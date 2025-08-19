Social Pîslaru: Guvernul va căuta surse alternative de finanțare pentru proiectele care nu se mai încadrează în PNRR







Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat marți, într-o conferiță, că pentru proiectele care nu se vor mai încadra în actuala anvelopă a PNRR, Guvernul va căuta surse alternative de finanțare. „Pentru proiectele care nu vor mai încăpea în această anvelopă a PNRR va exista un efort pe care noi îl vom face la nivel guvernamental (...) să găsim surse alternative de finanţare”, a spus acesta.

Pîslaru a precizat că, odată cu adoptarea ordonanței, România va avea o imagine clară asupra proiectelor: care vor fi abandonate, care vor fi suspendate și ar putea fi reluate la nevoie, care vor fi transferate pe alte surse de finanțare și care vor fi finanțate prin PNRR, analizate individual.

„Suntem într-un moment în care îndreptăm lucrurile, le ducem în direcţie aşa cum ar trebui să fie de la început”, a spus acesta.

El a afirmat că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va elabora un memorandum care va clarifica exercițiul de monitorizare. Ministrul a menționat, de asemenea, că urmează o nouă ordonanță de urgență, menită să clarifice fluxurile financiare.

El a explicat că urmează o ordonanță de urgență care va clarifica fluxurile financiare și va stabili, inclusiv pentru autoritățile locale, ce se întâmplă cu proiectele deja începute prin PNRR, cum vor fi transferate pe alte surse de finanțare și cum poate fi activată o rezervă de proiecte pentru program.

„De aceea, formularea pe care o avem pentru cele care sunt 0,30% este de suspendare, nu este de reziliere a contractului de finanţare”, a mai spus acesta.

Pîslaru a subliniat că ordonanța nu va întrerupe contractele de lucrări și nu va duce la închiderea șantierelor.

„Şantierele nu se închid ca urmare a acestui OUG, noi ceea ce facem este doar ne uităm la sursa de finanţare şi stabilim că, dacă avem o sumă de bani, pe suma respectivă de bani trebuie să ne concentrăm ca să putem să o folosim”, a mai spus acesta.