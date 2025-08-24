International

Zelenski vrea pace pentru țara sa, de Ziua Independenței

Zelenski vrea pace pentru țara sa, de Ziua IndependențeiVolodimir Zelenski/ sursa foto: captură video
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj emoționant cetățenilor de Ziua Independenței, subliniind că „trebuie să construim o Ucraină puternică și sigură, pentru ca generațiile viitoare să trăiască în pace și liniște”, potrivit Kyiv Independent.

Discursul său a vizat consolidarea securității statului și reafirmarea angajamentului față de suveranitatea națională, marcând astfel un moment simbolic pentru întreaga țară.

Zelenski și viitorul Ucrainei

În intervenția sa, șeful statului a explicat că succesul Ucraina depinde de implicarea colectivă a cetățenilor. „

Construim o Ucraina care va avea suficientă forță și putere pentru a trăi în siguranță și pace”, a afirmat președintele.

Cele mai stranii căsătorii din lume. Iubirea sfidează logica
Cele mai stranii căsătorii din lume. Iubirea sfidează logica
Milei arată lumii cum se face reformă economică. Rezultate spectaculoase
Milei arată lumii cum se face reformă economică. Rezultate spectaculoase

Discursul a fost susținut în Piața Independenței din Kiev, în fața oficialilor și a mii de cetățeni, cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a independenței.

Zelenski a subliniat că obiectivul principal este de a crea condiții în care copiii și nepoții să poată celebra Ziua Independenței pe pământ ucrainean, sub steagurile naționale, „în pace, liniște și cu încredere în viitor”.

Această declarație reflectă strategia guvernului de a combina eforturile de securitate națională cu programe sociale și economice care să asigure stabilitate pe termen lung.

Măsuri concrete și reacții

Recent, administrația prezidențială a aprobat sancțiuni împotriva a peste 160 de persoane și companii care sprijină Rusia, ca parte a efortului de consolidare a securității ucrainene.

De asemenea, în contextul sărbătorii, au fost organizate ceremonii oficiale, parade militare și evenimente culturale pentru a celebra istoria și tradițiile naționale.

Ministerul Apărării a raportat participarea unui număr record de soldați și voluntari în activitățile de comemorare, iar autoritățile locale au pregătit programe educative și expoziții pentru a evidenția sacrificiile făcute de apărătorii țării.

Ziua Independenței Kiev

Ziua Independenței Kiev / sursa foto: captură YouTube

În paralel, experții în politică externă apreciază că mesajul lui Zelenski consolidează poziția Ucrainei în relațiile internaționale, transmitând partenerilor occidentali că țara rămâne angajată în procesul de securizare și modernizare a statului.

Semnificațiile discursului lui Zelenski

Discursul de Ziua Independenței are semnificații profunde pentru viitorul Ucrainei. Pe termen mediu, mesajul președintelui poate stimula coeziunea socială și sprijinul pentru reformele economice și militare.

În plan regional, poziția fermă a Kievului ar putea influența negocierile cu aliații europeni și organismele internaționale, consolidând sprijinul diplomatic și financiar.

Specialiștii estimează că implicarea activă a populației și susținerea liderilor politici vor juca un rol esențial în menținerea stabilității statului.

În același timp, accentul pus pe protecția generațiilor viitoare și pe construirea unui mediu sigur subliniază strategia pe termen lung a guvernului de a transforma Ucraina într-o țară rezilientă și prosperă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:08 - Cele mai stranii căsătorii din lume. Iubirea sfidează logica
17:05 - Șefa BCE zice că muncitorii străini au ajutat Europa după pandemie
16:58 - Litoralul pentru toți. Vacanțe cu reduceri de până la 60%. Lista cu oferte
16:52 - Nicuşor Dan, mesaj către Rusia de Ziua Independenţei Ucrainei
16:41 - Secretele Castelului Windsor, cea mai veche fortăreață locuită din lume
16:35 - Zelenski vrea pace pentru țara sa, de Ziua Independenței

Proiecte speciale