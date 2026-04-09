Procurorii cer acces la medicamentele lui Tiger Woods. Ancheta ia o turnură decisivă

Procurorii din statul american Florida intensifică investigația în cazul celebrului jucător de golf Tiger Woods, solicitând acces la toate documentele privind medicamentele eliberate pe bază de rețetă, potrivit Associated Press.

Demersul vine în contextul accidentului rutier produs la finalul lunii martie, în urma căruia sportivul a fost arestat și acuzat de conducere sub influența substanțelor.

Potrivit documentelor judiciare, autoritățile vor să obțină informații detaliate despre tratamentele prescrise lui Woods, inclusiv „data și ora la care a fost eliberată rețeta, tipul medicamentului, numărul de pastile, doza și toate instrucțiunile speciale”, inclusiv eventuale avertismente privind conducerea unui vehicul .

Un document depus în instanță arată că o citație oficială ar urma să fie emisă pe 22 aprilie, vizând o farmacie din Florida care ar deține istoricul tratamentelor lui Woods. Procurorii consideră că aceste informații pot constitui probe esențiale în dosar.

Conform procedurilor legale, avocații sportivului au la dispoziție un termen de 10 zile pentru a contesta solicitarea. În absența unei contestații, autoritățile vor putea intra în posesia datelor medicale cerute.

Reprezentanții legali ai lui Woods nu au oferit, până în prezent, un punct de vedere public.

Incidentul rutier a avut loc în apropierea locuinței sale din Jupiter Island, Florida, după ce vehiculul condus de Woods a lovit un camion și s-a răsturnat. Nimeni nu a fost rănit, însă mașina a suferit avarii semnificative .

Imaginile surprinse de camerele purtate de polițiști arată momentele imediat după accident. În înregistrare, Woods pare calm și le spune ofițerilor: „M-am uitat la telefonul meu și, dintr-o dată, bum”.

Testul de alcoolemie a indicat că nu consumase alcool, însă sportivul a refuzat efectuarea unui test de urină pentru depistarea altor substanțe.

Polițiștii au declarat că suspectau că „facultățile sale normale” erau afectate de o „substanță necunoscută”.

Autoritățile au raportat că au găsit două pastile de hidrocodonă în posesia sa, un opioid prescris frecvent pentru tratarea durerii .

În urma incidentului, Tiger Woods a transmis un mesaj public în care recunoaște gravitatea situației: „Cunosc și înțeleg gravitatea situației în care mă aflu astăzi. Mă retrag pentru o perioadă de timp pentru a urma un tratament și a mă concentra asupra sănătății mele”.

Sportivul a pledat nevinovat la acuzațiile formulate și a solicitat judecarea cazului de către un juriu. În paralel, el a anunțat că se va retrage temporar din activitatea sportivă pentru a urma un program de tratament .

Cazul actual nu este primul incident de acest tip din cariera lui Woods. În 2017, acesta a fost găsit adormit într-un autoturism staționat neregulamentar, iar ulterior s-a stabilit că avea în organism mai multe substanțe, inclusiv medicamente prescrise .

De asemenea, sportivul a fost implicat în mai multe accidente rutiere de-a lungul anilor, inclusiv unul grav în 2021, în urma căruia a suferit răni serioase.