce”. Totuși, într-un interviu acordat miercuri emisiunii Today Show, ea nu a exclus posibilitatea unei reveniri pe teren.

Întrebată despre o eventuală revenire, sportiva a declarat: „Nu ştiu, o să văd ce se întâmplă”. După ce realizatoarea Savannah Guthrie a afirmat că acest răspuns înseamnă „un poate”, Williams a replicat: „Nu este un poate”, fără a oferi alte clarificări.

Williams, care este mamă a doi copii, a spus că recent a trecut pe un formular că ocupaţia ei este „mamă casnică şi gospodină”. Întrebată dacă a reintrat în programul de testare antidoping, sportiva a afirmat că nu ştie dacă a ieşit din acesta și a refuzat să discute subiectul, precizând că jucătorii pot reveni în competiţie doar după șase luni petrecute în programul de testare.

Numele lui Williams a apărut într-un document publicat de Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis pe 6 octombrie. Documentul face referire la jucătorii supuși procedurilor de verificare în afara competițiilor oficiale.

Toți jucătorii activi sunt supuși testării în afara competiției, iar cei incluși într-o categorie specială, care cuprinde în principal jucători din top 100 la simplu, dublu și tenis în scaun cu rotile, precum și sportivi care revin în activitate, trebuie să comunice zilnic unde se află timp de o oră.