International

Tiger Woods a fost reținut în Florida după un accident rutier. Suspiciuni de conducere sub influență

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Fostul lider mondial al golfului, Tiger Woods, a fost reținut vineri după-amiază în statul american Florida, în urma unui incident rutier produs în apropierea locuinței sale din Jupiter Island, potrivit Reuters.

Informațiile au fost confirmate de Biroul Șerifului din comitatul Martin, care a precizat că sportivul este cercetat pentru conducere sub influență (DUI), alături de alte acuzații de natură contravențională.

Circumstanțele accidentului produs de Tiger Woods

Potrivit autorităților locale, accidentul s-a produs pe un drum cu două benzi, în momentul în care Woods ar fi încercat să depășească un camion de lucru care tracta o remorcă.

Șeriful John Budensiek a declarat într-o conferință de presă că „Woods depășea cu viteză un camion de lucru care tracta o remorcă, când a lovit partea din spate a acestuia, ceea ce a dus la răsturnarea vehiculului său pe partea șoferului”.

Sportivul, în vârstă de 50 de ani, a reușit să iasă din autoturism pe ușa pasagerului înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Autoritățile au precizat că nu au fost raportate răni nici în cazul lui Woods, nici al celuilalt șofer implicat.

Testele și acuzațiile formulate împotriva lui Tiger Woods

După incident, Woods a fost transportat la centrul de detenție din comitatul Martin. Testul cu etilotestul nu a indicat prezența alcoolului în organism, însă anchetatorii suspectează că starea de afectare ar putea fi legată de consumul de medicamente sau alte substanțe.

De asemenea, sportivul a refuzat efectuarea unui test de urină, fapt care constituie o infracțiune separată conform legislației din Florida. În consecință, el a fost acuzat de conducere sub influență, producerea de pagube materiale și refuzul de a se supune unui test legal, toate fiind încadrate ca infracțiuni minore.

Accident Tiger Woods

Accident Tiger Woods / sursa foto: captură video

Conform legii statului Florida, Woods a fost obligat să rămână în arest cel puțin opt ore înainte de a putea fi eliberat pe cauțiune. Ulterior, acesta a fost eliberat în cursul aceleiași zile.

Reacții oficiale și context

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că a aflat despre incident, menționând: „Îmi pare foarte rău. A fost un accident. Are unele dificultăți. A fost un accident și asta este tot ce știu. Este un prieten foarte apropiat de-al meu. Este o persoană extraordinară, un om extraordinar”.

Acesta este al doilea incident de acest tip în care este implicat Woods. În 2017, el a fost arestat tot în Florida pentru conducere sub influență, ulterior pledând vinovat pentru conducere imprudentă.

Istoric medical și revenirea în competiții a lui Tiger Woods

Cariera lui Woods a fost marcată de numeroase probleme medicale de-a lungul ultimelor două decenii. Printre acestea se numără intervenții chirurgicale la spate, reconstrucția ligamentului încrucișat anterior, rupturi ale tendonului lui Ahile și afecțiuni cronice ale genunchilor.

Accident Tiger Woods / sursa foto: captură video

În plus, în februarie 2021, sportivul a fost implicat într-un accident rutier grav, în urma căruia a suferit fracturi severe la nivelul picioarelor.

Recent, Woods revenise în competiții, participând la un meci din finalele TGL, unde a reprezentat echipa Jupiter Links Golf Club. Aceasta a fost prima sa apariție după ce nu a trecut de calificări la Openul Britanic din 2024.

Nu este clar în acest moment dacă Woods va participa la ediția din acest an a turneului Masters, programată să înceapă pe 9 aprilie, la Augusta.

Repere din carieră

Considerat unul dintre cei mai mari jucători de golf din istorie, Tiger Woods are în palmares 15 titluri majore, fiind depășit doar de Jack Nicklaus, cu 18 trofee. De asemenea, el a câștigat 82 de turnee PGA Tour, record egalat cu Sam Snead.

Printre realizările sale se numără câștigarea tuturor celor patru turnee majore într-un interval consecutiv, performanță cunoscută sub numele de „Tiger Slam”, realizată între 2000 și 2001. De asemenea, victoria sa la Masters din 2019 este considerată una dintre cele mai importante reveniri din istoria sportului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:34 - Jucătorul-cheie al lui Gigi Becali din ultimii ani este out de la FCSB
09:21 - Noi reguli pentru pasageri în timpul zborului. Ce nu mai au voie să facă în avion
09:12 - La cât ar ajunge litrul de motorină după plafonarea adaosului comercial și reducerea accizei
09:01 - Desert de weekend. Prăjitură de post cu cremă de cocos
08:50 - Cum a fost tocată averea lui Ioan Crișan de Laura Dronca, fiica omului de afaceri, după asasinatul cu bombă din Arad
08:44 - Interregnul nostru! (vidul de autoritate în lumea de astăzi)

HAI România!

Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
Interregnul nostru!
Interregnul nostru!
Turismul românesc, în moarte clinică. Măsurile lui Bolojan pârjolesc totul în cale
Turismul românesc, în moarte clinică. Măsurile lui Bolojan pârjolesc totul în cale

Proiecte speciale