Un atac cibernetic a provocat întârzieri majore pentru aeroporturile europene

Mai multe aeroporturi din Europa sunt afectate de un atac cibernetic care a blocat check-in-ul și îmbarcarea. Zeci de zboruri au întârzieri sau sunt anulate, iar autoritățile avertizează că problemele pot continua și în următoarele zile, potrivit BBC.

Un atac cibernetic de amploare a lovit mai multe hub-uri aeriene majore din Europa, paralizând sistemele de check-in și îmbarcare și generând haos în aeroporturi. Primele incidente au fost semnalate vineri seara, iar sâmbătă dimineață pasagerii din Berlin și Bruxelles s-au confruntat cu întârzieri masive și anulări de zboruri.

Autoritățile avertizează că problemele ar putea persista zile întregi, întrucât operațiunile sunt desfășurate doar manual, ceea ce prelungește considerabil timpii de procesare.

Atacul cibernetic a fost confirmat de furnizorul de servicii de check-in și îmbarcare al aeroportului din Bruxelles, care a anunțat public pe site-ul instituției că sistemele au fost compromise vineri seara.

Reprezentanții aeroportului belgian au atras atenția că pasagerii trebuie să se aștepte la perturbări semnificative ale orarului de zboruri, în condițiile în care procesele digitale au fost înlocuite temporar cu proceduri manuale.

În același timp, aeroportul Berlin-Brandenburg a informat că sistemul de procesare a pasagerilor a fost deconectat pentru a limita efectele atacului. Oficialii au precizat că infrastructura digitală a aeroportului nu a fost vizată direct, însă vulnerabilitatea furnizorilor de servicii a avut impact imediat asupra operațiunilor.

La Londra, aeroportul Heathrow a emis o notă în care confirmă existența unor probleme tehnice similare, menționând că mai multe companii aeriene au întâmpinat dificultăți la check-in și îmbarcare.

Organizația europeană pentru siguranța aviației, Eurocontrol, a anunțat că operatorii aerieni au fost solicitați să anuleze jumătate dintre zborurile programate decolările și aterizările pe aeroportul afectat, în intervalul 04:00–12:00 GMT, din cauza perturbărilor majore.