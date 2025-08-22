International Trump câștigă la Curtea Supremă. Cercetarea ideologizată rămâne fără finanțare







Finanțarea unor proiecte de cercetăre este în centrul unei decizii controversate a Curții Supreme a Statelor Unite, care a permis administrației Trump să continue tăierea a sute de milioane de dolari din bugetele destinate proiectelor de sănătate publică și inovație, potrivit The Guardian.

Hotărârea, pronunțată cu o majoritate strânsă de 5-4, ridică semne de întrebare privind impactul asupra progresului științific și a sănătății publice.

Decizia Curții Supreme vine după ce un judecător federal blocase inițial anularea a 783 de milioane de dolari din proiecte finanțate de Institutele Naționale de Sănătate (NIH).

Administrația Trump a susținut că aceste reduceri sunt necesare pentru a alinia cheltuielile federale la noile priorități politice și pentru a elimina programele asociate politicilor de diversitate, echitate și incluziune (DEI).

Deși președintele Curții Supreme, John Roberts, alături de cei trei judecători liberali, s-a opus deciziei, majoritatea conservatoare a permis reluarea tăierilor.

Totuși, printr-un vot decisiv al judecătoarei Amy Coney Barrett, instanța a menținut blocată aplicarea unor noi reguli anti-DEI asupra proiectelor viitoare, lăsând deschisă posibilitatea unor noi procese.

Măsurile vizează un total estimat la 12 miliarde de dolari, dintre care o parte semnificativă este deja suspendată. Administrația a argumentat că finanțarea proiectelor nu ar trebui să fie supusă „verificării judiciare”, iar programele de tip DEI pot ascunde „forme subtile de discriminare rasială”.

De cealaltă parte, 16 procurori generali democrați și mai multe organizații din domeniul sănătății publice au avertizat că anularea granturilor în mijlocul cercetărilor va produce „pierderi incalculabile pentru sănătatea publică și vieți omenești”.

Aceștia susțin că datele deja colectate riscă să fie compromise, iar carierele unor cercetători sunt puse în pericol.

Reducerea finanțării cercetării ridică semne de întrebare nu doar la nivel național, ci și internațional. Statele Unite, lider global în inovație științifică, ar putea pierde teren în fața altor mari centre de cercetare, în special în domeniile medicinei și biotehnologiei.

Oprirea bruscă a unor studii poate afecta dezvoltarea de tratamente noi, capacitatea de răspuns la pandemii și competitivitatea economică.

Judecătoarea Ketanji Brown Jackson a criticat decizia, afirmând că instanța favorizează în mod constant administrația în procese urgente: „Aceasta este o jurisprudență fără reguli fixe, unde singura constantă este că administrația câștigă.”

Declarația reflectă tensiunile crescânde dintre cele două tabere ale Curții Supreme și presiunea politică asupra justiției.