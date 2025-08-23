International Tarifele lui Trump funcționează. Deficitul, reducere de 4 trilioane de dolari







Potrivit unui raport publicat vineri de Biroul Bugetului Congresului (CBO), tarifele vamale impuse de președintele Donald Trump asupra importurilor din străinătate ar putea reduce deficitul național al Statelor Unite cu până la 4 trilioane de dolari în următorul deceniu, potrivit Reuters.

Această estimare include o reducere de 3,3 trilioane de dolari a deficitului primar și economii de 700 de miliarde de dolari la plățile de dobânzi federale.

Aceste venituri suplimentare ar putea compensa parțial creșterea deficitului cauzată de legea republicană de reducere a impozitelor și cheltuielilor adoptată în acest an.

Conform CBO, tarifele vamale impuse de administrația Trump au dus la o creștere semnificativă a veniturilor din taxe vamale. În prezent, rata medie a tarifelor a ajuns la 16,7%, comparativ cu 15,1% în iunie, iar în acest an fiscal au fost colectate peste 26 de miliarde de dolari din taxe vamale.

Dacă aceste rate se mențin, CBO estimează că veniturile suplimentare vor reduce deficitul primar cu 3,3 trilioane de dolari și vor economisi 700 de miliarde de dolari la plățile de dobânzi, totalizând o reducere de 4 trilioane de dolari a deficitului național în următorul deceniu.

Pentru a implementa aceste tarife, administrația Trump a introdus o serie de măsuri, inclusiv tarife de 34% pentru China, 20% pentru Uniunea Europeană și 46% pentru Vietnam.

Aceste măsuri au fost prezentate ca parte a unei strategii mai largi de protejare a industriei americane și de reducere a deficitului comercial.

Cu toate acestea, aceste măsuri au fost întâmpinate cu critici din partea unor economiști și parteneri comerciali, care avertizează asupra riscurilor de creștere a prețurilor și posibile represalii comerciale.

Implementarea continuării acestor tarife ar putea avea implicații semnificative asupra economiei globale. Uniunea Europeană și China, principalii parteneri comerciali ai SUA, au avertizat că vor răspunde cu măsuri similare, ceea ce ar putea duce la o escaladare a tensiunilor comerciale.

De asemenea, economiștii avertizează că, pe termen lung, aceste tarife ar putea duce la creșterea prețurilor pentru consumatori și la o scădere a comerțului internațional, afectând negativ creșterea economică globală.