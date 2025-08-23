International

Tarifele lui Trump funcționează. Deficitul, reducere de 4 trilioane de dolari

Tarifele lui Trump funcționează. Deficitul, reducere de 4 trilioane de dolariDonald Trump. Sursa foto: Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Potrivit unui raport publicat vineri de Biroul Bugetului Congresului (CBO), tarifele vamale impuse de președintele Donald Trump asupra importurilor din străinătate ar putea reduce deficitul național al Statelor Unite cu până la 4 trilioane de dolari în următorul deceniu, potrivit Reuters.

Această estimare include o reducere de 3,3 trilioane de dolari a deficitului primar și economii de 700 de miliarde de dolari la plățile de dobânzi federale.

Aceste venituri suplimentare ar putea compensa parțial creșterea deficitului cauzată de legea republicană de reducere a impozitelor și cheltuielilor adoptată în acest an.

Tarifele vamale și impactul lor asupra deficitului național

Conform CBO, tarifele vamale impuse de administrația Trump au dus la o creștere semnificativă a veniturilor din taxe vamale. În prezent, rata medie a tarifelor a ajuns la 16,7%, comparativ cu 15,1% în iunie, iar în acest an fiscal au fost colectate peste 26 de miliarde de dolari din taxe vamale.

Profesorul de religie acuzat că a violat o copilă, arestat
Profesorul de religie acuzat că a violat o copilă, arestat
Povestea ultimei dimineți a lui Ion Luca Caragiale. S-a stins pe muzica unei pianiste celebre
Povestea ultimei dimineți a lui Ion Luca Caragiale. S-a stins pe muzica unei pianiste celebre

Dacă aceste rate se mențin, CBO estimează că veniturile suplimentare vor reduce deficitul primar cu 3,3 trilioane de dolari și vor economisi 700 de miliarde de dolari la plățile de dobânzi, totalizând o reducere de 4 trilioane de dolari a deficitului național în următorul deceniu.

tarife vamale SUA

tarife vamale SUA / sursa foto. dreamstime.com

Măsuri concrete și reacții politice

Pentru a implementa aceste tarife, administrația Trump a introdus o serie de măsuri, inclusiv tarife de 34% pentru China, 20% pentru Uniunea Europeană și 46% pentru Vietnam.

Aceste măsuri au fost prezentate ca parte a unei strategii mai largi de protejare a industriei americane și de reducere a deficitului comercial.

Cu toate acestea, aceste măsuri au fost întâmpinate cu critici din partea unor economiști și parteneri comerciali, care avertizează asupra riscurilor de creștere a prețurilor și posibile represalii comerciale.

Implicarea globală și perspectivele economice

Implementarea continuării acestor tarife ar putea avea implicații semnificative asupra economiei globale. Uniunea Europeană și China, principalii parteneri comerciali ai SUA, au avertizat că vor răspunde cu măsuri similare, ceea ce ar putea duce la o escaladare a tensiunilor comerciale.

De asemenea, economiștii avertizează că, pe termen lung, aceste tarife ar putea duce la creșterea prețurilor pentru consumatori și la o scădere a comerțului internațional, afectând negativ creșterea economică globală.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:08 - Profesorul de religie acuzat că a violat o copilă, arestat
10:59 - Tarifele lui Trump funcționează. Deficitul, reducere de 4 trilioane de dolari
10:48 - Povestea ultimei dimineți a lui Ion Luca Caragiale. S-a stins pe muzica unei pianiste celebre
10:39 - Capitalul Social propus de Ministerul de Finanțe, 8.000 lei pentru SRL. Disciplină sau barieră pentru inițiativă. Ana...
10:30 - Cea mai ieftină carcasă pentru computer din lume costă doar taxa de livrare
10:24 - Gigi Becali, reacție după plecarea lui Dan Petrescu de la CFR Cluj: Să iei 7 goluri e o nebunie

Proiecte speciale