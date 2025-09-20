Brett James, laureat Grammy, a murit într-un accident aviatic

Brett James, laureat Grammy și co-autor al hitului din 2005 „Jesus, Take the Wheel”, a murit într-un accident aviatic în Carolina de Nord. James, în vârstă de 57 de ani, se afla la bordul unui avion cu un singur motor, model Cirrus SR22T, care s-a prăbușit în apropierea aeroportului Macon County, relatează BBC.

Brett James, compozitor premiat cu un Grammy și co-autor al hitului „Jesus, Take the Wheel”, a murit într-un accident de avion în apropierea aeroportului Macon County, Carolina de Nord.

Artistul, în vârstă de 57 de ani, se afla la bordul unui avion cu un singur motor Cirrus SR22T, care s-a prăbușit într-o zonă împădurită. Toți cei trei pasageri aflați în avion și-au pierdut viața, iar circumstanțele prăbușirii rămân neclare. Datele de urmărire ale aeoronavei arată că avionul decolase de pe un aeroport din Nashville.

James a primit un Grammy pentru categoria Best Country Song pentru piesa „Jesus, Take the Wheel”, interpretată de Carrie Underwood, o melodie care a marcat atât cariera sa, cât și pe cea a artistei. Artista a declarat că vestea morții lui James este „inimaginabilă” și că va păstra mereu amintirea sa atunci când va interpreta aceste cântece.

În afară de colaborarea cu Underwood, James a compus melodii pentru artiști precum Taylor Swift, Kelly Clarkson, Bon Jovi și Jason Aldean. Aldean, care a înregistrat piesa „The Truth” scrisă de James, a precizat că este profund afectat de vestea morții artistului.

Paul Williams, președintele Societății Americane a Compozitorilor, Autorilor și Editorilor (ASCAP), l-a elogiat pe James, numindu-l „o forță a creației muzicale” și a subliniat că acesta a compus peste 500 de melodii în diferite genuri muzicale. James a fost inclus în Nashville Songwriters Hall of Fame în 2020 și a fost desemnat de două ori Compozitorul Anului ASCAP, în 2006 și 2010.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB), care investighează accidentele aviatice, va demara o anchetă pentru a stabili cauzele prăbușirii avionului.