Un destin tragic al unui boier de viță: Barbu Catargiu. A fost primul șef de guvern român asasinat!

Adio pitoresc! Adio poezie!” exclama Ulysse de Marsillac, unul dintre memorialiștii Bucureștiului primei jumătăți a secolului al XIX-lea, evocând sfârşitul epocii fanariote. Ion Ghica l-ar fi contrazis. Dacă este să-i dăm crezare acestuia din urmă, domnia primului principe pământean Grigore al IV-lea Ghica a redeschis (prin înnoirile şi începuturile timide de europenizare a vieţii cotidiene) calea spre viața politică a marilor familii boierești românești.

Unele familii erau mai atrase de noutate și reforme, altele erau conservatoare. De fapt, la 1823, apare pentru prima dată noțiunea de conservator. Numele Catargiu este numele unei familii de conservatori din Muntenia, ai căror reprezentanți s-au stabilit în secolul XVII și în Moldova, pe fondul unor dispute interne din Muntenia.

Barbu Catargiu a început să conducă primul guvern unificat la 24 ianuarie 1862. Acest guvern era expresia majorității conservatoare din Adunarea Deputaților. Dacă și conservatorii acceptaseră Unirea, nu însemna că erau de acord cu reformele, mai ales cu reforma agrară. Barbu Catargiu nu era omul care să cedeze nici rugăminților, nici presiunilor! Evident, nici protestelor!

Barbu Catargiu a fost asasinat la 8 iunie 1862, la aproape 6 luni de mandat. Atentatul s-a petrecut sub clopotnița Mitropoliei, pe Dealul Patriarhiei iar atentatorii n-au fost prinși vreodată. Anterior sfârșitului său, zice-se chiar cu o zi mai devreme, spusese clar în Adunarea Deputaților că ar alege să moară, decât să „se calce în picioare” legile țării.

