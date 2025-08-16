Conferința de presă Trump-Putin, Alaska 15 august 2025. S-a încheiat cel mai așteptat moment din politica internațională.

Conferința comună a președinților american și rus a fost organizată în cele mai mici detalii. Protocolul a fost respectat.

Conferința a fost deschisă cu discursul oaspetelui. Este un punct bun pentru Donald Trump și protocolul Casei Albe. Conferința ne-a arătat un Președinte al Federației Ruse relativ degajat. Discursul său a pedalat pe cuvinte cheie ca vecinătate, camaraderia din Al Doilea Război Mondia și mai ales pe istorie!

Putin a precizat că a fost anterior la Magadan, Extremul Orient rus unde a pus flori la memorialul sovieto-american din Al Doilea Război Mondial. Președintele rus a mai precizat că din punctul lui de vedere este tragică această confruntare cu Ucraina. A prezentat teza istoriografiei ruse, că Ucraina ar fi parte a istoriei Rusiei. A spus că națiunile sunt înfrățite.

Per ansamblu, discursul lui Vladimir Putin a fost generalist. Nu a lăsat să scape niciun detaliu despre tema efectivă a discuțiilor.

Conferința a continuat cu discursul președintelui american Donald J.Trump. În ciuda familiarului „Ne vedem la Moscova!”, Donald J.Trump a fost mult mai rezervat. A spus că „suntem pe drumul bun, dar nu am ajuns unde ar fi trebuit!” Practic, Donald J.Trump a dat singura informație pertinentă. A spus că până nu se va semna ceva, nu se poate vorbi de un acord.

Președintele Trump a spus că imediat după conferința de presă, „va da telefoane!” Va discuta cu părțile interesate de „afacerea Ucraina”. Așadar, Secretarul General al NATO, Președința Comisiei Europene și Președintele Ucrainei ar putea fi cei sunați de Președinele SUA.

Conferința de presă s-a încheiat cu mesaje diferite. Vladimir Putin a vorbit „despre îngrijorările” Rusiei legate de situația internațională. Putin a surprins ideea că SUA și Federația Rusă s-au aflat de patru ani la cel mai scăzut nivel de la finalul Războiului Rece. Vladimir Putin a insistat pe tradiția cooperării sovieto-americane din Al Doilea Război Mondial. A spus că prin Alaska, URSS a primit ajutoare.

Putin nu a uitat că Alaska a fost teritoriu rusesc, a mulțumit pentru mormintele soldaților sovietici onorate de americani. A vorbit despre biserici ortodoxe și localități cu nume rusești care încă există în Alaska.

Președintele Trump a fost optimist, spunând că a fost „o întâlnire productivă dar mai este până la un acord”. Conferința a arătat că Donald Trump a fost pragmatic. Nu s-a hazardat, nu a făcut spectacol. A arătat că „este un început”. Exact ca în motto-ul conferinței: „Pursuing peace” - „fiind în căutarea păcii”!