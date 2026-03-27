Primul prim-ministru al României ucis în plină stradă, sub Dealul Mitropoliei. Cine l-a ucis și de ce?

București, 8 iunie 1862. Era o zi caldă de vară, cu soarele care bătea puternic peste acoperișurile de șindrilă. Trăsura prim-ministrului Barbu Catargiu cobora încet de pe Dealul Mitropoliei, îndreptându-se spre centrul orașului. Deodată, un singur foc de pistol a spart liniștea. Prim-ministrul s-a prăbușit pe banchetă, lovit mortal în piept. Vizitiul a încercat să oprească caii, dar era deja prea târziu. Când oamenii au ajuns la el, Barbu Catargiu nu mai respira.

Așa s-a încheiat viața primului prim-ministru al Principatelor Unite, într-un asasinat comis în plină zi, la doar câțiva pași de Mitropolie. Crima a rămas până astăzi primul asasinat politic modern din istoria României și unul dintre cele mai misterioase cazuri nerezolvate ale secolului al XIX-lea.

Născut în 1807 într-o familie boierească importantă, Barbu Catargiu era un om de o inteligență remarcabilă și un politician conservator convins. Studiase la Paris și revenise în țară ca un jurist respectat și un orator de excepție.

După Unirea din 1859, Alexandru Ioan Cuza l-a numit în ianuarie 1862 prim-ministru al primului guvern unit al României. Catargiu reprezenta aripa moderată și conservatoare. El se opunea cu fermitate proiectului liberal de reformă agrară, argumentând că o redistribuire forțată a pământului ar distruge marile proprietăți, ar crea haos economic și ar slăbi statul nou-format.

Această poziție fermă l-a transformat rapid într-un dușman politic pentru liberalii radicali, care îl acuzau că apără interesele moșierilor și blochează progresul țării.

Tensiunile dintre cele două tabere crescuseră dramatic în primele luni ale anului 1862, iar Catargiu devenise ținta unor atacuri violente în presă și în Adunarea Electivă.

În dimineața fatală, prim-ministrul participase la o ședință importantă la Mitropolie. Când trăsura sa a început să coboare pe străduța îngustă, un bărbat a apărut brusc de după un colț, a tras un singur foc și a dispărut imediat în mulțime. Glonțul l-a lovit pe Catargiu direct în piept. Moartea a fost aproape instantanee. Scena a provocat panică generală. Oamenii au încercat să-l salveze, dar nu a mai fost nimic de făcut. Trupul a fost transportat înapoi la Mitropolie, iar vestea s-a răspândit ca fulgerul prin București.

Ancheta a început imediat, dar de la bun început a fost marcată de haos și presiuni politice. Martorii au descris un bărbat tânăr, îmbrăcat modest, care a tras și a fugit spre mahalale. Au fost arestați câțiva suspecți, însă niciunul nu a fost condamnat definitiv. Ancheta oficială a concluzionat vag că asasinul a acționat singur, din motive personale, dar aproape nimeni nu a crezut această versiune simplistă.

Zvonurile au început să circule cu viteză. Mulți au indicat direct spre tabăra liberal-radicală, nemulțumită de opoziția lui Catargiu față de reforma agrară. Alții au sugerat că asasinatul ar fi putut fi orchestrat chiar din interiorul cercurilor conservatoare sau că ar fi existat complicități la nivel înalt. Au apărut chiar suspiciuni privind o posibilă otrăvire anterioară, care ar fi slăbit organismul prim-ministrului, împușcătura servind doar ca acoperire. Aceste zvonuri au fost alimentate de starea rapidă de degradare a cadavrului și de unele simptome ciudate observate de medici la autopsie.

Reforma agrară reprezenta miza principală a acelor ani. Liberalii doreau împroprietărirea rapidă a țăranilor cu pământ luat din moșiile mari, în timp ce Catargiu și conservatorii susțineau o abordare graduală, care să protejeze proprietatea și să evite destabilizarea economică. Opoziția sa fermă îl transformase într-un obstacol major pentru proiectele radicale. Mulți istorici consideră că acest conflict politic a fost mobilul real al crimei, chiar dacă nu a putut fi dovedit niciodată.

De-a lungul timpului au apărut numeroase teorii. Unii au văzut în asasinat un act izolat al unui fanatic politic. Alții au vorbit despre o conspirație orchestrată de lideri liberali radicali, printre care au fost menționate numele lui Ion Brătianu și ale altor figuri importante ale epocii. Au existat și voci care au sugerat implicarea unor puteri străine interesate să destabilizeze noul stat român. Niciuna dintre aceste ipoteze nu a fost confirmată cu dovezi concrete.

Ancheta a fost reluată de mai multe ori în anii următori, dar dosarul a rămas deschis formal fără a se ajunge vreodată la un verdict clar. Dovezile materiale au dispărut sau au fost manipulate, iar martorii au dat declarații contradictorii. Mulți consideră că ancheta a fost sabotată intenționat de ambele tabere politice, care doreau să evite un scandal major ce ar fi putut compromite întregul proces de unificare și modernizare a țării.

Barbu Catargiu a fost înmormântat cu onoruri la Mănăstirea Cernica. Moartea sa a marcat profund prima perioadă a României moderne. A accentuat tensiunile dintre conservatori și liberali și a contribuit la instabilitatea guvernelor care au urmat. Asasinatul său a rămas un simbol al fragilității instituțiilor tinere ale statului român și al prețului pe care îl plătesc cei care se opun curentelor dominante ale epocii.

Peste 160 de ani, când trecem pe sub Dealul Mitropoliei, puțini își mai amintesc că acolo a căzut împușcat primul prim-ministru al României. Un om care credea că țara trebuie modernizată cu prudență și nu prin violență și confiscări. Un politician care a plătit cu viața pentru convingerile sale.