Ea a fost femeia fără de care Unirea Principatelor n-ar fi avut loc!

Revoluția de la 1848 i-a adus lui Alexandru Ioan Cuza o perioadă de exil, susținut moral de soția sa Elena Cuza (căsătorită cu el din 30 aprilie 1844). Alexandru Ioan Cuza va reveni în Moldova, având rangul boieresc de vornic. În 1856, destul de rapid după Congresul de Pace de la Paris, din 30 martie 1856, a devenit prefectul județului Covurlui cu reședința la Galați, la 6 iunie 1856.

Alexandru Ioan Cuza era un pasionat furmător, jucător de cărți și băutor de cafea. Evident, avea și o mare pasiune pentru femei, pe care soția sa i-a înțeles-o. Până la urmă, tocmai un amantlâc i-a permis lui Cuza să ducă lupta pentru Unirea Principatelor și să devină favorit ca primul Domn al Principatelor Unite. Amantlâcul a fost chiar cu soția celui ce trebuia să vegheze ca Unirea să nu aibă loc vreodată!

Cocuța Conachi a văzut lumina zilei la 2/14 aprilie 1829, la Țigănești, Galați. Născută în familia Costache Conachi, poet-Zulnia Conachi Negri, Ecaterina Conachi, alintată Cocuța era soră cu patriotul și scriitorul Costache Negri. Zulnia mai fusese căsătorită anterior căsătoriei cu al doilea soț Costache Conachi. În 1834, a murit, micuța Ecaterina-Cocuța fiind crescută sub epitropia rudelor.

La vârsta de 17 ani, în 1846, Cocuța Conachi s-a căsătorit cu un grec, Nicolae Vogoride, care, grație zestrei sale a ajuns să conducă interimar Principatul Moldovei. S-a întâmplat după decesul domnitorului Grigore Ghica și apoi al caimacamului Theodor Balș, unul din marii boieri ai Moldovei. Deja Cuza era prieten apropiat de Cocuța Vogoride. Așa se face că Nicolae Vogoride, soțul ei, îl readuce la șefia județului Covurlui și rapid, îl avansează la excepțional, de la soblocotenent la maior.

Cocuța Vogoride îi va da iubitului ei, maiorul și prefectul Cuza scrisorile secrete dintre soțul ei, Nicolae Vogoride și consulatul austriac de la Iași și Galați. Acestea dovedeau că alegerile pentru Adunările Ad-Hoc au fost falsificate la indicațiile Vienei. Cuza a demisionat și a publicat în presă scrisorile.

Împăratul Napoleon al III-lea și Regina Victoria se întâlnesc în calitate de lideri ai principalelor Puteri Garante la Osborne pe Insula Wight și au decis ca să fie repetate alegerile din Moldova. Desigur că Nicolae Vogoride nu a prea fost încântat, dar soția sa, cu un curaj de moldoveancă aprigă la mânie i-ar fi zis că „de pe paie murdare, te-am luat din Fanar să te boieresc, acolo ai să ajungi”. Așadar, Vogoride a trebuit să închidă ochii la amantlîcul nevestei.

Cocuța Vogoride a avut cu soțul ei, caimacamul Nicolae Vogoride, patru copii, Ultimii doi, fetele Maria și Lucia născute în 1851-1855, se poate să fi fost făcute cu Alexandru Ioan Cuza. Cocuța Vogoride rămas văduvă la 1864 și s-a recăsătorit cu Prințul Emmmanuelle Ruspoli, căruia i-a mai dăruit cinci copii.

Din păcate, cu un trecut istoric deosebit, Italia care își desăvârșea unitatea statală în același timp cu România, stătea prost la capitolul infrastructură, mai ales sanitară.

Orașele Italiei erau focare de malarie. Cocuța Conachi, devenită Principesă Ruspoli a trăit mult timp la Genova, unde i s-a născut cel de al cincilea copil, fiica sa Margherita.

În contextul lăuziei, Cocuța Vogoride Principesă Ruspoli a contractat malaria. Din păcate, ea decedat la 6 martie 1870, ca urmare a complicațiilor apărute. Iubitul ei, Alexandru Ioan Cuza a fost detronat în 11 februarie 1866. între timp, își făcuse o nouă amantă, pe Maria Elena Catargi-Obrenovici, tot o boieroaică moldoveancă. Lui i-a dăruit 2 fii, dar a fost și mama unuia din regii Serbiei, fiul lui Miloș Obrenovici. Alături de soția sa, Elena Doamna (Elena Rosetti Cuza), Alexandru Ioan Cuza a peregrinat o vreme prin Italia, la Firenze, va muri trei ani mai târziu, în mai 1873.