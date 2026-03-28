Tiger Woods a fost reținut în Florida după un accident rutier. Suspiciuni de conducere sub influență

Fostul lider mondial al golfului, Tiger Woods, a fost reținut vineri după-amiază în statul american Florida, în urma unui incident rutier produs în apropierea locuinței sale din Jupiter Island, potrivit Reuters.

Informațiile au fost confirmate de Biroul Șerifului din comitatul Martin, care a precizat că sportivul este cercetat pentru conducere sub influență (DUI), alături de alte acuzații de natură contravențională.

Potrivit autorităților locale, accidentul s-a produs pe un drum cu două benzi, în momentul în care Woods ar fi încercat să depășească un camion de lucru care tracta o remorcă.

Șeriful John Budensiek a declarat într-o conferință de presă că „Woods depășea cu viteză un camion de lucru care tracta o remorcă, când a lovit partea din spate a acestuia, ceea ce a dus la răsturnarea vehiculului său pe partea șoferului”.

Sportivul, în vârstă de 50 de ani, a reușit să iasă din autoturism pe ușa pasagerului înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Autoritățile au precizat că nu au fost raportate răni nici în cazul lui Woods, nici al celuilalt șofer implicat.

După incident, Woods a fost transportat la centrul de detenție din comitatul Martin. Testul cu etilotestul nu a indicat prezența alcoolului în organism, însă anchetatorii suspectează că starea de afectare ar putea fi legată de consumul de medicamente sau alte substanțe.

De asemenea, sportivul a refuzat efectuarea unui test de urină, fapt care constituie o infracțiune separată conform legislației din Florida. În consecință, el a fost acuzat de conducere sub influență, producerea de pagube materiale și refuzul de a se supune unui test legal, toate fiind încadrate ca infracțiuni minore.

Conform legii statului Florida, Woods a fost obligat să rămână în arest cel puțin opt ore înainte de a putea fi eliberat pe cauțiune. Ulterior, acesta a fost eliberat în cursul aceleiași zile.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că a aflat despre incident, menționând: „Îmi pare foarte rău. A fost un accident. Are unele dificultăți. A fost un accident și asta este tot ce știu. Este un prieten foarte apropiat de-al meu. Este o persoană extraordinară, un om extraordinar”.

Acesta este al doilea incident de acest tip în care este implicat Woods. În 2017, el a fost arestat tot în Florida pentru conducere sub influență, ulterior pledând vinovat pentru conducere imprudentă.

Cariera lui Woods a fost marcată de numeroase probleme medicale de-a lungul ultimelor două decenii. Printre acestea se numără intervenții chirurgicale la spate, reconstrucția ligamentului încrucișat anterior, rupturi ale tendonului lui Ahile și afecțiuni cronice ale genunchilor.

În plus, în februarie 2021, sportivul a fost implicat într-un accident rutier grav, în urma căruia a suferit fracturi severe la nivelul picioarelor.

Recent, Woods revenise în competiții, participând la un meci din finalele TGL, unde a reprezentat echipa Jupiter Links Golf Club. Aceasta a fost prima sa apariție după ce nu a trecut de calificări la Openul Britanic din 2024.

Nu este clar în acest moment dacă Woods va participa la ediția din acest an a turneului Masters, programată să înceapă pe 9 aprilie, la Augusta.

Considerat unul dintre cei mai mari jucători de golf din istorie, Tiger Woods are în palmares 15 titluri majore, fiind depășit doar de Jack Nicklaus, cu 18 trofee. De asemenea, el a câștigat 82 de turnee PGA Tour, record egalat cu Sam Snead.

Printre realizările sale se numără câștigarea tuturor celor patru turnee majore într-un interval consecutiv, performanță cunoscută sub numele de „Tiger Slam”, realizată între 2000 și 2001. De asemenea, victoria sa la Masters din 2019 este considerată una dintre cele mai importante reveniri din istoria sportului.