International Zelenski vrea pace pentru țara sa, de Ziua Independenței







Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj emoționant cetățenilor de Ziua Independenței, subliniind că „trebuie să construim o Ucraină puternică și sigură, pentru ca generațiile viitoare să trăiască în pace și liniște”, potrivit Kyiv Independent.

Discursul său a vizat consolidarea securității statului și reafirmarea angajamentului față de suveranitatea națională, marcând astfel un moment simbolic pentru întreaga țară.

În intervenția sa, șeful statului a explicat că succesul Ucraina depinde de implicarea colectivă a cetățenilor. „

Construim o Ucraina care va avea suficientă forță și putere pentru a trăi în siguranță și pace”, a afirmat președintele.

Discursul a fost susținut în Piața Independenței din Kiev, în fața oficialilor și a mii de cetățeni, cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a independenței.

Zelenski a subliniat că obiectivul principal este de a crea condiții în care copiii și nepoții să poată celebra Ziua Independenței pe pământ ucrainean, sub steagurile naționale, „în pace, liniște și cu încredere în viitor”.

Această declarație reflectă strategia guvernului de a combina eforturile de securitate națională cu programe sociale și economice care să asigure stabilitate pe termen lung.

Recent, administrația prezidențială a aprobat sancțiuni împotriva a peste 160 de persoane și companii care sprijină Rusia, ca parte a efortului de consolidare a securității ucrainene.

De asemenea, în contextul sărbătorii, au fost organizate ceremonii oficiale, parade militare și evenimente culturale pentru a celebra istoria și tradițiile naționale.

Ministerul Apărării a raportat participarea unui număr record de soldați și voluntari în activitățile de comemorare, iar autoritățile locale au pregătit programe educative și expoziții pentru a evidenția sacrificiile făcute de apărătorii țării.

În paralel, experții în politică externă apreciază că mesajul lui Zelenski consolidează poziția Ucrainei în relațiile internaționale, transmitând partenerilor occidentali că țara rămâne angajată în procesul de securizare și modernizare a statului.

Discursul de Ziua Independenței are semnificații profunde pentru viitorul Ucrainei. Pe termen mediu, mesajul președintelui poate stimula coeziunea socială și sprijinul pentru reformele economice și militare.

În plan regional, poziția fermă a Kievului ar putea influența negocierile cu aliații europeni și organismele internaționale, consolidând sprijinul diplomatic și financiar.

Specialiștii estimează că implicarea activă a populației și susținerea liderilor politici vor juca un rol esențial în menținerea stabilității statului.

În același timp, accentul pus pe protecția generațiilor viitoare și pe construirea unui mediu sigur subliniază strategia pe termen lung a guvernului de a transforma Ucraina într-o țară rezilientă și prosperă.