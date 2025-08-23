Roller coaster sau caruselul de la Casa Albă

La câteva zile după întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin, președintele Donald Trump a convocat la Casa Albă o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni.

Deși întâlnirea lui Trump cu Zelenski a fost mult mai prietenoasă decât confruntarea lor controversată din Biroul Oval din februarie, summitul a oferit puține detalii despre cum ar arăta parametrii unui armistițiu Rusia-Ucraina.

Deși liderii europeni și-au exprimat sprijinul pentru un armistițiu, Trump și-a exprimat contestația pentru necesitatea unei astfel de măsuri - un contrast puternic cu poziția sa înainte de summitul de săptămâna trecută cu Putin.

Toți liderii prezenți luni la Casa Albă au subliniat, de asemenea, sprijinul pentru o întâlnire trilaterală între Trump, Zelenski și Putin, deși președintele rus s-a opus mult timp unei astfel de întâlniri.

În special, Trump a semnalat disponibilitatea de a oferi garanții de securitate americane pentru Ucraina - văzute mult timp ca o necesitate pentru a asigura viitorul pe termen lung al Ucrainei - deși el nu a elaborat ce formă ar lua aceasta.

În primul rând limbajul trupului este semnificativ: la un nivel superficial, Zelenski a învățat clar din prima întâlnire - faimoasa întâlnire din Biroul Oval din februarie - și, de altfel, la fel a învățat și administrația Trump. Zelenski a venit elegant îmbrăcat, purtând un costum negru, în loc de ținuta sa tipică, în stil militar.

A început prin a-i mulțumi președintelui Trump de mai multe ori. Și din partea SUA, era clar că vicepreședintele JD Vance și alții au fost instruiți să nu spună nimic sau cel puțin să nu vorbească.

În al doilea rând: întâlnirea avea loc după discuția Trump-Putin din Alaska, discuție a căror concluzii nu se știau dar erau crezute înspăimântătoare și unde părea că Trump și americanii au fost din nou de partea rușilor în acest conflict.

Păreau perfect fericiți să adopte practic linia: Rusia este puternică, Ucraina este slabă, Rusia câștigă acest război, așa că Ucraina ar trebui să facă o înțelegere acum și să-și reducă pierderile făcând câteva „schimburi de teritorii” într-un mod foarte necinstit și disproporționat.

În realitate Rusie nu dorește să renunțe la teritoriile ocupate ci dimpotrivă vrea mai mult teritoriu fără luptă. Rusia vrea Dombasul! Răspunsul Ucrainei este: nu cedam!

Nu este vorba doar despre riscul moral de a-l recompensa pe Putin pentru lansarea invaziei sale la scară largă. Riscul renunțării la Donbas este că ar putea distruge capacitatea Kievului de a apăra restul Ucrainei de viitoarele atacuri.

Este vorba despre lecția din decizia de la München din 1938 de a obliga Cehoslovacia să renunțe la Sudeți, deschizând calea pentru o preluare completă a controlului de către naziști. A preda linii de fortificație masive unui vecin expansionist hotărât să-ți distrugă statul tinde să fie o idee proastă.

În 1938, cedarea Sudeților și a rețelei sale dense de forturi, păduri și tranșee a dus la prăbușirea rapidă a capacității Cehoslovaciei de a se apăra împotriva Germaniei naziste.

Există temeri în Europa că capacitatea Kievului de a rezista Rusiei va fi la fel de devastată dacă Donald Trump - influențat de președintele rus Vladimir Putin - face presiuni asupra Ucrainei să predea linii defensive cheie din regiunea sa estică Donbas.

Acest pericol a fost cel mai important în mintea lui Volodimir Zelenski, în timp ce s-a întâlnit cu Trump la Washington luni, 18 august, după întâlnirea președintelui SUA de săptămâna trecută cu Putin. Din această cauza a adus cu el harta Ucrainei pentru a-i explica lui Trump situația reală din conflict.

Aici fac o paranteză și spun că unele televiziuni și analiști au considerat că România este prezentă. Bai te doare minte cât de inventivi sunt unii. Păi geografic unde ați vrea ca România să fie pe hartă decât acolo unde este acuma: la granița cu Ucraina și cu Marea Neagră. Dar propaganda este în acțiune pentru că nu are cine să stea la masa negocierilor.

Eu am mai spus-o și o mai repet acum: degeaba ștergi postările din media, degeaba crezi că americanii nu știu ce s-a întâmplat cu subiect și predicat la alegerile din România, numai că ei le servesc cu ”lingurița”. Am ieșit treptat de pe orbita Parteneriatului Strategic cu SUA și gravitam ca un satelit fără control în jurul Berlaymont-ului.

O fi bine? Nu știu și nu vreau să mă pronunț. Sunt oameni care știu și tac sunt oameni care nu știu și vorbesc. Noi ar trebui să luăm exemplul Finlandei. Președintele Stubb este prieten cu Trump. Atât vă mai spun: cei doi președinți au format o legătură neașteptată, schimbând mesaje text și apeluri la ore ciudate din zi și din noapte.

Finlandezul, un excentric în vârstă de 57 de ani, ar putea părea că are puține în comun cu Trump: el susține Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, vorbește cinci limbi și avertizează cu privire la amenințarea din partea Rusiei.

Din fericire pentru relațiile transatlantice, Stubb este, de asemenea, un excelent jucător de golf. Prietenia sa înfloritoare cu Trump, care a început pe un teren de golf din West Palm Beach acum aproape cinci luni, l-a plasat pe puțin cunoscutul Stubb într-un rol secundar în fața președintelui SUA și l-a transformat într-un canal cheie pentru oficialii europeni care au încercat să influențeze prin el summitul lui Trump cu președintele rus Vladimir Putin de la Anchorage, Alaska.

Lucrând cu oficiali din Berlin, Londra, Paris și Kiev, Stubb a fost ales să comunice opiniile Europei lui Trump, uneori în cadrul unor apeluri consecutive cu Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Asta însemnă diplomație.

Or noi dacă vorbim la Chișinău, să nu mă înțelegeți greșit, nu contează decât pe relația noastră bilaterală care trebuie să fie una perfectă. Cu cine vorbim în Occident.

Îmi aduc aminte de ce spunea Kissinger: ”dați-mi un număr de telefon sa sun Europa/Bruxellesul” Ori noi pe cine sunăm? Veți spune că pe Von der Leyen. Poate (englezi spun mai nuanțat ”may be!”). Europa nu este o mare putere. SUA și Rusia sunt mari puteri. Dacă spun că vor să oprească războiul îl opresc dacă nu, nu.

Asta este ”tragedia” pe care nici noi și nici europeni nu o înțelegem cu adevărat! Eterna și fascinata Românie merge înainte și ca să înțelegeți cum va recomand articolul lui Tavi Hoandră: ”Cartoane contra granit”) Deși Trump ar putea considera o felie din Donbas ca pe un os de ros aruncat lui Putin pentru a asigura un acord, Zelenski știe că o astfel de concesie ar submina orice acord de pace și i-ar poziționa pe ruși să atace mai adânc în inima Ucrainei. Trebuie ca Ucraina să nu transforme acest lucru într-un alt moment de la München 1938 cu trădarea Occidentului față de Europa Centrală și de Est.

Hai să mai zăbovim puțin asupra summitului din Alaska. Summit-ul din Alaska a fost scena globală unde s-au întâlnit doi titani ai interesului propriu: Trump, cu ochii și urechile la ce comentează poporul american, și Putin, cu harta Ucrainei sub braț. Fiecare și-a jucat rolul, fiecare a apărat ceea ce consideră vital pentru țara lui – Trump a vândut pace precum un act de PR, Putin a cerut cât mai mult din teritoriul ucrainian.

Și, culmea, cei doi au găsit un teren comun. Nu moral, nu just, dar pragmatic. Exact așa se face politica mare: fără floricele, fără predici, doar cu tranzacții reci. Au stat față în față un fost mogul imobiliar ajuns președinte al Statelor Unite și un ex-ofițer de informații al KGB cu apucături țariste.

Decorul ales pentru piesa „Ialta reloaded”: Alaska – pământ vândut de Rusia americanilor acum mai bine de 150 de ani, între timp reșapat ca „teren neutru” pentru negocieri ce privesc Ucraina, țara căreia Rusia îi predă lecția cu „Racheta, tancul și bocancul”. În Alaska, Putin și Trump au început simbolic un proces de reconciliere între Rusia și SUA.

Ca urmare a întâlnirii de vineri, 15 august, de la Anchorage, Alaska, Vladimir Putin a realizat exact ceea ce și-a dorit: și-a păstrat simultan relația cu Donald Trump și a evitat astfel noi sancțiuni, primind totodată o ”indulgență” pentru continuarea ostilităților în Ucraina (așa cum o vindeau papi-Papa Grigore cel Mare, 590-604, a fost un papă timpuriu care a menționat indulgențe în sensul de iertare a pedepselor temporale).

De asemenea Putin a câștigat timpul, de care are nevoie pentru a împinge linia de contact cât mai spre vest posibil, înainte ca aceasta să fie înghețată din cauza oricăror acorduri. Autocratul rus nu ia în considerare costul conflictului, așa că refuză categoric să accepte un armistițiu, crezând că are suficiente resurse pentru a purta un război de uzură.

„Singura monedă pe care Stalin o considera solidă”, a scris Henry Kissinger (diplomat american, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1973), „a fost teritoriul”. Dacă summitul din Alaska din 2025 seamănă în vreun fel cu Conferința de la Ialta din 1945, aceasta constă tocmai în disponibilitatea de a recunoaște justificarea liderului sovietic, acum rus, pentru revendicările teritoriale.

Putin își poate acorda singur Premiul Stalin – a acționat în întregime în spiritul predecesorului său, depășindu-și partenerii de dragul sferelor de influență și control. Și totuși întâlnirea Trump-Putin de la Anchorage deschide drumul către un acord de pacea fără ca inițial să fie un acord de încetare a focului. Rămâne ca europeni să facă presiuni asupra Moscovei.

Problema este dacă vor avea efect presiunile, pentru ca pachetele de sancțiuni nu prea au efecte. Prăbușirea economiei ruse pare teribil de lentă - și vine cu un cost uriaș în ceea ce privește viețile umane, dificultățile economice și stabilitatea globală. Am spus-o că poate în 2026 războiul se va încheia.

Până atunci SUA va renunța la mediere și se va îndrepta spre Asia, poate chiar din 2025 decembrie. Cei doi și-au încheiat însă întâlnirea din Alaska într-un nor de incertitudine. Trump a făcut referire indirectă la „acord” asupra unor puncte nedezvăluite, dar nu și asupra altora, în timp ce Putin a spus și mai eliptic că au ajuns la o „înțelegere”. Nici nu au explicat, nici nu au răspuns la întrebările reporterilor.

Garanțiile de securitate au fost discutate în mod clar în Alaska, dar se pare că ceea ce au în minte rușii este foarte departe de orice trupe NATO pe teren. Dacă acele trupe ar fi atacate, acest lucru ar putea fi interpretat ca un atac asupra unei țări NATO și ar declanșa Articolul Cinci al Cartei NATO.

Rușii în mod clar nu își doresc acest lucru, dar acceptă un alt acord în stilul celui de la Minsk sau cu garanțiile de securitate în stilul Memorandumului de la Budapesta din 1994, care sunt scrise, dar mențin armata americană - și, de altfel, trupele britanice și franceze - foarte departe de granițele Rusiei.

Ministerul rus al Apărării a publicat chiar și acest lucru pe site-ul său în timpul întâlnirii de la Washington, amintind lumii că Rusia are o politică de lungă durată de a nu dori trupe NATO pe teren în Ucraina. Poate că ideea de garanție de securitate s-a pierdut în traducere, în timpul întâlnirii consilierului lui Trump, Steve Witkoff, de la Moscova - care a declanșat întâlnirea din Alaska - și apoi din nou în timpul summitului din Alaska.

Schimburile de teritorii nici măcar nu au fost abordate în timpul discuțiilor de luni, 18 august, a declarat Merz reporterilor - dar garanțiile de securitate cu siguranță au fost. Trump a confirmat că America va oferi Ucrainei „o protecție foarte bună, o securitate foarte bună”.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat pentru Sky News că a existat o „adevărată evoluție” în gândirea lui Trump, descriind o „garanție asemănătoare Articolului 5”(!?). Trump a spus că garanțiile propriu-zise vor fi oferite de țările europene - dar, în mod crucial, cu „coordonarea” Washingtonului. Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat ulterior pentru Fox News că există 30 de țări implicate în așa-numita Coaliție a Voluntarilor.

Dacă până la întâlnirea de la Casa Albă din 18 august toți spuneam NATO (adică americani) astăzi spunem europeni. Mă îngrijorează faptul că Trump se ”retrage subtil” din ecuație. Nu mai ajută Ucraina cu arme (le cumpără europeni și le livrează Kievului) și a cedat conducerea de facto europenilor Franța, UK și Germania.

Liderii țărilor europene și NATO au prezentat un front unit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce s-au grăbit la Washington în speranța de a-l îndepărta pe președintele Donald Trump de unele dintre concesiile pe care părea gata să le acorde Kremlinului pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

După câteva ore de întâlniri de luni, 18 august, au rămas evidente diferențe puternice între lideri și Trump, care a declarat că președintele rus Vladimir Putin este pregătit pentru pace, chiar dacă a continuat bombardamentul Ucrainei și a cerut Kievului să facă concesii radicale și dureroase pentru a opri războiul.

Va accepta Putin deciziile europenilor? Nu. Acest lucru ar putea face din Kremlin un obstacol în calea acordului de pace al lui Trump, izolând Ucraina de a fi nevoită să aleagă între concesii teritoriale nesustenabile și a provoca furia lui Trump. Cert este că europeni vor continua pe drumul lor.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat, după summit, că presiunea asupra Rusiei va continua până când pacea va fi stabilită cu garanții de securitate, „pe care am decis să le ajustăm în termeni foarte concreți cu Statele Unite”. Următorul pas în acest proces ar putea fi o întâlnire directă între Zelenski și Putin, posibil cu prezența și a lui Trump.

Putin și Zelenski se vor întâlni „în următoarele două săptămâni”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz după încheierea întâlnirilor de la Casa Albă. Eu nu cred în această întâlnire între cei doi. Zelenski zic eu va fi sacrificat într-un ”Gambit al damei”( practic, albul oferă un pion - cel de la c4- pentru a câștiga controlul asupra centrului tablei-în special pătratul e4- și pentru a obține un joc activ- gambitul duce la poziții solide și strategice, dar permite și atacuri tactice).

Trump i-a oferit o primire politicoasă lui Zelenski, o diferență izbitoare față de vizita sa din februarie, când a fost dat afară din Casa Albă după ce o întâlnire s-a transformat într-un atac verbal din partea lui Trump. De data aceasta, Zelenski a avut sprijinul a șapte dintre cei mai puternici lideri ai lumii, la un pelerinaj istoric la Casa Albă (acești lideri europeni nu au fost întimpinați de Trump ci numai de șefa protocolului Casei Albe, Monica Crowley).

Ucraina s-a oferit să cumpere arme americane în valoare de 100 de miliarde de dolari, care urmau să fie finanțate de Europa, ca parte a încercării sale de a câștiga angajamentul Americii față de garanțiile de securitate. Neobișnuita întâlnire de grup de luni de la Casa Albă a continuat o secvență extraordinară de diplomație care ar putea modela securitatea în Europa pentru o generație, liderii europeni temându-se că Putin preia controlul în efortul de pace.

Trump s-a bucurat de ”tabloul” de luni, spunând că Casa Albă nu a mai văzut niciodată o astfel de adunare de prim-miniștri și președinți, toți renunțând la ceea ce făceau pentru a se grăbi la Washington să încerce să salveze securitatea Ucrainei.

Macron și Merz, au încercat să-și prezinte obiectivele pe care și le-au propus ca fiind ale lui Trump și ca idei aprobate de Casa Albă, prezentând un armistițiu imediat și garanții robuste de securitate ale SUA pentru Ucraina.

Trump, însă, a respins elegant un armistițiu și a fost vag cu privire la ceea ce ar oferi Ucrainei pentru a-și consolida apărarea ca parte a oricărui acord. În schimb, l-a portretizat pe Putin ca pe cineva dornic să oprească luptele. La un moment dat, Trump a întrerupt întâlnirea din Sala de Est și i-a lăsat pe liderii europeni să vorbească timp de 40 de minute între ei în timp ce el era la telefon cu Putin.

Evenimentele zilei de luni 18 august au început cu o gardă militară care ținea steaguri ale statelor americane flancând aleea către Casa Albă, în timp ce Zelenski sosea într-un SUV negru, cu mici steaguri ucrainene și americane fluturând pe aripi. Trump a ridicat pumnul când mașina lui Zelenski a oprit la intrarea în holul Aripii de Vest, apoi i-a strâns mâna călduros și i-a pus brațul în jurul umerilor înainte de a-l conduce în Casa Albă.

Primirea a fost însă insuficientă pentru covorul roșu și survolul bombardierului B-2 care l-au întâmpinat pe Putin când a sosit vineri pentru a se întâlni cu Trump la Anchorage. Trump a spus că a complimentat jacheta neagră și cămașa cu guler a lui Zelenski - o abatere de la uniforma de uniformă în stil militar care a fost batjocorită în timpul vizitei dezastruoase a președintelui ucrainean la Casa Albă din februarie.

Zelenski pare să fi învățat din acea întâlnire și să fi adoptat strategia care i-a ajutat pe alți lideri europeni să reușească cu Trump: lingușirea. De asemenea, i-a înmânat președintelui, căruia îi plac scrisorile, un bilet scris de mână de soția sa pentru prima doamnă Melania Trump, mulțumindu-i pentru scrisoarea adresată lui Putin despre situația dificilă a copiilor din Ucraina.

Zelenski a rămas cordial în discursul de deschidere al întâlnirii de la Biroul Oval, chiar dacă Trump părea să cedeze unora dintre cerințele lui Putin. Trump a susținut că, „strategic”, un armistițiu „ar putea fi un dezavantaj pentru o parte sau alta”. Principalul beneficiar al unui armistițiu ar fi civilii ucraineni, care ar fi cruțați după mai bine de trei ani de atacuri.

Trump a declarat că Statele Unite vor fi „implicate” în menținerea păcii în Ucraina după orice acord cu Rusia, dar a oferit puține detalii specifice despre rolul pe care îl vor juca forțele americane. Ulterior într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat că țările europene vor oferi garanțiile, „în coordonare cu Statele Unite ale Americii”.

Zelenski a plecat mulțumit de la întâlnire, considerând garanțiile de securitate americane și europene o realizare semnificativă, pe care Moscova o va accepta dificil ca parte a oricărui acord de pace, a declarat un consilier al lui Zelenski.

Șefii apărării din coaliție s-au întâlnit în această săptămână pentru a începe să pună la punct detaliile privind garanțiile de securitate, au declarat oficiali europeni. Zelenski a declarat presei că acestea vor fi „oficializate pe hârtie în următoarea săptămână până la 10 zile”.

O coaliție condusă de Franța și Marea Britanie a planificat timp de luni de zile modalități de a sprijini Ucraina într-un viitor acord, inclusiv cu arme și, eventual, cu unele trupe. Franța și Marea Britanie, singurele puteri nucleare ale Europei, sunt singurele țări care au anunțat că sunt pregătite să desfășoare trupe.

Întrucât alte națiuni mari, precum Germania, au ezitat, ideile privind dimensiunea unei astfel de forțe au fost reduse la minimum. Dincolo de trupe, însă, planurile includ furnizarea de putere aeriană și maritimă pentru a securiza cerul, siturile nucleare și coridoarele Mării Negre ale Ucrainei și, mai presus de toate, consolidarea armatei ucrainene cu promisiuni de arme și instruire.

Franța și Marea Britanie au solicitat sprijinul SUA pentru desfășurarea unui mic grup de forțe în Ucraina postbelică, departe de liniile frontului. Propunerile se bazează pe sprijinul SUA cu capabilități cheie, cum ar fi informațiile și supravegherea prin satelit, și ar avea ca scop descurajarea Rusiei de la încercarea de a reaprinde războiul.

Dar, cu multe detalii nerezolvate, era clar că un acord pentru a pune capăt războiului nu este încă la îndemână. Macron a spus: „Este departe de a se fi încheiat.”

În urma întâlnirilor istorice din această săptămână la Casa Albă, președintele Volodimir Zelenski spune că Ucraina și aliații săi „lucrează deja la conținutul concret al garanțiilor de securitate”. Sir Keir Starmer a prezidat o întâlnire virtuală a acelor națiuni pregătite să ajute la securizarea Ucrainei după un acord de pace - așa-numita „coaliție a celor dispuși”.

Iar Marea Britanie l-a trimis pe șeful Statului Major al Apărării, amiralul Sir Tony Radakin, la Washington pentru a afla cum pot ajuta SUA. Roțile, rotițele se învârt în mod clar. Dar ce înseamnă de fapt „garanțiile de securitate” în practică? Există un spectru larg aici, de la „cizmele pe teren” mult utilizate în exces până la amenințarea sancțiunilor economice paralizante asupra exporturilor de petrol ale Rusiei.

Să începem cu ceea ce Ucraina își dorește și nu va obține, cel puțin nu în viitorul previzibil, și anume aderarea la NATO. Președintele SUA, Donald Trump, a exclus această posibilitate, dar există o mulțime de alți membri NATO care se opun, de asemenea, în tăcere, cum ar fi Slovacia, în principal pe motiv că ar crește dramatic șansele ca alianța transatlantică să fie trasă într-un război armat cu Rusia.

Evident, Ucraina va avea nevoie de garanții de securitate puternice după ce se va ajunge la un acord de pace, pentru a împiedica Rusia să revină și să ia o a doua sau a treia ”mușcătură” din teritoriul ucrainian. Acesta este motivul pentru care Sir Keir și președintele francez Emmanuel Macron au format „coaliția celor dispuși” de peste 30 de națiuni, cu scopul de a oferi Ucrainei o oarecare reasigurare internațională după semnarea unui acord de pace.

Asigurarea securității spațiului aerian al Ucrainei este o opțiune probabilă. Acest lucru s-ar putea face prin amplasarea avioanelor la bazele aeriene existente din Polonia sau România vecine, cu participarea SUA. Dar ar avea nevoie în continuare de reguli de angajament clare și robuste dacă vor să fie mai mult decât un gest simbolic.

Cu alte cuvinte, piloții trebuie să știe dacă pot sau nu riposta dacă Rusia încalcă acordul de pace, de exemplu, lansând o rachetă de croazieră asupra unui oraș ucrainean. Marea Neagră este o altă zonă în care garanțiile de securitate occidentale ar putea ajuta la menținerea flotei Rusiei la distanță și la asigurarea liberei circulații a navelor comerciale din porturi precum Odesa.

Pe uscat, situația devine mai problematică. Ucraina este o țară vastă, iar linia frontului se întinde în prezent pe mai mult de peste 1000 km. „Coaliția celor dispuși” nu poate aduna suficiente trupe pentru a proteja acea linie de contact, chiar dacă președintele rus Vladimir Putin ar fi de acord cu acest lucru, ceea ce nu va face.

Kremlinul și-a reiterat opoziția absolută față de prezența olricăror trupe NATO în Ucraina, indiferent sub ce nume. Așadar, sprijinul militar aici este probabil să fie mai degrabă în domeniile instruirii, informațiilor și sprijinului logistic, ajutând Ucraina să-și reconstruiască armata afectată, împreună cu o aprovizionare continuă cu arme și muniții.

Rămâne însă un mare semn de întrebare cu privire la ceea ce va accepta Rusia ca și garanții de securitate pentru Ucraina. Mulți comentatori online au sugerat că Moscova nu ar trebui să aibă niciun cuvânt de spus în această chestiune. Dar nicio țară din coaliția celor dispuși nu este pregătită să trimită trupe în Ucraina care să se opună. Nimeni nu vrea să înceapă al Treilea Război Mondial.

Ce urmează să facă SUA: logistica și componenta de informații, eventual sprijin aerian și cam atâta. Franța și Marea Britanie: soldați pe linia frontului sau undeva în Ucraina poate la Kiev poate la Odessa. Potrivit The Times, liderii militari europeni discută cu Washingtonul despre posibilitatea desfășurării de avioane americane F-35 în România, acolo unde NATO dezvoltă cea mai mare bază aeriană de pe continent.

Măsura ar avea rolul de a descuraja o nouă invazie rusă. De asemenea statele europene cer acces garantat la sateliții americani de recunoaștere și supraveghere (ISR) pentru Ucraina, dar și livrarea de rachete de apărare aeriană Patriot și NASAMS. De Marea Neagră se vor ocupa, cel mai probabil, România, Bulgaria sub comanda Turciei sau numai Turcia (deocamdată România are comanda grupării-Bulgaria, România, Turcia- de deminare a mării).

De asemenea, aliații vor ca SUA să permită zborurile de avioane spion deasupra Mării Negre. Încă de la începutul războiului, aviația britanică RAF a efectuat misiuni de recunoaștere cu aeronave Rivet Joint, însă aceste zboruri au nevoie de aprobarea SUA. Londra s-a oferit să trimită avioane de vânătoare Typhoon în vestul Ucrainei și o brigadă de 3.000–5.000 de soldați pentru antrenarea armatei ucrainene.

Franța, Canada și Australia iau în calcul trimiterea de trupe pentru misiuni similare. SUA nu vor trimite trupe terestre în niciun caz. Am spus mai sus va fi probabil o misiune de supraveghere aeriană. De asemenea, SUA sunt pregătite să vândă echipamente militare europenilor, astfel încât aceștia să le poată transfera Ucrainei.

Cert este că toate garanțiile de securitate pentru Ucraina au nevoie de conducerea militară a SUA, în caz contrar ori Franța ori Marea Britanie vor prelua conducerea. Coaliția celor dispuși identifică în prezent orașe și locații strategice unde ar putea fi trimise aceste trupe. Polonia cea mai mare armată din Europa de Est și una dintre cele mai mari din Europa va fi doar un hub de logistică pentru tehnica militară europeană.

Giorgia Meloni pare destul de implicata în aceste garanții de securitate. Ea este cea care a propus în primăvara protecție de tip „Articolul 5” , dar în afara NATO. Întrebarea este: armata italiană va fi gata de operațiuni în Ucraina? Eu zic nu. Noi români ce vom face? Vom merge cu trupe? Greu de răspuns.

Numeroși experți militari au declarat că orice viitoare „forță de reasigurare” oferită de coaliția celor dispuși trebuie să aibă în mod obligatoriu contribuția SUA, lucru la care până la summitul din Alaska de săptămâna trecută, Donald Trump refuzase să se angajeze. Acum a spus că SUA se va implica, dar fără a fi prezentă pe teren în Ucraina.

Ce și-ar dori Ucraina? Ucraina și aliații săi și-ar dori de la Washington sprijinul SUA pentru această ipotetică, viitoare forță. Asta s-ar întâmpla într-o lume ideală. Coaliția de voință rămâne până la urmă o aspirație politică, mai degrabă decât o construcție militară întărită.

Am trăit în câteva zile o avalanșă de activități diplomatice menite să pună capăt războiului din Ucraina: trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a mers la Moscova pe 6 august pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin. Putin a mers vineri în Alaska pentru a se întâlni cu președintele Donald Trump.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și diverși lideri europeni au mers luni la Casa Albă pentru a se întâlni cu Trump. Când reprezentanții ruși și ucraineni s-au întâlnit la Istanbul pe 2 iunie, rușii au prezentat o listă lungă de cereri care, dacă ar fi fost acceptate, ar fi transformat Ucraina într-o colonie rusească virtuală.

Rușii au oferit un armistițiu abia după retragerea completă a armatei ucrainene din patru regiuni parțial ocupate: Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia. Rușii au cerut, de asemenea, oprirea tuturor furnizărilor de arme occidentale către Ucraina și limitarea dimensiunii forțelor sale armate. Acestea au fost aceleași cereri maximaliste pe care Putin le-a urmărit de la începutul conflictului. Așadar, care a fost marea concesie care a declanșat ultima serie de discuții?

Se pare că Putin i-a spus lui Witkoff că ucrainenii nu trebuie să se retragă din Herson și Zaporijia - dar că tot trebuie să predea întregul Donețk și Luhansk (adică regiunea Donbas). Ce concesie a făcut Putin! Rețineți, de asemenea, că nu există nicio indicație că Putin ar fi renunțat la celelalte cereri ale sale, menite să facă imposibilă apărarea Ucrainei.

Totuși, în Alaska, Trump a ajuns aparent să fie de partea lui Putin: președintele american a renunțat la cererea sa de încetare imediată a focului, pe care Zelenski o acceptase, iar Putin nu o acceptase, și și-a exprimat sprijinul pentru renunțarea Ucrainei la întregul Donețk pentru a cumpăra pacea.

În schimb, Putin a oferit garanții scrise că nu va invada din nou Ucraina - ca și cum ucrainenii s-ar putea baza pentru securitatea lor pe cuvintele unui dictator beligerant care a încălcat în mod repetat angajamentele de încetare a focului.

Cel mai înalt oficial politic al Pentagonului le-a spus aliaților că SUA intenționează să joace un rol minim în orice garanții de securitate ale Ucrainei. Elbridge Colby, subsecretarul Apărării pentru politică, a făcut comentariile marți seară, 19 august, ca răspuns la întrebările liderilor militari europeni într-un grup condus de președintele Statului Major Interarme, generalul Dan Caine.

Întâlnirea de marți, plus o videoconferință organizată în grabă a șefilor militari pentru cei 32 de aliați NATO, care a avut loc miercuri, i-a lăsat pe europeni îngrijorați că Donald Trump îi va lăsa în mare parte singuri să asigure pacea pe termen lung în Ucraina. „Există realitatea tot mai mare că Europa va face ca acest lucru să se întâmple pe teren”, a declarat un diplomat NATO informat despre discuții. „SUA nu este pe deplin angajată în nimic.”

New York Times relatează că secretarul de stat american Marco Rubio va convoca o întâlnire cu consilieri pe probleme de securitate națională din Ucraina și aliații săi europeni. Între timp, Casa Albă este ocupată să organizeze un summit (care s-ar putea să nu aibă loc niciodată) între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin.

Consilierii lui Trump spun acum că acesta ar putea avea loc în decurs de o lună; Trump însuși le spusese anterior liderilor europeni că va avea loc în decurs de două săptămâni. SUA încearcă să găsească o gazdă, ceea ce se dovedește dificil, a recunoscut un oficial al administrației. Casa Albă are o locație preferată: Budapesta, casa lui Viktor Orban, aliat al lui Trump, prietenos cu Kremlinul (care recent a atacat din nou Kievul spunând că Rusia a câștigat deja războiul). Franța Emmanuel Macron insistă pentru Geneva; se pare că rușii au disprețuit Roma; Viena și Doha sunt, de asemenea, în joc.

Premierul polonez Donald Tusk a disprețuit ideea de a organiza discuțiile în Ungaria. „În 1994, Ucraina a primit deja asigurări de integritate teritorială din partea SUA, Rusiei și Regatului Unit la Budapesta”, a postat Tusk pe X, referindu-se la Memorandumul de la Budapesta din 1994, în baza căruia Ucraina și-a predat armele nucleare. „Poate că sunt superstițios, dar de data aceasta aș încerca să găsesc un alt loc.”

Între timp, Kremlinul continuă să reducă așteptările pe o discuție bilaterală. Dmitri Poljanski, un reprezentant adjunct al Rusiei la ONU, a declarat pentru BBC că „nu ar trebui să fie o întâlnire de dragul unei întâlniri”. Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat: „Când vine vorba de întâlniri la cel mai înalt nivel, acestea trebuie pregătite cu cea mai mare grijă.”

Puțini observatori ai Kremlinului cred că autocratul rus este serios în ceea ce privește abandonarea obiectivului său final de a subjuga Ucraina, o națiune despre care crede că nu ar trebui să existe. În schimb, probabil va încerca să prelungească timpul negocierilor, tergiversând la nesfârșit, dând în același timp impresia că este serios până când Trump își pierde interesul.

Este o tactică pe care a folosit-o de multe ori înainte, în timp ce încerca să manevreze Kievul să pară încăpățânat, cel care spune nu lui Trump. Concluzia pare foarte clară: Calculele Kremlinului presupun că Ucraina nu va putea susține lupta atât de mult timp cât o poate face Rusia (Ucraina mai are nevoie de peste 400.000 de militari pe front), că aliații occidentali nu își vor spori semnificativ sprijinul în timp și că, în cele din urmă, Kievul va trebui să facă concesii mai mari pentru a pune capăt războiului.